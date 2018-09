Una brújula para la vida

Durante ocho años fui seleccionado de hockey en línea (con un mundial y varios sudamericanos en el cuerpo) hasta que pasó lo que a ningún deportista le gusta que le pase: las lesiones. Jugaba de arquero, y un hombro rebelde no me dejó seguir. Tuve que retirarme. Después de un par de semanas en la casa sin hacer deporte, mi señora me pidió por favor que buscara algo para hacer. Deambulé por varias cosas, como bici, gimnasio y spinning, hasta que llegué al running, cosa que encontraba lo más aburrido del mundo.

Pero de a poco le agarré el gusto. Empecé por una 5K y después fue 10K, 21K, Maratón de Santiago, para seguir con las internacionales como Lima, Buenos Aires y Nueva York, y llevar ya doce maratones en total. Después empecé a buscar qué más hacer y me llamaron la atención los cerros en algunas carreras de Trail Running, con lo que encontré la Orientatlon, que es básicamente una carrera de Trail-Running con orientación básica (uso de mapas y brújula, nada de GPS), que combina lo físico y lo mental y consiste en encontrar el máximo de puntos de control (PC) colocados en distintos lugares del cerro.

Entreno tres veces a la semana, a las 5 AM en el gimnasio, y trato de hacer cerro a lo menos dos veces a la semana. El cerro cambió mi visión de vida; cuando no voy, ando desequilibrado, me falta ese contacto con la naturaleza, el estar sin ruidos, solo los pájaros, el viento. Más de alguna vez, fui al cerro a entrenar y terminé paseando y sacando fotos, porque no solo se entrena la parte física, la cabeza es primordial.

Mi partner Miguel Moreno, porque esto se corre en duplas, es el eje del éxito. Llevamos más de diez años corriendo juntos, nos entendemos perfectamente y si uno de los dos está flaqueando, el otro sale a ayudarlo. Tanto que llegamos a ser campeones nacionales de los últimos cuatro años de la categoría +45. Con Miguel hemos incursionado en el deporte aventura (carreras de 12 horas con Kayak, Trial Running, bicicleta, cuerdas y todo esto con orientación), que sirve para poner a prueba la voluntad y la resolución de problemas. Por lo menos la mitad de las carreras son de noche, completa obscuridad en el cerro que te obliga a estar concentrado el 100% del tiempo.

Mi señora y mis hijas son la clave en todo esto. Me aguantan que meta bulla en las mañanas, que me desaparezca fines de semana a carreras y que el domingo salga a las 5 am a la Punta Del Cerro y vuelva destrozado a la hora de almuerzo. No podría hacerlo sin ellas.

Eugenio Cajiao, Research Manager de Limagrain Chile.