Es posible generar bienestar desde la agricultura: la filosofía de El Torreón Export

En temporada alta, agrícola El Torreón emplea a cerca de 650 cosecheros, la mayoría habitantes del villorrio que da nombre a la empresa y que rodea a la también empaquetadora y exportadora.

Mauro Magnasco, gerente general de El Torreón Export

Fundada en la década de los 60 sobre los suelos volcánicos de San Carlos, a 30 km de Chillán, Mauro Magnasco, gerente general de la empresa, es la tercera generación a cargo del control y mantenimiento de esta agrícola. Fue su abuelo quien comenzó en los años 70 con el fruto icónico de la zona: la manzana. Ya para 2007 se incorporó el arándano y en 2021 está proyectado sumar cereza. El crecimiento orgánico de la empresa permitió que en 2002 pudieran convertirse en exportadores de su propia fruta, que hoy se encuentra en los cinco continentes. Actualmente, entre las 77 hectáreas de manzano y las 62 de arándano, logran exportar más de 6.000tn. de fruta.

Pero más allá de los números, lo que destaca a la exportadora, en palabras de Magnasco, es su filosofía: la búsqueda de bienestar desde la agricultura. “Vivimos en un contexto cada vez más urbanizado y digitalizado, la sociedad se está volcando a un mundo menos conectado con la naturaleza, y hoy en día, la agricultura carga la balanza hacia el otro lado; creemos que desde la agricultura podemos ayudar a descentralizar Chile y generar valor desde un negocio sumamente positivo, desde el punto de vista del impacto medioambiental, del ritmo de vida del contacto con la naturaleza. Queremos inspirar a que la gente vuelva a la agricultura”.

CONECTADOS

Bajo esta misma premisa es que genera una relación de sinergia y mutualismo entre la empresa y el villorrio, de donde pertenece la mayoría de los trabajadores de la exportadora: “Ellos cuidan la empresa y nosotros cuidamos de ellos, porque sabemos que nuestro bienestar está profundamente interconectado”.

Richard Concha, gerente de RRHH de El Torreón Export

De acuerdo con Richard Concha, gerente de recursos humanos de El Torreón Export, el tema del bienestar en el sector agrícola ha estado en boga pues en general se tiene la idea de ser un negocio mal llevado: “Queremos demostrar que las agrícolas se pueden administrar de buena forma, tener un entorno de empatía con las personas que en definitiva son las que trabajan de sol a sol y creo que es un nexo muy importante que debemos volver a generar entre las personas y el campo”, explica.

Comparte esta idea Cristóbal Castillo, gerente de producción, quien afirma que “la clave del éxito es que la empresa coexiste en sinergia con el sector de El Torreón, toda la gente del sector y sectores aledaños se preocupa de que a la empresa le vaya bien, se forma una simbiosis en la cual todos se benefician”.

Cristóbal Castillo, gerente de

producción de El Torreón Export

Un claro ejemplo de esta dinámica es la reciente pavimentación del camino de ripio de 4 km que conecta el villorrio con el camino pavimentado más cercano, y que desde hace unos cinco años la junta de vecinos se movilizaba para lograrlo. Fue necesario que El Torreón cediera terreno a la comunidad y que corrieran los cercos para lograr que el camino diera el ancho reglamentario y optar por posibilidad de pavimentación. “Hemos sido súper activos en el apoyo de esa iniciativa y por fin empezaron oficialmente con los trabajos de pavimentación. Ha sido una tremenda victoria, no solo para la empresa y el pueblo, sino para todos. En el fondo ese camino pavimentado nos mejora considerablemente la calidad de vida y no tiene nada que ver con exportar fruta”, señala Magnasco.

Una de las formas de buscar el bienestar es a través de la tecnología, y en este caso con la trazabilidad. El Torreón Export ha implementado un software de pesaje en el cual se puede seguir en tiempo real, desde la cosecha hasta el packing, el trayecto de la fruta. “Nosotros le pagamos a la gente por el kilo real: cada trabajador tiene una pulsera, la cual tiene un marcador y va registrando el peso de cada kilo que cosecha. Así es más transparente para todos, no se sobrecargan las bandejas, ni se le echa menos, sino que la gente gana por lo que logra cosechar”, afirma el gerente de producción.

CONTROL COLECTIVO

Entre otras, El Torreón tiene dos grandes aspiraciones en cuanto a arándanos: mejorar la calidad de la fruta al no tener que bromurar y poder exportar orgánicos a EE.UU. Sin embargo, ambas aspiraciones se han visto obstaculizadas por la plaga que acecha los huertos del país desde hace algunos años, la Lobesia botrana.

