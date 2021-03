15 puntos para una mejor postcosecha y cadena de frío de uva de mesa en momentos de crisis

Aunque la deshidratación del racimo y el pardeamiento del raquis son los problemas más críticos y habituales que enfrentan los exportadores de uva de mesa en destino, esta temporada sin duda serán las pudriciones, debido al reciente evento de lluvias que impactó dramáticamente a la industria de uva de mesa en Chile. Sin embargo, si no se toman las medidas adecuadas, tendremos un segundo desastre, con la llegada de fruta con problemas en los mercados de destino.

A continuación, enumero los aspectos relevantes que deben ser reforzados durante esta temporada.

1. Previo a la cosecha, hacer cámaras húmedas por cuarteles. Así podremos tener una mejor idea del nivel de carga de inóculo que tenemos en el huerto.

2. Será fundamental durante esta temporada saber decidir qué racimos vale el esfuerzo limpiar. Hay que tener racimos bien ventilados para que el SO2 penetre sin problemas, sea fácil enfriar y de esta forma evitar microclimas al interior del racimo. Remover focos de infección antes de la cosecha es clave.

3. Altura de caja y llenado. Al usar la caja cosechera baja (de 17,5 cm) es muy común observar bayas reventadas cuando se coloca otra caja sobre esta; por lo tanto, no abusar del llenado de estas. Se recomienda usar cajas cosecheras altas (de 21 cm) para evitar que la fruta de una caja quede en contacto con la caja superior cuando se montan unas sobre otras.

4. Protección interior de la caja. También es un aspecto importante a considerar, ya que a menor cantidad de golpes y heridas, mayor dificultad para la entrada de hongos. También permite una reducción de un 50% en la deshidratación y evita que la fruta se golpee en los bordes de esta. Una cubierta de espuma de polietileno funciona bien, de un espesor de 3 mm, alada, en cruz, de modo que los dos costados laterales, los dos cabezales y la base, queden cubiertos.

5. Adecuada forma de tomar el racimo. En esta etapa es importante manipular apropiadamente el racimo y proteger la pruina. El racimo se toma del eje central, desde donde cuelga. Si se toma de otra manera, el racimo no resiste y comenzará a producirse el desgrane o desgarro pedicelar. También por el tema de la pruina, se debe manipular lo menos posible el racimo, tomando solo uno a la vez.

6. Packing de limpieza. Es preferible instalar un packing o zona de limpieza cerca de la zona de embalaje, con gente dedicada a ello. Lo anterior permitirá que exista un mejor control de esta fundamental labor. Mientras se respete el distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado frecuente de manos con agua y jabón, todo debería estar bien.

7. Uso de tijeras punta roma. Para no dañar la fruta durante la cosecha y limpieza, los cortes deben ser a ras, sin protuberancias o restos que causen daño a las bayas adyacentes. Esta etapa es ideal para aligerar racimos muy compactos, pues esa condición genera un microclima en su interior, dificulta la remoción del calor y el paso del SO2. Estas deben ser desinfectadas periódicamente.

8. Utilizar cámaras de gasificación eficientes. Es fundamental contar con ellas, que estén bien selladas y que el SO2 penetre adecuadamente al interior de los racimos, evitar la deshidratación del raquis, gastar menos SO2 (que no es barato) y, por supuesto, contaminar menos el ambiente.

Las actuales mediciones con los tubos pasivos no son las adecuadas. Por lo tanto, dado el nivel de crisis de esta temporada, excepcionalmente recomiendo 10 a 13 g de SO2/ m3 de cámara de gasificación, para todas las variedades, independiente del número de cajas. El tiempo de exposición efectivo del gas debería ser entre 6 y 10 minutos.

9. Utilización de generadores de SO2. Deben ser de marcas y trayectorias reconocidas, no es el momento de improvisar. Esta temporada será fundamental la utilización de generadores de fondo (fase lenta). Dada la complejidad de esta materia, es muy difícil dar una pauta general, ya que dependerá del tipo de embalaje que se utilice y del destino.

