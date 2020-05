Clementinas son los primeros cítricos chilenos que se exportan a China

Esta semana partió un primer embarque con 23 toneladas de clementinas Orogrande a China, con destino al puerto Shangai. Se trata de uno de los primeros cítricos chilenos que llegarán al país asiático que abrió su mercado la semana pasada.



Para la industria citrícola, la apertura sanitaria se estaba esperando con ansias. Es así como Juan Enrique Ortúzar, presidente del Comité de Cítricos Asoex, destaca que se abre un nuevo mercado de gran impacto que permitirá diversificar los mercados para los cítricos chilenos, dado que actualmente el 80% de los envíos tienen como principal destino EEUU.



El Comité de Cítricos prefiere no anticiparse en cuanto a volúmenes de exportación a este nuevo mercado, aunque es posible que se oriente, durante esta temporada, “a algo menos de un 10% del volumen disponible”, asegura Ortúzar. “La verdad es que en este mercado hay potencial para todos los cítricos, pero es difícil anticiparse, porque es un mercado que recién vamos a empezar a explorar y ellos también recién van a conocer el producto chileno. Pero creemos que los cítricos preferidos por el consumidor chino son naranjas y mandarinas”, complementa el ejecutivo.



Mercado chino para cítricos



Durante la temporada 2019, China importó casi 328 mil toneladas de cítricos desde el hemisferio sur, un 51% correspondió a naranjas, 36% a mandarinas, 12% a pomelos y 1% a limones. Para Ortúzar “esta primera temporada va a ser muy importante para acercarse a los clientes y dar a conocer nuestros cítricos, sus características y disponibilidad”.



Para esta temporada, el Comité de Cítricos tiene programada una campaña de promoción; y aunque la contingencia actual no permitirá hacer todas las actividades programadas en un inicio, se aprovechará la fuerza y alcance que tienen las redes sociales y los líderes de opinión para llegar a los consumidores, importadores y sector retail. “Se pondrá foco en destacar los aspectos nutricionales, el alto contenido de vitamina C y poder antioxidante. Además de su consumo en fresco se darán a conocer diversas recetas locales que incorporan cítricos. Y se aprovecharán las oportunidades que nos da el e-commerce”, finaliza Ortúzar.