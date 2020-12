Manejo de plagas en tomates: avances utilizando herramientas libres de residuos

A partir de septiembre del 2020, dos nuevas herramientas biológicas han sido autorizadas en Chile, por el Servicio Agrícola y Ganadero, para el manejo de plagas en tomate. Ambas coinciden en ser herramientas de origen y síntesis natural, cuyos antecedentes toxicológicos las ubican como productos sin riesgo para el ser humano u otros animales. Son inocuas para plantas y organismos benéficos como las abejas y controladores biológicos, no dejan residuos detectables, amigables con el medio ambiente, el consumidor y los operarios agrícolas.

Estas herramientas difieren entre sí en su modo y mecanismo de acción, lo que les confiere distintos espectros de uso, complementarios entre sí. El primero, denominado En Vivo® SC, corresponde al ingrediente activo “virus de la poliedrosis múltiple nuclear de Mamestra brassicae Cepa CHb1”, mientras que el segundo, Nofly® WP, corresponde a cepas vivas del ingrediente activo Paecilomyces fumosoroseus cepa FE 9901.

El virus de la Mamestra brassicae es un baculovirus. El genoma de los baculovirus consiste en una molécula única de ADN circular de doble cadena altamente condensada y empaquetada dentro de una vaina proteica que forma la nucleocápsida, la que juega el rol fundamental en el proceso de infección y la diferencia de otros virus disponibles también para su uso como insecticidas.

Si bien en los comienzos de la baculovirología se creía que eran un tipo de virus específicos (por eso se les asignaba el nombre del insecto del que fueron aislados), hoy se conoce que su acción puede abarcar a más especies, así como también, una misma especie puede ser afectada por distintos genotipos o cepas virales. Estos virus disminuyen su actividad insecticida cuando se exponen a la radiación ultravioleta, por lo que requieren ciertos cuidados en su formulación o en su modo de uso.

En cuando al hongo Paecilomyces fumosoroseus, se conocen distintas cepas con acción patógena contra insectos. El proceso infectivo comienza con la adhesión de las esporas al tegumento del insecto y la consiguiente emergencia del tubo germinativo. La ramificación del hongo, su multiplicación y producción de toxinas conllevan a la muerte del insecto, cuyo cadáver permanece luego como fuente de inóculo, el cual, bajo condiciones adecuadas, permite infectar a nuevos insectos.

El uso del formulado Nofly® WP puede ser compatible con mezclas con varios fungicidas de uso común en agricultura, pero presenta también algunas incompatibilidades parciales o totales al ser mezclado con iprodione, fenarimol, oxicloruro de cobre y azufre (entre otros ejemplos). Por eso deben tomarse algunas precauciones adicionales durante su uso. Al igual que en el caso de En Vivo® SC, su capacidad infectiva puede verse disminuida ante alta exposición a radiación ultravioleta.

AMENAZAS PARA EL TOMATE

En la producción de tomates una de las plagas más importantes corresponde a Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). El daño que genera este lepidóptero es complejo, debido a que el desarrollo de sus estadios larvarios se produce al interior de galerías dentro de hojas y frutos; por lo que el control preventivo debe realizarse orientado a impedir el ingreso de las larvas neonatas a los tejidos. Los huevos son puestos fuera del tejido, frecuentemente en el envés de las hojas. Presenta varias generaciones por temporada, y cada hembra puede oviponer aproximadamente 50 huevos.

Por otro lado, la mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae), es una importante plaga que causa daño directo por su hábito alimentario, ya que succiona la savia en hojas, tallos e incluso frutos. La formación de fumagina, asociada al ataque severo de esta plaga, puede generar pérdidas al reducir la eficiencia fotosintética.

Recientes estudios han demostrado que la producción local de tomates presenta variadas detecciones de residuos de plaguicidas, entre las que se incluyen compuestos insecticidas pertenecientes al grupo de los carbamatos (metomilo) y organofosforados (metamidofos); es decir, compuestos de alta toxicidad y alto impacto ambiental que deben ser urgentemente reemplazados (Elgueta et al., 2020).

