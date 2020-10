Directorio de la ANIAE responde ante polémica surgida en diario nacional

A través de un comunicado, el directorio de la Asociación Nacional De Ingenieros Agrónomos Enólogos (ANIAE) manifestó su molestia y descontento por la nota publicada el 28 de septiembre por el medio Las Últimas Noticias, bajo el título “Historiador armó polémica al decir que los vinos baratos llevan saborizante”.

“Al no haber estado presentes en el evento en el cual se habrían producido estas desafortunadas declaraciones, no podemos pronunciarnos sobre si están sacadas de contexto o no, pero sí podemos rebatir los conceptos erróneos vertidos y aprovechar la ocasión de precisar aspectos fundamentales del quehacer enológico y de los profesionales del rubro aludidos”, señala el documento.

En el documento señalan los siguientes puntos:

Es absolutamente falso que en la elaboración de vinos se utilice algún tipo de saborizante. No está permitido ni en la legislación chilena ni en la normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV) de la cual Chile es miembro. El tratamiento de los vinos con madera de roble, ya sea en forma de barricas o en forma de fragmentos en contacto con el vino, es una práctica que tiene al menos 400 años de historia autorizada, cuya interacción con la matriz del vino excede el simple efecto organoléptico asociado a la torrefacción (produce compuestos estables gracias a la reacción de aromas propios del vino con compuestos del roble, los cuales dan estabilidad así como también mejoran su palatabilidad).

En el mercado del vino existen diferentes tipos de productos, desde secos a dulces, estos últimos solo pueden ser edulcorados con mosto concentrado producido a partir de las mismas uvas viníferas. Los vinos chilenos no pueden tener azúcar añadida (práctica enológica sí autorizada en países productores de otras latitudes donde la acumulación de azúcar en la uva es insuficiente). El proceso de fermentación natural mediado por levaduras puede dar como resultado distintos niveles de azúcar residual en el caso de vinos tranquilos. En el caso de vinos espumantes el nivel final de azúcar, que va desde tipo Dulce hasta Brut Nature, está determinado por el nivel de azúcar del licor de expedición que se agrega en la fase final del degüelle y dosificación.

El precio final de un vino, en un cierto rango, está directamente relacionado con sus costos de producción y es evidente que los grandes productores se benefician de economías de escala en todos los insumos, incluyendo la materia prima. Por lo cual es posible encontrar vinos en el mercado local a precios muy asequibles sin que ello signifique mala calidad como sugiere la nota. Por otro lado, vinos con mayor intensidad de roble, corresponden a un estilo, sin que por ello estén asociados a una calidad determinada, la cual depende de factores como: la variedad, el origen, el año de cosecha, el perfil buscado, etc.

Finalmente, la ANIAE expresa su disposición permanente a seguir mejorando el conocimiento del quehacer vitivinícola del país y a contribuir en lo que sea necesario para el desarrollo de notas o reportajes como fuente fidedigna de información.