10. Efectos en la tardanza en llegar a enfriar la uva de mesa. A mayor demora en llegar a enfriar la fruta, los hongos estarán más activos y habrá una mayor deshidratación de la fruta. Mientras más horas me demore en llevar la fruta terminada al prefrío y, mientras más alta sea la temperatura, más desarrollo de hongos tendré y más se deshidratará la fruta. Por esa razón, tengo que trasladarla rápido y acortar los tiempos. Olvídense de que las variedades nuevas esperen en campo o en la zona de recepción del packing y olvídense de acumular la fruta para empezar a seleccionar o embalar. Ni hablar de dejar fruta de un día para otro.

11. Tener túneles de aire forzado rápidos. Bajar la temperatura es mucho más importante que aumentar la humedad relativa. Un proyecto con túneles de estas características es más económico y permite que se deshidrate menos la fruta, además de un significativo ahorro energético.

Por ejemplo, en un túnel de aire forzado, la deshidratación de la uva de mesa es de aproximadamente un 0.1% por hora en la cara interior del pallet en el túnel. Por lo tanto, si se enfría en 10 horas, la deshidratación será de un 1%, mientras que si se enfría en 20 horas la deshidratación llegará a un 2%. Quiero enfriar rápido porque busco bajar el déficit de presión de vapor (DPV) en el menor tiempo posible. Para apurar esta etapa, se debe redireccionar el aire frio (también conocido como inversión), que generalmente se realiza cuando la temperatura de pulpa más alta de la cara interna del túnel es 5°C.

12. La uva de mesa o cualquier tipo de fruta debe enfriarse a la temperatura de almacenaje o transporte, ya que no existe el enfriamiento en cámara de almacenaje. Hay una curva teórica de enfriamiento que viene de la Universidad de California en Davis, hace muchos años, y que dice que cuando enfrías 7/8 la temperatura de la pulpa, o cuando te falta 1/8 por enfriar, debes terminar el prefrío y meter la fruta en una cámara de almacenaje, también conocido como periodo de estabilización de temperatura en cámara de almacenaje. Pero las cámaras de almacenaje no enfrían fruta, enfriaran la periferia. Por lo tanto, la fruta debe enfriarse a la temperatura de almacenaje o transporte.

13. Estibas eficientes. En tema de transporte, la tendencia es el contenedor, que tiene la ventaja de transportar un 12% más de carga. Sin embargo, el problema es que el contenedor es el peor sistema para transportar fruta cuando las estibas no son las adecuadas, porque el aire tiene un fuerte ciclo corto. Es importante tener estibas eficientes. De lo contrario, la temperatura en la zona de la puerta va a aumentar. La estiba que recomiendo es la 9×11 modificada por Luchsinger (Imagen E).

Una buena estiba implica que la diferencia entre el termógrafo del motor y el termógrafo de la puerta (situado en el penúltimo pallet) no debiera superar 1°C. Cuando se usa el programa Quest en los contenedores, se debe enfriar rigurosamente la fruta que se carga en el contenedor (temperatura de la pulpa entre -1 y 0°C), o de lo contrario se puede activar Quest. Este programa podría bajar la temperatura del aire hasta en 6°C o subirla hasta en 2°C respecto del punto de seteo del contenedor, con riesgo de congelación para la fruta.

Imagen E

14. Enfriar después de fumigar con bromuro de metilo en EE.UU. Una vez fumigada, no podemos dejar la fruta caliente porque va a quedar condensada, se va a demorar demasiado en enfriar o no lo hará, y vamos a tener una explosión de pudriciones y mayor deshidratación. Si la fruta no será consumida dentro de una semana después de su fumigación, el camino correcto es enfriarla.

15. Preferir mercados que no tengan cortes de la cadena de frio. Aunque este es un tema netamente comercial y que varía mucho dependiendo de la calidad de la fruta que estoy embalando, para esta temporada preferiría, de ser posible, evitar mercados donde se rompa la cadena de frio.