La lobesia no es una polilla difícil de matar, afirma Magnasco. “Dentro de nuestro huerto la tenemos muy bien controlada, porque somos rigurosos con los planes de aplicación, el problema son las casas de los campesinos que viven cerca del campo”.

La empresa también participa activamente en la comunidad a través de actividades culturales, campeonatos de fútbol, festividades del día del niño, etc.

Tradicionalmente la gente usa los parrones de vid como sombra en sus casas, lo cual está muy arraigado en la cultura y ha complicado el control de la lobesia. De acuerdo con Castillo, la manera más efectiva para tratar el tema es que los vecinos de los sectores aledaños controlen sus parrones, árboles o plantas frutales que tengan en su casa. “Si uno controla la plaga dentro del campo, no quiere decir que la plaga no va a estar presente en el sector. Por ende, si está en los sectores aledaños o de algún un vecino, la polilla puede volar y llegar a nuestros huertos”, lo que sugiere un riesgo para la empresa y, por lo tanto, a la fuente de empleo de la comunidad.

En ese sentido, El Torreón Export ha realiza do un importante trabajo de concientización, exhortando a los vecinos de la comunidad a arrancar sus parrones para evitar la propagación de la plaga.

Aunque, de acuerdo con Magnasco, no es la única solución: “si es que no lo quieren arrancar, por último pueden aplicar insecticida y cosechar la uva, porque en el fondo la uva que no es cosechada y que se pudre en la mata, se convierte en el nido perfecto de la polilla”. En general, la campaña ha tenido buena respuesta, señala Castillo: “En el sector hemos tenido muy buena acogida ya que la gente está tomando el peso correspondiente a la situación”. Aunque hubo varias personas que accedieron a arrancar sus parrones voluntariamente, todavía queda terreno por avanzar, señala Magnasco. “Si no arrancan tienen que hacerse el hábito de cuidar y de evadir la polilla”.

FUERTE COMPETENCIA

Los últimos años, la producción de Perú ha aumentado de manera importante, tanto que ya se puede considerar uno de los grandes competidores. De acuerdo con Castillo “sus niveles productivos van al alza, ellos pueden regular la cosecha con las podas y tener fruta disponible en los meses que lo requieran. Lo que está pasando hoy en día, es que el mercado se está regulando y ellos están tratando de cosechar su fruta antes”.

El Torreón cuenta con un total de 434 ha.,139 destinadas a producción frutícola, 188 para cultivos anuales y 107 disponibles para su proyecto de expansión tanto frutícola como agrícola.

Sin embargo, la fruta chilena se ha caracterizado a lo largo del tiempo por tener buen sabor, calibre, firmeza, y todavía los mercados como China prefieren la fruta nacional. Además, hoy en día hay dos tipos de clientes a los cuales uno le entrega fruta: el cliente que busca propiedades organolépticas especiales y el que solo busca comer el fruto y, según Magnasco, “le da lo mismo comerlo congelado, si el fruto tiene buenas propiedades, si es firme, si es grande, etc. Ese es el público que nos pone a competir contra Perú”, afirma.

LA OTRA AMENAZA

La agrícola está en proceso de certificación como Empresa B, que distingue a empresas que ofrecen soluciones a problemas sociales y ambientales.

Hace más de una década ya era una amenaza y su fuerza se ha incrementado con el paso del tiempo. El cambio climático y la sequía son el principal riesgo en el mediano y largo plazo, afirma Magnasco, “porque si no nos hacemos responsables de usar el agua de manera inteligente y eficiente no vamos a hacer capaces de producir”, advierte. El uso de tecnología para el uso eficiente del agua es uno de los recursos que ha utilizado El Torreón para mitigar los efectos del cambio climático: “Nos hemos visto afectados, pero hemos tenido que ir tomando determinaciones como hacer inversiones en proyectos de irrigación como pozos profundos. Además, hay que tratar que todos los sistemas de riego que uno vaya poniendo sean eficientes”, señala Castillo.

Entre el uso de otras tecnologías explica: “actualmente contamos con sistemas de riego con los cuales podemos aportar el requerimiento hídrico que realmente necesita la planta. Es un sistema de riego por aspersión donde uno va regulando los milímetros de agua que sean necesarios para el cultivo”.

Si la agricultura es una de las industrias más relevantes del país no es solo por su aporte de divisas, sino por todo lo que representa y que tiene a las personas como eje fundamental. El Torreón Export lo entiende y por eso, a través de diversas acciones, contribuye a demostrar que desde la agricultura se puede generar valor y bienestar.