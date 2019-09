Vietnam en la mira: se espera un acuerdo para aumentar los productos de exportación

En el marco de la misión de prospección, organizada por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), conjuntamente con ProChile, y en la cual participaron representantes de diez empresas exportadoras de frutas de Chile, se realizó una extensa agenda de actividades en la ciudad de Ho Chi Minh​, donde se llevaron a cabo talleres, reuniones B2B, y se visitaron mercados y retail local.



“Fue una gira bastante extensa, pero muy provechosa a la vez, ya que pudimos reunirnos con más de 14 importadores, distribuidores y retailers de la ciudad de Ho Chi Minh, con quienes, los representantes de las exportadoras chilenas que nos acompañaban, pudieron llevar a cabo reuniones B2B muy positivas. Además, realizamos un taller, donde les pudimos mostrar la importancia de Chile como proveedor de frutas, destacando nuestra oferta y la disponibilidad de nuestras exportaciones”, precisó Charif Christian Carvajal, Director de Marketing de ASOEX.



Carvajal agregó: “La visita incluyó recorridos por BigC, supercenter, así como también a mercados tradicionales, donde se vende fruta fresca en la calle”.



¿Por qué Vietnam?

Vietnam está ubicado en el Sudeste Asiático, siendo el más oriental de la península de Indochina. Con una población estimada de 93 millones, es el decimosexto país más poblado del mundo y el octavo de Asia.



Vietnam ha ido superando su situación de pobreza y convirtiéndose en uno de los países con más rápido crecimiento económico, con un PIB PPA de 648.243 millones de USD (est. 2017). Esto significa unos US$ 6.925 per cápita, mucho más de los US$ 2.700 del año 2004. Ello ha generado que el poder adquisitivo de la población esté aumentado notoriamente.



“Últimamente Chile es visualizado como un importante proveedor de frutas frescas en Vietnam. Cada vez son más los consumidores vietnamitas que conocen sobre Chile y sus uvas, manzanas, y sobre todo sus cerezas. Entre Chile y Vietnam existe un tratado de libre comercio vigente desde el año 2014, lo cual es positivo para nuestro país. Por otro lado, creemos que es importante potenciar nuestra presencia en este mercado, dado su crecimiento económico, que se ve reflejado, por ejemplo, en un mayor nivel de ingresos y educación de los consumidores, quienes a la vez están adoptando tendencias como una dieta más saludable. Además, existe un reconocimiento, en muchos de los consumidores de frutas, que Chile ofrece alimentos de alta calidad e inocuos, asimismo la contra estación también es otra ventaja para el producto chileno, pues la disponibilidad de muchas de las frutas de Chile coincide con las festividades que ellos realizan acá , donde las frutas suelen ser regaladas a amigos, colegas de trabajo y familiares”, señaló Nguyen Thanh Quang, Representante Comercial de la Oficina Comercial de ProChile en Ho Chi Minh City, Vietnam.



“Vietnam es un mercado que está creciendo como consumidor, ofreciendo muy buenas posibilidades para nuestras manzanas, uvas de mesa, y sin dudas nuestras cerezas. Un aspecto interesante de esta visita fue que los importadores y retailers nos manifestaron su interés por contar con nuevas variedades de uvas, pues el interés por variedades como Red Globe está decayendo entre los consumidores. Además, hay un alto interés de contar con las cerezas chilenas para celebrar el Año Nuevo Lunar, el Año Nuevo occidental y otras festividades que ellos festejan, durante la temporada chilena de estas frutas”, destacó Charif Christian Carvajal.



Cabe destacar que la Misión de Prospección en Vietnam se llevó a cabo entre el 28 y 30 de agosto, trasladándose la tarde de este viernes a Chongqing en China, donde se realizarán reuniones B2B con importadores, distribuidores y retailers, y se visitará el mercado mayorista de frutas. El domingo la comitiva viajará a Shanghai, para participar en la inauguración de “Chile Experience”, en el marco de Chile Week China. Finalmente, la misión se trasladará a Hong Kong para participar en la feria Asia Fruit Logística 2019.



Exportaciones

De acuerdo a EXPORDATA de ASOEX, según datos entregados por SAG/Aduanas, durante la temporada 2017-2018, desde Chile se enviaron 248.702 cajas de uvas de mesa, cifra que fue un 39% mayor a la temporada anterior.



Al respecto, es importante destacar que hasta mayo de 2019, sólo ingresaban uvas de mesa chilenas al mercado vietnamita, pero luego de un acuerdo entre ambos países, las manzanas y las cerezas de Chile también podrán hacerlo, así como los pomelos y mangos de Vietnam a Chile.