Uvas chilenas buscan posicionarse en la ciudad de Chongqing, China

Esta actividad es parte de la campaña de promoción de uva de mesa en China.

Con casi el doble de los habitantes de Chile, Chongqing es una ciudad de interés para las exportaciones de frutas chilenas dentro del mercado de China. Y conscientes de la importancia de esta pujante ciudad, el sector de la fruta chilena de exportación, representado por ASOEX, llevó a cabo un taller para representantes y empresas del Mercado Mayorista de Chongqing; actividad en la cual se explicó la oferta exportadora de frutas de Chile, su disponibilidad y características inocuas, dulces y de calidad, haciendo un especial análisis sobre las variedad de uvas de mesa chilenas.

“En el taller hablamos sobre las diferentes variedades de uvas de mesa que ofrece nuestro país, las que conforman una amplia gama de sabores y colores, convirtiendo a Chile en el primer exportador de uvas frescas del mundo y un importante proveedor también en China”, precisó Charif Christian Carvajal, director de marketing de ASOEX para los mercados de Asia y Europa.

Durante la temporada 2017-2018, Chile exportó 118.600 toneladas de uvas de mesa a China, cifra que fue un 21% mayor a la campaña anterior. Las uvas se ubican como la segunda fruta más exportada a China, después de las cerezas.

Taller

El taller fue realizado el 25 de marzo en el “Mercado Mayorista de Caiyuanba” de Chongqing y en él participaron representantes de empresas distribuidoras de frutas frescas. “Durante el taller detectamos un gran interés por establecer una relación más directa con Chile, saber más sobre las frutas chilenas y contar con un mayor volumen de ellas. Es tanto así, que además tuvimos una reunión con las autoridades del mercado mayorista y también de logística, para ver de qué manera se pueden incentivar las exportaciones directas de frutas chilenas”, precisó Carvajal.



Taller “Mercado Mayorista de Caiyuanba”

en Chongqing

El representante de ASOEX agregó que dado el interés de los participantes en el taller y las autoridades del mercado mayorista, se está planificando una visita de un grupo de ellos a Chile, la que podría concretarse en noviembre de este año.

Cabe destacar que este taller fue organizado por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), con el apoyo de ProChile y los directivos del mercado mayorista.

Chongqing y su mercado de consumo

Chongqing es una de las ciudades más grandes del mundo con 36 millones de habitantes y la sexta ciudad más importante en China en términos del Producto Interno Bruto (PIB), el que alcanzó en 2017 los 1,95 billones de yuanes.

Esta ciudad es además una de las pocas municipales controlada directamente por el gobierno central chino. Tiene una historia y una cultura significativas y sirve como importante centro económico, de fabricación y centro de transporte de la cuenca ascendente del río Yangtsé, el tercer río más grande del mundo que fluye en direcciones Sureste y Este a través de ocho provincias —Anhui, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Qinghai, Sichuan y Yunnan— las municipalidades de Chongqing y Shanghái y la región autónoma del Tíbet, hasta desaguar en el mar de la China Oriental, cerca de Shanghái.

Chongqing es un importante eje logístico que interconecta rutas aéreas y terrestres en China, formando parte de The Belt and Road Initiative o One Belt, One Road, (BRIZNA, su sigla en inglés), conocida en español como Franja Económica de la Ruta de la Seda o la Nueva Ruta de la Seda (NRS). Una franja que pretende replicar las antiguas rutas de la seda que conectaban a China con Europa, el Sudeste Asiático y África.

Los residentes urbanos de Chongqing, en promedio, destinan un 40% de sus ingresos en comida, un 12% en ropa y otro 12% en recreación, un 9% en arriendo, un 9% para transporte, un 7% en salud y un 6% en artículos para el hogar.

Finalmente se destaca que Chongqing es además, una de las zonas productoras de cítricos más importantes de China.