Como un rockstar

Siempre me fascinaron los escenarios, la música y el rock, pero jamás imaginé que me vendría la conocida “crisis de los 40”, que me llevó a meterme en el fascinante mundo de la música. Todo partió un domingo que vi en el mall Vivo un cartel de School of Rock. Mi primera idea era meter a mis niños en alguna clase, sin embargo el que terminó por tomarlas fui yo.

El concepto es hacer bandas más o menos similares entres sus integrantes. En mi caso éramos puros “jóvenes mayores”, motivados y amantes de la música, de los escenarios, de las luces y de creerse un rockstar. Es así como partí con mis clases de guitarra eléctrica y con mi primera banda. Y comenzaron las presentaciones en bares, tocatas frente mi familia y amigos, lo que me cautivó y motivó para seguir mejorando y aprendiendo cada día más.

Con el tiempo, la música me apasionó tanto que incluso llegó a mi ámbito laboral. Represento una empresa inglesa en Chile, Haygrove, en la que cada dos años organizan un “Sales Conference”. En esas reuniones se ha convertido en un clásico juntarnos, entre varios compañeros de trabajo de todas partes del mundo, y organizamos tocatas en las que un americano canta, un inglés toca la batería, otro la trompeta y yo la guitarra. Ha sido espectacular, y formamos nuestra Haygrove Rock Band, dentro de la compañía. Del mismo modo, cuando vamos a Berlín para la Fruit Logistica, es un clásico terminar tocando, cantando y bailando en un escenario junto a la banda de turno.

También ha sido una revolución en el ámbito familiar. Mi señora se ha convertido en mi fan número 1, me incentiva y motiva a tocar, y esto me ha llevado a participar en dos oportunidades en el festival de la canción del colegio de mis niñitas, en los que he tenido la suerte de tocar junto a mi familia (con mi papá, una hermana, sobrinas e hijas), lo me llena de orgullo y emoción.

La música, el rock y tocar la guitarra es de las cosas más entretenidas y motivantes que he encontrado para hacer en mi vida, me amplia horizontes y me relaja. Me gusta tocar cualquier tipo de rock, aunque mi banda preferida es Rush. Mi primer disco fue Chronicles y el segundo 2112. Tanto así que en mi matrimonio entre a la fiesta con Time stand still. Además, Pink Floyd está dentro de mi top 2 y mi guitarrista preferido es David Gilmour.

Pablo Vial es Ingeniero Agrónomo y Gerente Ventas Latinoamérica, Haygrove Tunnels Limited