Bajo la situación productiva chilena, el uso de productos como EnVivo SC y/o Nofly WP presentan características atractivas que permitirían reducir el uso de insecticidas de mayor toxicidad en hortalizas; siendo, además, alternativas viables que pueden estudiarse en otras combinaciones de mezclas, para reducir la selección de poblaciones resistentes y obtener un manejo sustentable de plagas en la producción de tomates. Por esta razón, en el presente trabajo se buscó conocer el efecto del uso de insecticidas convencionales, respecto a insecticidas libres de residuos, en el control de las principales plagas de tomate en la zona centro de Chile.

METODOLOGÍA

Se utilizó una variedad de tomates cv. Fortaleza, bajo invernadero ubicado en la Comuna de Quillota. Las aplicaciones se realizaron tres días después del trasplante, utilizando una máquina atomizadora de espalda marca Solo modelo 423 y un volumen de aplicación de 600 L/ha. Considerando las sugerencias entregadas por las indicaciones de las etiquetas de los productos involucrados, el pH del agua fue registrado y estabilizado entre 6,5 a 7 (neutro).

Se utilizó un sorteo completamente aleatorizado de los tratamientos, con 4 repeticiones. Como unidad experimental se emplearon parcelas de 8 x 2 plantas tratadas, aisladas de la siguiente unidad por dos plantas. Los tratamientos se presentan en el Cuadro 1. Se realizaron dos aplicaciones espaciadas entre sí por 14 días.

Las evaluaciones se realizaron registrando el promedio de hojas dañadas por plaga (infestadas con estados susceptibles de control); el promedio de galerías de T. absoluta con larvas vivas y el promedio de ninfas de mosquita blanca viva en hojas. Considerando que el tomate posee hojas compuestas, cada muestra fue definida considerando 25 hojas por repetición. Las mediciones se realizaron a los 13 días después de cada aplicación (DDA). Los resultados fueron comparados utilizando ANDEVA y posteriormente la prueba de comparaciones múltiples de Tukey (p:0,05).

FIGURA 1. Promedios obtenidos en las variables registradas, según plaga, 13 días posterior al primer momento de aplicación de los tratamientos. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según test de Tukey (p: 0,05)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El uso del tratamiento 3, que incluye los insecticidas libres de residuos, demostró actividad de control contra mosquitas blancas y polilla del tomate, reduciendo el equivalente a un 56% y un 58%, respectivamente, la incidencia del ataque de estas plagas en hojas con una sola aplicación, en comparación con el tratamiento testigo (Figura 1).

Dos aplicaciones consecutivas de los insecticidas biológicos tuvieron, a su vez, mayor impacto en eficacia que la primera aplicación (Figura 2), lo que podría deberse a que ambos productos podrían dejar un inóculo activo sobre la superficie tratada. Dicho inóculo, bajo condiciones adecuadas, puede mantener el efecto de control sobre la población objetivo durante un mayor plazo, lo que lo diferenciaría de lo esperable con el uso de un insecticida convencional, como el empleado en la comparación.

FIGURA 2. Promedios obtenidos en las variables registradas según plaga 13 días posterior al segundo momento de aplicación de los tratamientos. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según test de Tukey (p: 0,05)

Aunque el uso del insecticida convencional resultó en un menor nivel de daños de T. absoluta y menor infestación de mosquitas blancas en hojas durante el período evaluado, debe considerarse su carácter toxicológico de mayor riesgo (Plaguicida Altamente Peligroso (FAO/OMS/PAN)), con alto impacto ambiental debido a su nula selectividad, alta movilidad en suelo y alta solubilidad en agua (UNA, 2020).

Declaración de los autores: Estudio financiado única y exclusivamente por AgriDevelopment. Los autores no reciben comisión por venta, promoción ni recomendación de los productos involucrados en la publicación. Referencias: Elgueta, S.; Valenzuela, M.; Fuentes, M.; Meza, P.; Manzur, JP.; Liu, S.; Zhao, G. & Correa, A. 2020. “Pesticide Residues and Health Risk Assessment in Tomatoes and Lettuces from Farms of Metropolitan Region Chile.” Molecules 25(2): 355. doi: 10.3390/molecules25020355. Universidad Nacional Costa Rica (UNA). 2020. Manual de plaguicidas de centroamérica, metomil. Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET). Disponible en sitio web http://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/ Fotografías: Laboratorio Entomología INIA La Platina.