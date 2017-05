Hortalizas un sector para crecer

Quizás por la mayor facilidad de acceder al rubro, aun contando con pocos recursos, la mayoría de quienes trabajan en el sector agropecuario ha cometido un error de apreciación: creer que la horticultura es sólo el hermano menor de otros rubros. Porque si bien es cierto que una alta proporción de los agricultores con perfil Indap se dedican a las hortalizas, existe un buen número de medianos y grandes agricultores que han visto en la horticultura la posibilidad de ir de menos a más, e incluso para consolidarse con otros cultivos.

Según explica el asesor Agustín Aljaro, hay tres factores que han hecho que grandes empresas, que antiguamente se dedicaban sólo a la producción frutícola, se incorporen a la producción hortícola y así complementar sus líneas de proceso y mercado: el proceso de exportación de hortalizas que se venden como semillas, la hortaliza fresca para exportación a países del hemisferio norte y las hortalizas procesadas en distintas fórmulas como congelado o deshidratado.

Pero existe otra variante: empresas y agricultores que no han mirado el proceso exportador sino que se concentraron en abastecer con calidad, cantidad y frecuencia a las cadenas de supermercado. “Pagan mejor pero tienen altas exigencias de calidad que han obligado a modificar o pulir sus procesos de producción respecto de todo lo que es el concepto de inocuidad y trazabilidad de las formas de producción. Y no sólo referido a pesticidas, sino que a toda la línea de producción en términos laborales, de infraestructura, de calidad de tierra y de maquinarias”, profundiza Aljaro.

Si los productores no cumplen con esta demanda, los contratos a largo plazo se pueden quebrar, por lo que tienen la obligación de encontrar la producción solicitada a través de una mejor productividad en los campos y una mejor distribución de dónde obtener dichas producciones.

“De repente tenemos producciones que en la zona central no se pueden hacer en el periodo de invierno y han tenido que migrar a zonas donde se puedan producir. Por ejemplo una lechuga en invierno, que puede ser La Serena. Y La Serena hoy en día es la California de EE.UU. respecto de varias hortalizas de hoja producto de esta versión hortícola dirigida a abastecer cadenas de supermercados”, comenta Aljaro.

Bajas en pesticidas

Al hablar de la producción de hortalizas para el mercado interno, de inmediato se viene a la cabeza uno de los principales desafíos que enfrenta este rubro: contar con productos de trazabilidad conocida, bajos en pesticidas, amigables con el medio ambiente y adaptables a las condiciones de producción del país. Así lo plantea el asesor Samuel Román, quien agrega que es un aspecto que implica un plan nacional de desarrollo.

Para Pablo Rioseco, agrónomo jefe de Huertos Carolina, además se debe tomar conciencia de que se venden alimentos frescos, por lo que tienen que vender productos libres de todo tipo de contaminación, tanto biológica, como química y física. Así, debe tratarse de hortalizas libres de microorganismos patógenos para el hombre y con la mínima cantidad de residuos de pesticidas.

A su juicio, otra tarea pendiente es la formación de profesionales en el área, aspecto en el que Román se contrapone. “Lo que faltan son más emprendedores con visión de modernidad en este rubro que vean que la cancha no es sólo Santiago sino el mundo. Los especialistas llegan cuando hay proyectos. Vaya a Perú y encontrará lleno de asesores chilenos, brasileños e israelitas. Cuando hay inversión llegan los profesionales adecuados”, comenta.

La necesidad de mecanización

Distintas empresas de productores que se enfocan en el mercado interno han entrado de alguna u otra manera a la mecanización, la que en la industria se ve como una opción ante la escasez de mano de obra. Si un agricultor cuenta con un proyecto de 200 hectáreas, ejemplifica Aljaro, no es posible hacerlo completo de forma manual por lo que existe una limitación que obliga a la mecanización en lo que es establecimiento y cosecha.

“Plantar una hectárea me significa probablemente $1.000.000 en forma manual o quizás más, pero no tengo la gente para que me lo plante en un día. Las plantaciones se tienen que hacer en un día, no en diez porque sino la producción baja y se pierde. Por lo tanto, necesariamente tengo que llegar a un proceso más ágil”, agrega el también gerente general de Aljaro Ingenieros Consultores.

