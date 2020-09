Integración de herramientas para el control de Drosophila suzukii: trampeo para captura masiva y uso de protectores de frutos

Foto de apertura: Ataque de D. suzukii en arándanos.

Gentileza: Claudia Funes, INTA Argentina.

La Mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii Matsumura) es considerada una plaga invasiva que constituye una seria amenaza económica en diversos frutales, tal y como ha comenzado a ocurrir en Chile. Durante la temporada agrícola 2019/20 se reportaron pérdidas de 4.000 a 17.750 dólares por hectárea en algunos huertos de arándanos y cerezos en la Región de Ñuble (Buzzetti, 2020), situación que podría incrementarse y ampliarse a otros frutales con el reciente avance de la plaga en otras regiones.

Las pérdidas económicas asociadas a D. suzukii se deben principalmente al daño generado por la ovipostura en frutos, la que suele realizarse por una o varias hembras en el mismo sustrato desde que el fruto comienza a virar de color en adelante. Puede colocar varios huevos por fruto, y continuar dañando, al estado de larva, frutos aledaños entre sí.

A diferencia de otros drosophilidos, la mosca de alas manchadas ovipone en frutos sanos, reconociéndose que prefiere oviponer en frutos de piel suave y delgada, cercanos a pinta o inicio de madurez. Es extremadamente polífaga, reportándose globalmente hospederos que varían desde los berries, carozos, uvas, tomates, especies silvestres y plantas ornamentales, entre otros; presenta además una alta fecundidad (puede producir hasta 600 huevos por hembra), con un tiempo generacional extremadamente corto, tardando desde huevo a adulto entre una a dos semanas.

Debido a su alta capacidad de presentar resistencia a insecticidas, se prevé la necesidad de contar con herramientas complementarias que apoyen en su manejo, línea de investigación en la cual se han desarrollado en otros países el uso de mallas, trampas de captura masiva, protectores de frutos a base de fosfolípidos o de diatomeas, entre otras herramientas, con algunos resultados concluyentes pero limitadas aún en aplicabilidad o extrapolación por falta de experiencias locales para el caso chileno.

En ese contexto, se planteó como objetivos del presente estudio, 1) indagar sobre el nivel de eficacia del uso de trampas adaptadas para captura masiva de adultos; y 2) estudiar sobre la predisposición de hembras de D. suzukii a oviponer en frutos tratados con una biopelícula a base de fosfolípidos bajo la formulación comercial Parka®.

CAPTURA MASIVA

Esta etapa de ensayo fue realizada durante la temporada 2019/20 en un huerto de cere zos ubicado en la Región de Ñuble, en zona registrada como positiva a la presencia de D. suzukii según registros del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y que luego fue confirmado con incidencia de daño en frutos durante la misma temporada. Se trabajó con trampas del modelo Flybuster® y con trampas caseras de vaso (o balde) de tapa roja con orificios de 4 mm de diámetro y espaciado de 2 cms entre ellos (SAG, 2017). En ambas, el volumen de capacidad correspondía a 1 litro (estandarizado). El tipo de cebos y las combinaciones de tratamientos se resumen en el Cuadro 1.

En todos los tratamientos se trabajó con el equivalente a cuatro trampas/hectárea, distribuidas en formato cuadricular al exterior del huerto. La ubicación de los tratamientos se sorteó al azar, estableciéndose un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones (de 1 hectárea cada una) y seis momentos de evaluación (a los 4, 6, 9, 10,14, 20 días después de instalación, las que se han resumido como la suma de adultos capturados en 20 días post instalación). Las trampas fueron instaladas en pinta y en postcosecha del frutal (20 de mayo del 2020), con evaluaciones independientes entre sí.

Las variables evaluadas en cada medición fueron: número de adultos de D. suzukii capturados en trampa (total y separados por sexo) y número de otros insectos (total y por especie) capturados por trampa.

