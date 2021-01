Agrocare: un salto a lo natural con trece productos biodinámicos

Si se mira la evolución de la agricultura a lo largo del tiempo es fácil distinguir una tendencia: cada vez más intervención en los sistemas productivos, que ya poco guardan de su fisonomía original, y cada vez más procesos, que en la naturaleza se dan por sí solos, mediados por la mano del hombre. Pero en un contexto en el que la población mundial crece y sus exigencias se endurecen no hay lugar para pensar en una vuelta atrás y entonces la salida más inteligente parece ser la fusión de estas dos posibilidades: sistemas naturales en los que se interviene de forma respetuosa. Así lo entiende Leonora Sepúlveda, gerente de Agrocare.

“En nuestra área de producción agrícola, nos toca alimentar en forma sana a la población humana con la menor intervención de manejos violentos y químicos duros contaminantes, cuidar los recursos naturales el agua, el suelo y el aire. Nuestra labor es proteger los campos, su flora y su fauna. Cuidar la manera de relacionarnos con las plantas. La forma de producir deberá dar el salto también”.

Como ingeniera en agronegocios, pero también por su formación holística, Leonora asegura que el desafío es dirigirnos hacia una agricultura consciente, holística e integrativa, basada en la colaboración y cooperación de todos los actores de la cadena productiva a través de una sustentabilidad compasiva. En este camino, ella entiende que deben tomarse tanto el conocimiento ancestral como las tecnologías inteligentes y vanguardistas, que son, sobre todo, amigables y respetuosas con la naturaleza.

El año pasado un gran desafío fue la validación por el Departamento de Producción de Arándanos de Camposol. Ensayo variedad Biloxi. Virú, Trujillo, Perú. En Chile se han aplicado más de 10.000 litros de homeopatía BirdCare Top®️ en microdosis

“El reino sutil y silencioso de las plantas es apasionante. Ir develando su maravilloso lenguaje. Decodificar los patrones y claves de la naturaleza, observar cómo interactúan todas las especies, la flora y la fauna, y con esa información recrear diseños de prototipos vibracionales para resignificar el comportamiento de las mismas”. Así nacen los biopreparados biodinámicos homeopáticos, LSM Healing Remedies®.

La tecnología se basa en la medicina cuántica, la física, la alquimia ancestral, el biomimetismo y la neurobiología. Para esto, Leonora recurre a plantas medicinales, ciencia mapuche, aromas arquetípicos de plantas sagradas, cristales con altísima capacidad piezoelétrica, flores de todos los continentes y hasta minerales del espacio exterior, que son parte de los ingredientes activos de los biopreparados biodinámicos homeopáticos. Cada uno contiene una frecuencia vibracional específica para un determinado objetivo. Todo parte por darle mayor coherencia y armonía al huerto, o al área tratada.

BIOPROGRAMACIÓN DE LAS PLANTAS

La clave de su filosofía pasa por la concepción de que las plantas no solo son seres muy sensibles sino que poseen una inteligencia superior a la nuestra. “Evolutivamente nosotros dependemos de ellas en todo aspecto. Oxígeno, luz, a través de su nutrición, cobijo y sustento. Ellas sienten lo que sentimos, decimos y hacemos. Gracias a su misma electrosensibilidad, logro que cada healing remedy o biopreparado gatille feedbacks en cadenas de secuencias de señales, generando respuestas bioenergéticas, bioquímicas y fisiológicas, entre otras, primeramente a nivel sutil, intramolecular e intracelular, vibraciones a nivel de membranas, que se van integrando hacia la periferia, donde percibimos visualmente y se materializa el efecto real y significativo, a nivel físico en las plantas, flores, frutos”.

De izq. a der., arriba: Jesús Hernández, Juvenal Alarcón, Juan González, René Sepúlveda y José Antonio Gómez; abajo: Tomás Hierro, Leonora Sepúlveda y Lucas Hierro

Este mismo concepto Leonora lo aplica a la fauna que rodea los campos: pájaros, conejos, ratones, loros o avispas chaqueta amarilla, para los que ya existen biopreparados diseñados estos últimos tres años. “Los denomino foton-elicitores. Finalmente, he ido comprendiendo la naturaleza misma de mis elíxires, su gran versatilidad y diferentes prestaciones, donde la luz, que es un fotón, una partícula subatómica, mueve la energía y provoca el efecto deseado. Por eso a la técnica la denomino bioprogramación de las plantas”.

Durante esta temporada han realizado ensayos de validación de ThermoCare®, para condiciones de heladas, y luego calor y fuerte radiación, implementando equipos de mapeo con cámara multiespectral, sensores y tecnología de precisión de punta. En heladas de hasta -4.9°C (IZQ.) en paltos adultos del sector de Isla de Marchant, Curicó, VII Región, y paltos nuevos (DER.) sector Las Nieves, VI Región. Se mantuvo a las plantas protegidas y hubo nuevas brotaciones, frutos sanos, e incluso diferencia de tamaño de frutos, mientras que las plantas no tratadas sufrieron los efectos nocivos con necrosis múltiples de hojas, tallos y frutos.

PRINCIPIO DE LA REITERACIÓN

Otra de las influencias para Leonora fueron las lecturas de Edward Bach, quien para el diseño de sus célebres vacunas de flores ocupaba el principio de la reiteración. “He tomado algo de su experiencia y ciencia sobre como trataba a sus pacientes, para desarrollar mis propuestas de valor agronómico reiterando también las aplicaciones en el campo, una vez por semana en microdosis de 250 ml/ha con el fin de bioprogramar el huerto”.

