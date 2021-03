Cómo hacer una mejor experimentación de campo para evaluar productos orgánicos y bioinsumos

Para enfrentar los desafíos de la agricultura del siglo XXI, en particular el cambio climático, debe producirse una trasformación en el modelo productivo hacia uno que considere el mejoramiento de la calidad del suelo como la base de una producción sustentable. Para ello, el uso de productos orgánicos, que aporten C y otros nutrientes al suelo, además del uso de bioinsumos, en base a microorganismos o metabolitos de estos, es clave.

Muchos productos necesitan integrarse dentro de los programas actuales de manejo y validarse a nivel de campo, de preferencia de manera sitio-específica. Para ello, muchas empresas productoras y exportadoras, empresas proveedoras de insumos y productores, realizan ensayos de campo para evaluar productos individuales o programas de manejo completos.

Sin embargo, muchas veces estos ensayos carecen de diseño experimental, no cuentan con repeticiones verdaderas, no se evalúan las variables respuesta más sensibles o se analizan con métodos tradicionales de análisis, como análisis de varianza, no obteniéndose, muchas veces, los resultados esperados. Esto causa frustración en los involucrados, lo que provoca además la exclusión de tecnologías o manejos que tal vez eran superiores al control, pero cuyo efecto no pudo ser probado. En el presente artículo se entregan algunas ideas de cómo realizar una mejor experimentación de campo para la evaluación de productos orgánicos y bioinsumos.

Figura 1. Pasos para resolver un problema de investigación

BASES DE LA EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA

Normalmente se desea probar un nuevo tratamiento, un nuevo producto, un paquete tecnológico, etc., contra el tradicional (control). En términos estadísticos se desea probar la siguiente hipótesis: H0: μ1=μ2

En la práctica, se desea evaluar que, en la población, los promedios de la variable respuesta son iguales en el tratamiento 1 y tratamiento 2. Esta hipótesis se denomina hipótesis nula y se rechaza con un cierto nivel de significancia (α), normalmente 5%. Este α corresponde a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, es decir, cuando los tratamientos son iguales por lo tanto, la idea es establecerlo a un bajo nivel. Los programas estadísticos normal mente entregan un estadístico denominado P-value, que es equivalente al nivel de significancia. El P-value es interpretable y no necesariamente fijo, es decir dos tratamientos podrían ser diferentes con diferentes niveles de significancia.

Esta hipótesis puede ser extendida a más de dos tratamientos de la forma:

H0: μ1=μ2=μ3= … =μk

Para probar la hipótesis nula normalmente se establece un diseño experimental, con repeticiones verdaderas, donde los tratamientos son asignados aleatoriamente a cada unidad experimental (Figura 2).

Figura 2. Diseño de bloques completos al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones.

Este tipo de experimentos suele analizarse a través de un procedimiento denominado análisis de varianza (ANOVA), donde se compara la varianza entre tratamientos con aquella dentro de tratamientos a través de un estadístico denominado F de Fisher.

F= (Varianza entre tratamientos) / (Varianza dentro de tratamientos)

Mientras mayor sea el valor de F, más significativa es la diferencia entre tratamientos.

Existe un ANOVA para cada diseño experimental y estos procedimientos están disponibles en cualquier software estadístico y en Excel.

LA REALIDAD DE LOS EXPERIMENTOS DE CAMPO

En muchos casos, debido a restricciones prácticas, existe una distancia importante entre los experimentos de campo y un diseño experimental estricto:

No existen repeticiones verdaderas, sino que el tratamiento se asigna a un cuartel completo, con el resto del campo, o cuarteles adyacentes, como control. No existe homogeneidad en las unidades experimentales; es decir, los cuarteles que reciben los tratamientos no son necesariamente homogéneos en términos de su vigor o estado nutricional o sanitario. Muchas veces se miden variables respuesta no necesariamente relacionadas con el efecto del tratamiento o de baja sensibilidad al mismo. Esto está además asociado al hecho de que muchos productos, en particular bioinsumos, tienen múltiples efectos en suelo y planta. No existe asignación aleatoria de los tratamientos a las unidades experimentales (cuarteles o parcelas). Se colectan observaciones dentro de cada tratamiento, en vez de repeticiones verdaderas. 6Los datos experimentales se analizan a través de análisis de varianza, aunque el diseño experimental estrictamente no permita este tipo de análisis.

SUGERENCIAS

Repeticiones versus observaciones: Idealmente debería contarse con repeticiones verdaderas. En términos prácticos, de no poder establecer repeticiones verdaderas (parcelas) dentro de un cuartel, sería deseable incorporar el tratamiento al menos a dos cuarteles completos, es decir un mínimo de dos repeticiones. Si esto no fuese posible, se recomienda colectar un alto número de muestras dentro de cada unidad experimental (cuartel), de manera de estimar apropiadamente los parámetros (promedio, desviación estándar) de dicha subpoblación.



El número mínimo de observaciones debería ser mayor a veinte para aquellas variables que presenten coeficientes de variación (CV) de hasta 30%.

