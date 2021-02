Control de plagas en cerezos: línea base de una formulación libre de residuos

Como parte de los mecanismos de defensa química contra el daño que ocasionan las heridas por ataque de insectos, ácaros o microrganismos patógenos en las plantas superiores, se induce la síntesis y acumulación de compuestos de bajo peso molecular, conocidos como metabolitos secundarios. De acuerdo a su composición, estos metabolitos pueden clasificarse en distintos grupos químicos, por ejemplo, como nitrogenados y no nitrogenados, incluyéndose en este último grupo a terpenoides, poliacetilenos, policétidos y fenilpropanoides. Algunos metabolitos secundarios han logrado aislarse, estabilizarse y emplearse como plaguicidas, como en el caso del producto Biomite®, que contiene como ingredientes activos geraniol (0,4195%p/v); citronelol (0,4195%p/v); nerolidol (0,4195% p/v) y farnesol (0,168% p/v).

El geraniol corresponde a un monoterpenoide, componente de las esencias volátiles de algunas flores y parte de los aceites esenciales de distintas hierbas. Es empleado como insecticida y/o repelente de distintas plagas, cumpliendo una función anti alimentaria en algunas especies de insectos y ácaros fitófagos. Algunos insectos benéficos como la abeja melífera son capaces de sintetizarlo a fin de emplearlo como marcador de flores con mayor contenido de néctar, en cuyo caso el mismo compuesto cumple una función de feromona.

Otro monoterpenoide, el citronelol (presente en plantas como la citronela, la rosa o el geranio dependiendo del isómero) es utilizado comúnmente en la industria cosmética para dar aroma a diversos productos. En ácaros y algunos insectos ha sido reportado como una feromona de alarma, que actúa como repelente.

El nerolidol y el farnesol corresponden al grupo de los sesquiterpenos. Ambos compuestos se utilizan en cosmética como agente aromatizante, y en la industria de pesticidas como un componente de defensa relevante contra insectos, ácaros y bacterias.

Todos los compuestos mencionados están clasificados como aditivos alimenticios generalmente seguros (Generally Recognized As Safe, GRAS) en el listado publicado por la FDA (2021), por lo que su perfil toxicológico es atractivo a fin de ser desarrollados como alternativas libres de residuos en el manejo de plagas. En este contexto se buscó investigar en Chile el control entregado por el uso de Biomite® en el manejo de trips de California y arañita bimaculada en cerezos.

METODOLOGÍA

Tetranychus urticae

Se trabajó en un huerto de cerezos variedad Santina de ocho años, plantado a 4 x2 mts, ubicado en la Comuna de Curicó, Región del Maule. Se realizó solo una aplicación por temporada, en el estado fenológico BBCH 81, correspondiente al inicio de coloración del fruto, momento en el cual se determinó un aumento de la presencia de ambas plagas.

Se calibró la aplicación a fin de lograr un cubrimiento efectivo en hojas y frutos, por lo que las aplicaciones de los distintos tratamientos se realizaron con un volumen de aplicación de 1.500 L/ha, utilizando una nebulizadora marca Rautop®.

Se incluyeron cinco tratamientos, incluyendo un control tratado exclusivamente con agua para descartar el efecto de volteo debido al lavado. La comparación incluyó también un tratamiento estándar comercial (tratamiento 5). El diseño experimental utilizado fue completamente al azar, con cuatro repeticiones de veinte plantas por cada tratamiento. Previo y siete días posterior a la aplicación (DDA) se realizaron evaluaciones a fin de determinar el promedio de hojas o frutos infestados por cada plaga, así como el promedio de ejemplares vivos en hojas o frutos según correspondiese.

Con el objetivo de establecer posibles diferencias significativas entre los resultados, los datos colectados de las variables definidas fueron sometidas a análisis de varianza (ANDEVA) y prueba de comparación múltiple de Tukey (p:0,05).

RESULTADOS

Actualmente Biomite® presenta autorización de uso en pomáceas contra Tetranychus urticae, sin incluir ningún frutal de carozo en la etiqueta. En este estudio, no se presentaron problemas de fitotoxicidad en cerezos, y la efectividad se mantuvo en esta plaga acorde a lo recomendado en manzanos alcanzando un nivel óptimo al emplear 200 mL/100L de Biomite® (tratamiento 4), el cual iguala en efectividad a los resultados obtenidos con el uso del estándar comercial Requiem® Prime (tratamiento 5).

Un hito interesante, debido a que denota efecto insecticida de la mezcla de ingredientes activos presentes en Biomite®, corresponde al control obtenido sobre las poblaciones de F. occidentalis presentes en frutos (Cuadro 3). Lo anterior respaldaría que se pueda contar con una herramienta insecticida acaricida compatible con el uso en carozos, similar al tratamiento estándar Requiem® Prime, lo que diversifica la oferta de productos fitosanitarios libres de residuos. Si bien Biomite® debe aún someterse a los estándares establecidos en la normativa de registros de plaguicidas para ser autorizado en carozos, los resultados obtenidos en esta prueba indican que su actividad insecticida es suficiente para disminuir eficientemente la población de trips vivos en frutos.

Declaración: Autor declara no recibir comisión por venta o promoción de los productos involucrados en la investigación. Investigación financiada por AgriDevelopment. Se agradece a miembros del equipo UPL, en particular a Ignacio Reyes, Jorge Lundstedt y Manuel Tarraza por brindar soporte técnico y facilitar muestra para la ejecución del estudio. Referencias: FDA. 2021. Substances generally recognized as safe. Disponible en: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e956d645a8b4e6b3e34e4e5d1b690209 &mc=true&node=pt21.3.182&rgn=div5