La actual línea de biopreparados cuenta con trece diseños, y se están desarrollando nuevos prototipos para la regulación de hierbas (malezas), reguladores de población de insectos, virus y enfermedades en plantas, además de un coadyuvante biodinámico y un hidratante energizante para plantas, sobre el que ya se están realizando ensayos durante esta temporada.

Un ejemplo de cómo funcionan sus productos es BirdCare Top®, el cual genera una vibración en las plantas que están iniciando su etapa de maduración, las que se ven afectadas por la exacerbación de pájaros en ecosistemas alterados, por falta de agua, alimento y ser un monocultivo. Un gran atrayente en la naturaleza es el color, y el cromo rojo abunda en los monocultivos de huertos de frutales. BirdCare Top® resetea el cuartel con una nueva señal que se mantiene estable un poco más de una semana, luego esta longitud de onda se reitera con una siguiente repetición semanal.

Active Care MS® su especial formulación promueve vibracionalmente la activación y regulación del sistema metabólico y vascular de las plantas, mejorando el flujo energético a nivel celular.

ThermoCare®, por su parte, fue diseñado para ayudar a las plantas a enfrentar de mejor manera el cambio climático y medioambiental que las estresa con las oscilaciones de temperatura extrema, calores y fríos, radiación solar, quemadura, deshidratación, estrés, desvitalización y muerte. A través de sus señales, activa el sistema bioenergético de las plantas ayudándolas a termoregular sus procesos internos.

Estos biopreparados no tienen olores, sabores ni residuos químicos, y además cuentan con registro para uso en agricultura orgánica en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, y además de la reciente certificación con acreditación Internacional Kiwa BCS Alemania para CEE, JAS y USA.

En los gráficos 1 y 2 se aprecian resultados de dos ensayos de validación y eficacia de los tratamientos en cerezo var. Lapins y en uva de mesa var. Timco con BirdCare Top® en producción de alto rendimiento. Se recomienda el uso de dron fumigador con 15 litros de agua / ha de mojamiento.

Leonora lleva a la práctica lo que alguna vez dijo el gran Nikola Tesla: “Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración”.

Testimonios

“Trabajar con Leonora es una experiencia extraordinaria, me enseña a mirar la fruticultura con otro concepto, todo basado en la relación que debe existir entre nosotros y el medio ambiente. Sin duda es un aprendizaje constante y agradezco haberla conocido para así seguir incentivando a nuestros productores a producir bajo una mirada sustentable y lograr que nuestras plantas nos entreguen todo su potencial y nosotros a ellas nuestro respeto y el cuidado que merecen”. José Miguel Parraguez, Jefe Depto. Técnico Productores, Exportadora Curicó

“El año pasado tenía mucha fruta picada, sobre todo en la parte de arriba de mis cerezos. Este año, prácticamente casi nada de daño de pájaros. Si bien es cierto, llegaron las aves, y muchas, no tuve casi nada de daño. Muy bueno su producto. Estoy muy agradecido de su ayuda”.

Manuel Donoso Anabalón, Productor Cerezos, Paine, RM

“Cuando conocí a Leonora Sepúlveda y me contó sobre su proyecto, enseguida entendí que se trataba de algo nuevo y altamente innovador. Es probable, incluso, que algunas personas aún no lleguen a comprender la magnitud de la labor que Leonora está realizando. Su visión se proyecta muy por encima de las soluciones que hasta el momento se han contemplado como válidas, pues se basa en la lógica de los nuevos tiempos. No solo desde la perspectiva de la espiritualidad, también la ciencia hoy día nos recuerda que todo es energía y vibración. Lo que percibimos como realidad responde a diferentes estados de vibración de la energía. Hasta el momento hemos ignorado la importancia de esta información y nos hemos perdido en prácticas poco conscientes que generaron mucho daño al planeta y a los seres humanos. Hoy día nos encontramos ante una cuadratura nueva que nos invita a reflexionar sobre nuestro futuro común. Son tiempos para implementar nuevas prácticas que se hallen en coherencia con el medio ambiente y con nuestros cuerpos”. Karina Zarfino, terapeuta, escritora y cineasta argentina

“La importancia de estos tiempos es la consciencia de unidad que tenían los antiguos ancestros y pueblos originarios; se trata de volver a conectarnos con la relación que teníamos con nuestra propia naturaleza, ya que somos hijos de la naturaleza. Por sistemas de creencias, tenemos la falsa percepción de que somos el último eslabón y soberanos por sobre la naturaleza, separándonos de ella, como si ésta fuera un subproducto, una entidad al servicio del hombre. Hoy las tecnologías e investigaciones de punta y vanguardistas nos hablan que vivimos en un mundo cuántico, donde las subpartículas atómicas se visualizan como materia y están íntimamente relacionadas con todo, donde los campos de energía invisibles rodean todas las cosas. La ciencia de vanguardia devela que existe un campo energético, y este campo electromagnético que ya es medible por la ciencia, es un campo donde se interactúa en otro nivel. La ecología profunda apunta a la conciencia de unidad y ya lo ve desde la visión científica con estas propuestas de tecnologías y medicinas de vanguardia. Es como si pudiéramos hacer un salto desde la “egología” a la “ecología”, donde somos parte de la misma interacción”. Juan Pablo Uribe, director Escuela Terapéutica de BioGeometría y Medicinas Complementarias de Síntesis, Santiago, Chile, y Barcelona, España

El día que conocí a Leo me encontré a una gran mujer, medio escondida, y estoy muy orgulloso de haber logrado que saliera de dentro todo lo que ella es, que es mucho. Aposté por ella y estoy feliz por ello.

Pere Catafal, profesor catalán de Radiestesia Evolutiva