Existen ejemplos muy significativos de mejoramientos productivos con el aporte de la mecanización, pero también proyectos de alto valor agregado con baja mecanización. Así lo plantea Samuel Román, quien opina que ésta se debe desarrollar de acuerdo al tamaño de los proyectos.

A juicio de Rioseco se trata de una necesidad cuando se habla de productores de medianos a grandes y un desafío creciente dado que a la gente no le gusta trabajar en el campo. “Tarde o temprano vamos a ir hacia allá”, enfatiza.

Sin embargo, advierte que en la horticultura hay procesos en los que se puede introducir ayudas mecánicas pero no mecanizar en un 100%. A modo de ejemplo cuenta que no se puede mecanizar por completo una cosecha de espárragos ya que crecen en forma diferente, por lo que se requiere ayuda que facilite la cosecha y disminuya la cantidad de jornadas hombre.

Cultivos en alza

Lechuga, zanahoria, ajo y cebolla se encuentran entre los cultivos que destacan hoy en día. Y es que según comenta Aljaro los primeros dos han crecido gracias a la acción de los empresarios dedicados a una producción permanente para entregar a los supermercados. Y agrega que en términos de demanda nacional la zanahoria ha crecido mucho.

En cuanto a las cebollas indica que a inicio de temporada fueron muy buenas a pesar de que el último tiempo decayó fuertemente. Hubo mucha decepción por los precios finales que logró tener la cebolla de verano, tanto en el mercado interno como de exportación, pero la cebolla temprana de los meses de septiembre, octubre, noviembre la califica como espectacular. Además, añade que ha habido una fuerte demanda de cebollas rojas producto de la incorporación de la cocina peruana.

La vuelta del espárrago

Si bien para algunos la postcosecha limita la posibilidad de exportar hortalizas, los espárragos se envían en formato de congelado. Hoy en día lo califican como un producto fácil de manejar, resistente a la sequía y que cuenta con poca presencia de plagas, lo que sumado a su buen rendimiento lo convierte en un cultivo interesante.

Chile contaba con una superficie de cerca de 10.000 hectáreas, pero a partir del año 2000 los precios comenzaron a disminuir y se llegó a contar con apenas 2.000 hectáreas. En el año 2011 comenzó a repuntar y hoy, según la ex investigadora de INIA, María Inés González, el espárrago ha vuelto.

Como un cultivo interesante lo califica Jorge Ocampo, productor y presidente GTT Hortofrutícola del Bío-Bío y de la Asociación Gremial de productores de espárragos del Centro Sur de Chile. Ello lo atribuye a que los rendimientos han ido aumentando, lo que a su vez se debe a las mejoras en riego. “Se ha trabajado con profesionales expertos en el área, tanto nacionales como internacionales y se ha manejado también el control de las malezas”, indica.

Además, algo que a su juicio lo hace atractivo, es que soporta bien la sequía. Y es que al no regarlo puede haber un detrimento en la producción de la futura cosecha, pero no se muere la planta.

Si bien las plantas poseen un alto valor, según indica González, la inversión se recupera al tercer año. “Si plantaras este año durante el invierno, el próximo año se le puede dar una cosecha muy suave para incentivar la planta, al segundo año de plantación le das una cosecha un poco más intensa y recién al tercer año empieza la cosecha definitiva. Con esas sumas recuperas la inversión con las nuevas variedades”, explica.

En cuanto a las variedades asegura que existen las californianas y las de origen norteamericano, las famosas NJ. Se partió con la NJ 953, y si bien han estado sacando más, no se han evaluado previamente en Chile. González agrega que las semillas han estado súper escasas, por lo que se sigue utilizando la UC 157, de la Universidad de California y tradicional en nuestro país. “Yo creo que el 90% de la superficie tiene esa variedad. Tiene un potencial de rendimiento no tan alto como las nuevas pero no es bajo si se trata bien”.

La horticultura ha cambiado con el tiempo y quedaron atrás muchos de los prejuicios que lo subestimaban como negocio. En todo caso, para quienes supieron ver el potencial del sector fue una gran oportunidad de posicionarse en este sector, enfrentar desafíos y estar en excelentes condiciones para el desarrollo.