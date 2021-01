Evaluación de herramientas precosecha para el control de Drosophila Suzukii en cerezos

La mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii Matsumura) fue declarada, según la Resolución N° 1943/2019, como plaga presente con distribución restringida desde la Región de O´Higgins al sur, y ha presentado una creciente y rápida diseminación especialmente en las regiones de Ñuble y Bío-Bío.

Pudrición ocasionada por D. suzukii

Distintas investigaciones locales (Buzzetti, 2020a-b), (Buzzetti y Homer, 2020) han reportado que se producen daños relevantes en frutos a partir de fruto color pajizo o en pleno quiebre de color, exigiendo mantener un programa de manejo constante en distintos cultivos; respetando idealmente no sólo las carencias exigidas por los mercados de destino, sino también alternancia en grupos químicos a fin de retrasar, en lo posible, la selección de individuos menos sensibles.

En ese contexto, existen tres grupos químicos que han destacado en el control en D. suzukii, los que incluyen a spinosinas piretroides (en particular formulaciones microencapsuladas) y diamidas (entre las que destaca ciantraniliprole) (Buzzetti, 2020b), los que han sido estudiados principalmente en formulaciones de un único ingrediente activo. No obstante, en el mercado local, existen algunas opciones comerciales en mezcla que podrían contribuir en una estrategia de manejo para retrasar la resistencia de esta plaga a insecticidas.

Por lo anterior, el presente trabajo se orientó a establecer el grado de control entregado por distintas alternativas de insecticidas presentes en el mercado chileno contra D. suzukii en cerezos.

METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo entre noviembre y diciembre 2019, en la localidad de Culenar, Ñuble, en una zona con alta presión de la plaga. Las aplicaciones se realizaron una sola vez en quiebre de color, ante el inicio del ataque de la plaga. A fin de determinar el diseño experimental adecuado para este ensayo se realizaron evaluaciones pre-aplicación. En base a estas, se trabajó con un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones de cuatro plantas; desde las cuales se obtuvieron muestras de 25 frutos por repetición, seleccionados al azar, desde distintas caras y altura media de los árboles. Se utilizó el mismo criterio durante las evaluaciones a los 3, 5, 7, 10, 12 y 14 días después de aplicación (DDA).

Ovipostura y pudrición por alimentación de larvas

En cada evaluación se cuantificó el total de frutos atacados por la plaga y el promedio de huevos y/o larvas presentes en frutos de muestras de cien frutos, por repetición. La identificación de los ejemplares se realizó vía taxonomía tradicional, apoyado con técnicas moleculares. Los tratamientos se aplicaron vía foliar, utilizando nebulizadora convencional con un volumen de aplicación de 2.000 litros/ha.

Se verificó el cumplimiento de los requisitos del análisis de varianza (ANDEVA) utilizando test de Levene y de Homogeneidad de Varianza, con el fin de escoger la transformación estadística adecuada. Con el objetivo de establecer posibles diferencias significativas entre los resultados, los datos colectados de las variables definidas fueron sometidas a análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de Tukey (p:0,05).

RESULTADOS

Fruto infestado con larva de D.suzukii

Debido al rápido desarrollo de la plaga y a su hábito de ataque, se registró infestación mixta en frutos (varios estados de desarrollo simultáneos). En ese contexto, todos los insecticidas evaluados demostraron efecto de control en cuanto a la disminución del promedio de frutos afectados por D. suzukii (Cuadro 2), como también en una menor severidad del daño (Cuadro 3). En atención a la alta severidad que esta plaga posee (alcanzando el equivalente a 21% de frutos infestados durante el período del ensayo), se registran diferencias estadísticas en los tratamientos de insecticidas, en todas las opciones evaluadas.

Detalle de galerías por larvas de D. suzukii

Considerando que un ciclo de desarrollo de la plaga se completa entre 7-14 días, el incremento en la severidad del daño (Cuadro 3) registrado en los tratamientos una vez superados los 7 DDA, sugiere la necesidad de reforzar el programa de aplicaciones en intervalos aproximados de 7-12 días. Por lo que, en el diseño de la estrategia de manejo del insecto deberán utilizarse diversas herramientas compatibles, como aplicaciones consecutivas de spinosinas, piretroides y mezclas, a intervalos y posicionamientos que permitan respetar los periodos de precosecha (carencias), para cumplir con las tolerancias respectivas en los mercados de destino.

Por ahora, la mayoría de las alternativas desarrolladas confieren algún residuo detectable en la fruta, por lo que deberá considerarse en el corto plazo investigar otras herramientas posibles, que permitan disminuir este impacto en la producción de fruta.