Para variables respuesta microbiológicas y bioquímicas, que presentan mayores CV, el número de observaciones debe ser aún mayor (n > 30). Idealmente estas observaciones deberían marcarse con GPS (GNSS), de manera de conocer su posición geográfica la cual será considerada en el análisis de datos.

Figura 3. NDVI con sensor activo en cerezo.

Homogeneidad de las unidades experimentales o línea base: Idealmente, para la asignación de los tratamientos, deberían elegirse unidades experimentales lo más homogéneas posibles en términos de edad de la plantación, vigor y rendimiento. De no ser posible, debería colectarse una línea base, usando variables tales como el vigor, medido a través de una nota arbitraria, diámetro de tronco, o bien usando un índice de vegetación como NDVI, que puede ser usado como línea base y variable respuesta a lo largo del tiempo (Figura 3). En términos de suelo, establecer una línea base de las mismas variables a ser evaluadas luego de la aplicación del o los tratamientos es siempre deseable.

Variables respuestas apropiadas: Deben seleccionarse aquellas variables respuesta más sensibles al tratamiento y que tengan una menor variabilidad. Por ejemplo, si se está evaluando la aplicación de un ácido carboxílico como fuente de C, posiblemente, dada su baja dosis de C, este no provoque cambios en el C orgánico del suelo (COS), pero sí podría provocar cambios en el C soluble, la agregación de suelo o en la actividad de microorganismos.

Cuando se trata de productos biológicos cuyos efectos pueden ser múltiples, deben evaluarse las variables más apropiadas que integren las principales funciones de los microorganismos. Así por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno, además de su función de fijación de N2, pueden aumentar la disponibilidad de otros nutrientes en la rizosfera, influyendo sobre el crecimiento y la morfología de las raíces. En este caso, la evaluación de densidad de raíces y absorción de N por parte de la planta serían variables respuesta a considerar además del %N absorbido.



La evaluación de la concentración de microorganismos en el suelo, posiblemente no sea una buena variable respuesta, dada su elevada variabilidad. La actividad enzimática es un mejor indicador del efecto de la aplicación de microorganismos al suelo.

Asignación aleatoria: Debería tenderse a asignar los tratamientos de manera aleatoria a cada unidad experimental. Por ejemplo, si se usan cuatro cuarteles para asignar dos tratamientos, deberían asignarse vía sorteo. El uso de números aleatorios es una buena herramienta para ello.



De igual forma, la selección de una rama o brote a muestrear debería hacerse de manera aleatoria, sorteando las ramas a través del uso de números aleatorios. Supongamos que nos enfrentamos a un árbol que tiene 8 ramas y queremos seleccionar una de ellas aleatoriamente, se procede de la siguiente manera: se numeran las ramas del 1 al 8; se le asigna un número aleatorio a cada rama, usando una calculadora o planilla Excel; se ordenan las ramas en función del número aleatorio (de mayor a menor o de menor a mayor); se elige la rama con el mayor (o menor número aleatorio) (Tabla 1).

Análisis de datos apropiado Si no se cuenta con un diseño experimental (completamente al azar, bloques completos al azar, parcelas dividas, etc.), los datos no deberían ser analizados con Análisis de Varianza. En este caso lo más recomendable es usar regresión con variables binarias, que representan el o los tratamientos, donde además se puede corregir por variables de control colectadas como línea base, además de la posición geográfica. En este caso podría usarse un modelo de la forma:



Y= β0 + δ1Trat + β1 X1 + β2 X2+ ⋯ Bk Xk + ϵ



Donde: Y= variable respuesta Trat: variable binaria, donde Trat=1 si es tratamiento y Trat=0 si es control. X1… Xk = variables de control (ejemplo NDVI, C soluble, latitud, longitud, etc.) Dado que normalmente es difícil conseguir un ceteris paribusreal, las variables de control permiten simularlo, de manera de obtener una mejor estimación del efecto del tratamiento.

OTRAS CONSIDERACIONES

Calidad del producto Cuando se evalúan productos en base a microorganismos, se debe conocer muy bien su calidad en términos de concentración, pureza y viabilidad, además de sus principales funciones. Estas evaluaciones deberían hacerse previo a su aplicación en campo, de manera de estimar apropiadamente las dosis de aplicación y definir con mayor certeza las variables respuesta a medir.

Potenciales limitantes en el suelo En muchas ocasiones no se logran los efectos esperados de los bioproductos en base a microorganismos, pues existen factores limitantes en el suelo que impiden su funcionamiento, por ejemplo, excesos de metales (Cu), niveles de materia orgánica muy bajos, pH muy bajos o excesos de nutrientes en el suelo. Es por ello que idealmente la evaluación debería hacerse dentro de programas de manejo integrado y no como un producto suelto.

COMENTARIOS FINALES

Los bioinsumos y productos orgánicos tienen un gran potencial dentro de los sistemas de producción intensivos. Sin embargo, su eficacia debe ser probada a través de su inclusión dentro de programas de manejo integrado, utilizando técnicas de experimentación de campo apropiadas