Campaña “Chile Keeps On Going for You”, buscará reforzar el compromiso internacional con las exportaciones

ProChile, el Comité Exportador de Alimentos y la Fundación Imagen de Chile coordinaron la primera campaña conjunta en medios y redes sociales internacional, llamada “Chile Keeps On Going For You”, para reforzar la posición y seriedad de nuestro país como líder exportador de alimentos durante y post pandemia.

La incertidumbre ha sido uno de los mayores efectos que ha dejado el coronavirus. Pese al impacto que la pandemia ha tenido en diversos ámbitos de la vida, Chile ha seguido trabajando, produciendo y exportando sus alimentos de manera segura en este contexto de crisis sanitaria mundial. Ese el mensaje que nuestro país quiere comunicarle al mundo a través de la campaña digital “Chile Keeps on Going For You”, a través de la cual ProChile, la Fundación Imagen de Chile y algunos de los gremios miembros del Comité Exportador de Alimentos: Asoex, Wines of Chile, Salmón de Chile, ChileCarne, FaenaCar, Chile Prunes, Chile Oliva y ExporLac, buscan reforzar la imagen de proveedor internacional confiable y de calidad, y transmitir la resiliencia su gente.

Producto de la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, se cancelaron gran parte de las actividades presenciales de promoción de todos los sectores exportadores del país. Ante esta realidad, a través del monitoreo constante que han realizado las Oficinas Comerciales de ProChile en el mundo y el feedback de los gremios exportadores, se detectó la necesidad de poder seguir presente en los mercados, apoyando a los importadores en la difusión de los atributos de la oferta nacional.



Así surgió la idea de desarrollar la campaña “Chile Keeps On Going For You”, que en español significa “Chile sigue adelante por ti”, con el objetivo general de contribuir al posicionamiento de nuestro país en el exterior y ayudar a que el mundo siga prefiriendo los productos y servicios nacionales.

“Chile es reconocido en el mundo por su seriedad, responsabilidad y compromiso. Esa reputación se ha construido durante años y es la que debemos seguir cuidando. Esta campaña busca justamente reforzar un mensaje único desde los distintos actores, reforzando que somos un país confiable, abierto al mundo y con talento al servicio de productos de calidad. Somos un proveedor de alimentos sanos para el mundo y potenciar que lo que es hecho en Chile será clave para la reactivación de nuestra economía”, asegura Constanza Cea, Directora Ejecutiva de Imagen de Chile.

“A través de esta campaña digital se busca instalar tres mensajes claves sobre Chile y su relación con los consumidores del mundo: compromiso, responsabilidad e identidad. En definitiva, crear un mensaje único que genere confianza en el país y en los proveedores nacionales. Finalmente, otro aspecto importante a señalar es que la campaña es una manera de entregar nuestro apoyo ante las circunstancias complejas que se están viviendo en Chile y en el mundo”, explica Ronald Bown, presidente de ASOEX.

Chile cumple con el mundo

Esta campaña digital será exhibida a partir de agosto en las principales ciudades de Estados Unidos y Brasil, y a fines del mismo mes en China, teniendo un foco de cuatro semanas.

Consistirá en la viralización de dos piezas audiovisuales, con diferentes duraciones según el formato y plataforma en que sean exhibidos. Una tendrá un tono humano y emocional, y la segunda estará enfocada en mostrar los siguientes sectores productivos de alimentos: frutas, vino, salmón, carnes blancas, carnes rojas, ciruelas deshidratadas, lácteos y aceite de oliva. Además mostrará el trabajo que se hace para contribuir a la cadena de abastecimiento nacional e internacional. Las piezas audiovisuales serán mostradas en las principales plataformas digitales de Estados Unidos, Brasil y China, en el idioma que corresponda y con las adecuaciones locales para lograr ser más efectivos en los mensajes que se quieren difundir en cada mercado.



El concepto creativo fue elaborado por la Agencia Porta junto a los distintos actores participantes, después de que cada actor privado involucrado propusiera diferentes agencias.



En total, el desarrollo e implementación de esta campaña digital implicó una inversión de aproximadamente 300 mil dólares, aportados en su gran mayoría por el sector privado, quienes ayudarán a amplificar la campaña a través de sus redes y mercados objetivos.

Foto: Prochile