PROTECTORES DE FRUTOS

En dos huertos ubicados en la Región de Ñuble (uno de cerezos y el segundo de arándanos), ambos positivos a la presencia de la plaga y con daño evidenciado desde inicio de fruto pintón, se realizaron los tratamientos planteados en el Cuadro 2.

Cada tratamiento se sorteó al azar con 4 repeticiones de 20 plantas cada una, con mediciones posteriores a cada momento de aplicación destinadas a establecer, a los 9 días después de la primera aplicación (DDA-I) y a los 9, 10, 12, 14 días después de la segunda aplicación (DDA-II), el total de frutos infectados y el total de oviposturas de D. suzukii en frutos.

Para todos los estudios, los datos fueron analizados a fin de determinar el cumplimiento de los supuestos del ANDEVA, y establecer, en caso de requerirse, el uso de transformaciones estadísticas apropiadas. Para definir las posibles diferencias entre resultados obtenidos según tratamientos, se empleó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey (p:0.05).

A fin de confirmar la identificación de los ejemplares involucrados en todos los ensayos realizados, se utilizaron técnicas de taxonomía tradicional apoyadas con identificación molecular.

RESULTADOS DE ENSAYO DE CAPTURA MASIVA

Para todos los tratamientos evaluados, la mayor tasa de capturas se produjo en el periodo de postcosecha, lo que respondería a la falta de competencia entre los atrayentes alimentarios y la presencia de frutos. La combinación más eficiente en captura de adultos de D. suzukii fue el uso de Flybuster con su propio cebo (de igual nombre), seguido luego de la trampa casera con cebo Flybuster, (siempre el cebo diluido en 50:50 agua y vinagre de sidra de manzana). En comparación a los anteriores, las combinaciones con atrayente de fabricación doméstica fueron menos eficientes en la captura de adultos (Figura 1).

La ratio de hembras: machos capturados de D. suzukii no presentó diferencias significativas entre tratamientos. En cuanto a la selectividad de los tratamientos, en todas las combinaciones de trampas evaluadas se encontraron insectos contaminantes en cantidades equivalentes, pero de distinta composición. Para igual período de medición Flybuster capturó principalmente mosquitos (Diptera: Culicidae) y mosca doméstica (Diptera: Muscidae), mientras la trampa casera tipo vaso capturó otros drosophilidos (especialmente D. melanogaster) dificultando la correcta identificación de los adultos con técnicas taxonómicas macroscópicas tradicionales dado el grado de similitud con la especie objetivo.

En futuros trabajos y algunos actualmente en curso se amplían las evaluaciones planteadas conjugando otras interacciones tales como el color de la trampa y diseño, así como impacto directo del uso de estas trampas en parámetros de medición de daño directo en frutos, pero por ahora se logra establecer un avance prometedor en el nivel de capturas de adultos de D. suzukii en condiciones de huertos productivos en Chile, lo que apoyaría un programa de control con técnicas convencionales como la aplicación de plaguicidas.

RESULTADOS DE ENSAYO DE PROTECTORES DE FRUTOS

El uso de Parka® en cerezos y arándanos produjo una disminución (expresada en porcentaje al término del periodo evaluado) del promedio de frutos dañados por oviposturas de la mosca de alas manchadas en un 54- 68% respectivamente en comparación al control; y de un 59%-63% menos de severidad del ataque al determinar el promedio de oviposturas en cerezas y arándanos versus el tratamiento control (datos no mostrados).

Inicio del momento de mayor susceptibilidad al ataque de D. suzukii en arándanos en el que fueron evaluados los estudios.

En cuanto a la efectividad como control único, lo logrado con el uso de Parka® es evidentemente superado por el uso de tratamientos químicos; no obstante, se trata de productos con propósitos principales distintos. Por otra parte, cabe señalar que, a pesar de que algunos insecticidas como Imidan 70 WP o Invicto 50 CS pueden reportar un mayor período de protección sobre otros insectos, en cuanto a D. suzukii se presenta un menor período de efectividad debido a la rápida reinfestación que se produce con una nueva población de adultos de distintos orígenes (alta tasa migratoria), los que, de lograr posarse y oviponer sobre el fruto, registran rápidamente una nueva incidencia de daño en el cultivo (Figura 2).

