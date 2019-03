Vuelve en junio la Feria de Tecnología e Innovación Hortifrut 2019

La tercera versión de esta iniciativa enfocada en la agro industria nacional, se realizará los días 18 y 19 de junio.

18 y 19 de junio de 2019 es la fecha en la que se realizará la tercera versión de “Feria de Tecnología e Innovación Hortifrut”. Esta iniciativa es organizada por la plataforma global de negocios ligada a la industria de los berries y busca convertirse un espacio de vanguardia, al servicio de la industria agrícola nacional.

“Como Familia Hortifrut, queremos motivar a nuestros productores a incorporar productos tecnológicos e innovativos, que les permitan obtener ventajas competitivas y superar sus fronteras. Ese es el gran objetivo de esta edición”, afirmó el gerente general de Hortifrut Chile, Ramiro Soffia.

Este año la feria se realizará en el Centro de Convenciones Espacio Riesco, en Santiago, y contará con la presencia de los principales líderes de la industria agrícola, así como autoridades y representantes del emprendimiento y la innovación. Ejemplo de ello es que en la versión pasada, realizada en año 2016, el encargado del cierre del evento fue el presidente del Institute for Global Futures, James Canton, considerado por The Economist como uno de los principales futuristas globales. Canton es ex ejecutivo de Apple Inc. y ha asesorado a tres administraciones de la Casa Blanca de Estados Unidos y más de 100 empresas alrededor del mundo.

Cabe destacar que en las versiones anteriores la feria ha contado con la presencia de importantes charlistas como el experto en innovación, Gabriel Gurovich, e Iván Vera, uno de los fundadores y directores del Círculo de Innovación y Emprendimiento de ICARE. Además de líderes de la industria como el presidente de ASOEX, Ronald Bown; el director de Fedefruta, Ramón Achurra; el ingeniero y economista agrónomo de la Universidad Católica de Chile, Gonzalo Jordán, entre otros.

Asimismo, en años anteriores han participado empresas e instituciones como Corfo, INIA, Oxyion, Syngenta, WiseConn, Maersk Company, Agroid, AgrinovaII, BBC Technologies, Stoller, Quimetal, WHS Australia y Bayer.