Viento de tradición

Mi pasión por la navegación a vela ha traspasado varias generaciones. Cuando mi abuelo llegó a Chile desde Alemania ya venía con el bichito de la navegación a vela, y contagió a mi padre, él luego a mí y ahora yo a mis hijos. Es una pasión sentir el viento y la naturaleza sin tener límites a dónde llegar. Toda mi vida e historia familiar ha estado fuertemente ligada a la navegación, incluso mis padres se conocieron en el club de yates de Valdivia y antes de que yo pudiera decir mi primera palabra ya me habían subido a bordo de una embarcación.

Luego con tan solo ocho años de edad ya realizaba mis primeras expediciones solo navegando a vela por los ríos de Valdivia. Desde ahí que pasé todos los días de mi infancia y adolescencia navegando durante los veranos y trabajando en preparar y mantener las embarcaciones durante el invierno, donde esperaba junto a mis amigos y familia más cercanos el inicio de una nueva temporada. A medida que crecí tuve la oportunidad de navegar por gran parte de los canales al sur de Chile, donde pulí mis técnicas de navegación, lo que me permitió desempeñar como instructor de vela en Armada de Chile, revisitando los canales y pudiendo compartir lo que yo algún día aprendí. Mi núcleo familiar actual también ha sido influenciado por este amor por la navegación. Al igual que mis padres conmigo, le enseñé a mis hijos cómo llevar sus velas. Hoy en día los cuatro compartimos esta pasión a través de nuestro velero, “Klipper”, que es como mi terapia. Todos los días después del trabajo paso a visitar el yate para revisar que todo esté ordenado.

Durante el verano no hay fin de semana en que no busque la oportunidad de salir a navegar con mi familia y amigos. En el agua mi vida es distinta: los problemas se quedan en tierra y sólo existo yo, mis seres queridos, el barco, el agua y el viento. Incluso mi esposa y mis hijos bromean diciendo que soy más agradable mientras navego, y quizás sea cierto. Cómo no va a serlo, si la navegación es lo que me ha marcado y hace que, en el agua, sienta que mi vida está plena y mi alma en paz.

José Helle Wistuba es Jefe Ventas y Servicio Valdivia de KUHN-CHILE