Bajo dichas condiciones, en el caso de Invicto 50 CS el control resultó adecuado por al menos diez días, similar en comportamiento a lo observado para el control de D. suzukii logrado con otra formulación microencapsulada de l-cyhalotrina estudiada previamente (Karate® Zeon) (Buzzetti, 2020). Para ambos formulados de l-cyhalotrina, se sugeriría un intervalo máximo entre aplicaciones de doce días, a fin de evitar un repunte de la infestación.

En el caso de Imidan 70 WP, el control contra daños de D. suzukii fue apropiado en arándanos, lo que permitiría realizar un control simultáneo de diversas plagas de interés agrícola a intervalos entre 12 a 14 días para la dosis evaluada (Figura 3).

Se estima que, para el periodo en que se desarrollaron las aplicaciones de estos ensayos, al menos dos generaciones completas de D. suzukii fueron completadas. Un factor relevante para considerar en la cuantificación de daños atribuibles al ataque de la mosca de alas manchadas lo constituye el aumento en la expresión de infecciones latentes en frutos asintomáticos, debido a que genera heridas en la cutícula de frutos ya sea por la postura efectiva de huevos o por el intento de oviposturas cuando el fruto recibe tratamientos cuyo mecanismo de acción no afecta adultos (por mortalidad, parálisis, repelencia u otra vía). Este aumento en la expresión de pudriciones podría enmascararse al atribuirse únicamente a fallas de un programa de tratamientos de enfermedades, aun cuando se relacione también con el ataque de la plaga.

Modelo de trampa Flybuster® empleada.

Considerando que cada hembra de la mosca de alas manchadas posee una alta capacidad reproductiva, y que, como ya se mencionó, esta plaga puede atacar varias veces un mismo fruto o distintas hembras atacan un mismo fruto, los resultados obtenidos en este trabajo plantean una gran oportunidad de complemento de un programa fitosanitario, ya que, según lo planteado por la empresa la función de Parka® como biopelícula a base de fosfolípidos no guarda relación con el manejo ni la mortalidad de plagas sino con la protección del fruto ante efectos adversos climáticos tales como partidura por lluvias o quemaduras de sol, lo que permitiría que, persiguiendo el objetivo principal para el cual el producto es recomendado, se pudiese lograr una mejora en un programa fitosanitario asociado a esta plaga y, colateralmente, a la expresión de pudriciones.

Por ello se proyectan en futuros trabajos las evaluaciones de tratamientos combinados entre este formulado y distintas herramientas insecticidas, a fin de establecer posibles interacciones que favorezcan el manejo de la plaga, y el cómo se insertan, en conjunto con herramientas como la captura masiva, en un programa de manejo integrado de plagas que no se centre en la sobreutilización de pesticidas.

Por: Karina Buzzetti, Doctor en Ciencias de la Agricultura, Consultora Agri Development e Ian Homer, Doctor y Docente de la Facultad De Ciencias Agronómicas, Universidad De Chile

Referencias

Buzzetti, 2020. “The Spotted Wing Drosophila in the South of the World: Chilean Case and Its First Productive Impacts”. Disponible en: https://api.intechopen.com/chapter/pdf-preview/71435. SAG, 2017. Plan de trabajo para la Vigilancia y Manejo Integrado de la plaga Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) en huertos productivos y lugares de procesamiento de fruta hospedante.

Disponible en: http://www.sag.cl/sites/default/files/plan_de_trabajo_para_drosophila_suzukii_huertos_y_otros_julio2017.pdf

Declaración de los autores:

Esta investigación fue financiada exclusivamente por el equipo investigador, la cual forma parte de un macroproyecto en curso cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis. Los autores declaran no recibir comisión por venta o promoción de los productos involucrados en la publicación. Agradecimientos a Pablo Silva Warner y Jorge Lundstedt por su orientación técnica en el diseño de este trabajo.