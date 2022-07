Rodrigo Marambio recorre el campo a paso tranquilo y con una sencillez inusual. Sonriente, saluda a algún trabajador que se encuentra en el camino y siempre pregunta: “¿todo bien?”. La respuesta, también, es siempre la misma: “Bien, bien”. Sería extraña otra réplica, pues una de las principales preocupaciones del fundador de Maraseed es que sus colaboradores estén contentos. Valorar el capital humano y mantener una mística familiar es uno de los principales sellos de esta empresa, que hoy en día es una de las más importantes en producción de semillas híbridas de hortalizas en Chile.

Maraseed está en el mercado de la alta calidad y el secreto de su éxito no es solo cumplir con los altos estándares de la industria sino ir más allá. Su compromiso con el medio ambiente es un elemento clave que eleva la gestión del equipo y valoriza la empresa, poniéndola al máximo nivel en buenas prácticas agrícolas. Y esto sucede porque Rodrigo Marambio es un hombre de campo, que tiene respeto por la tierra y que busca a través de este negocio algo más que utilidades.

Rodrigo Marambio tiene 76 años y hoy es Director de la empresa. La Gerencia General ahora está en manos de su hija, María del Pilar Marambio, quien estudió Agronegocios en Holanda y lleva veinte años en Maraseed. Este nuevo liderazgo no es casualidad, pues las mujeres cumplen un rol protagónico dentro del equipo de trabajo de Maraseed, donde son mayoría. A cargo de la Gerencia de Producción está Olaya Jaldín, Ingeniera Agrónoma, con una trayectoria de nueve años en Maraseed.

Rodrigo es el segundo de siete hermanos y se crio en Molina, Región del Maule, donde su papá administraba un fundo. “Cuando cumplí nueve años mis padres arrendaron una casa en Santiago para que fuéramos a estudiar de marzo a diciembre y después volvíamos todos para las vacaciones a Molina”. Desde pequeño ayudó a su padre en el campo, lo que alimentó su amor por la naturaleza y su interés en seguir sus pasos como agrónomo.

Estudió Agronomía en la Universidad Austral de Chile y si bien en un momento le interesó adentrarse en el mundo de la ganadería, luego confirmó que lo suyo eran las plantas. “Cuando comenzaron a enseñarme la psicología de las vacas me pareció demasiado. Me atraía más el mundo de la gente”, comenta entre risas. Sin embargo, en esos años él tampoco sabía que iba a desarrollarse profesionalmente en la industria de las semillas, que en esa época era muy acotada en Chile.

DON VICENTE, EL MAESTRO

“Cuando salí de la Universidad el año 1972, en Chile solo existía la Empresa Nacional De Semillas (ENDS), que era filial CORFO. En esa época no había empresas privadas de semillas, las últimas las habían expropiado”, relata. Durante una participación en un seminario relacionado con ganadería, Rodrigo conoció a una persona que entregaba asistencia técnica a la ENDS, y fue así como llegó a la empresa para ser parte de un programa de semillas de hortalizas, liderado por Vicente Giaconi, uno de los profesionales más influyentes en producción de semillas de hortalizas en Chile. “Con él aprendí muchísimo… sabía hacer todo el tipo de semillas de hortalizas que te pudieras imaginar. No eran híbridos, eran todas semillas estándar. Yo no tenía experiencia, porque en esa época en ninguna universidad se enseñaba producción de semillas, así que llegué al mejor lugar imaginable para aprender”, cuenta.

Para Rodrigo, recordar a Giaconi, o Don Vicente como lo sigue llamando, es un acto de reconocimiento por la formación que le dio. Al mismo tiempo, lamenta cómo terminó el programa luego del 11 de septiembre de 1973. “Trabajé con Don Vicente varios años hasta que llegó el golpe y el Gerente General de la empresa pasó a ser un Coronel de Aviación, que tú comprenderás que de semillas no tenía la menor idea. A Don Vicente lo jubilaron y quienes nos quedamos entramos en un proceso de desmotivación máxima”, recuerda.

Pasó poco tiempo y Marambio se retiró de la ENDS y entró como agrónomo de terreno a Petoseed, una multinacional productora de semillas. Estuvo en esa empresa durante diecisiete años y llegó a ser Gerente de Producción. Esa experiencia le sirvió para conocer lo que quería y también lo que no debía ser nunca una empresa. “Un lugar donde nunca terminas de conocer a las personas porque el crecimiento es tan brutal, que al final el trabajo es un exceso de todo”, indica. Con esa convicción comenzó a delinear el proyecto que tenía en mente para forjar su camino propio en la industria de las semillas.

UNA PALA Y UN SOMBRERO

Hablar de Maraseed hoy es hablar de una de las empresas multiplicadoras de semillas líderes en el país, siendo referente durante más de 25 años. Su producción se exporta a mercados internacionales y poseen tres campos donde realizan la mayor parte de la producción. El principal está en Curacaví, en el que se encuentra la administración de la empresa, el área de procesamiento y selección de semilla y parte de la producción, principalmente semillas de tomate, endivia, lechuga, brásicas y pimentón. El segundo está también en Curacaví enfocado a la producción de semilla de lechuga y endivia. El tercero está situado en Arica, donde se producen semillas de pimentón, pepino, lechugas y coliflor. Además, en la zona Limache Quillota también realizan multiplicación de semillas de pimentón y tomate con agricultores, bajo la modalidad de contrato y asistencia técnica.

Si nos remontamos a los inicios de Maraseed es inevitable hablar también de la historia familiar de los Marambio. Rodrigo está casado hace cincuenta años con Pilar Vergara, quien ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior: Brigitte y Jean Paul Bouchet. “Para ellos siempre fui su papá. Jean Paul siempre me acompañaba al campo, trabajaba conmigo y también estudió Agronomía. Cuando decidí empezar esta empresa no dudé en hacerlo con él”, cuenta.

Como suele suceder con los emprendimientos, el principio no fue nada fácil. Comenzaron con el campo de Curacaví y aprovecharon los contactos de Rodrigo para captar los primeros clientes. “Fue un cambio tremendo. Cuando llegamos aquí no había nada. Partimos de cero, trayendo herramientas de la casa. Conseguí algo de capital con un crédito del Banco de Chile, un amigo fue mi aval y arrendamos el predio. En Petoseed, la empresa donde trabajaba antes, había de todo, lo último en maquinaria y tecnología agrícola para la producción de semilla de hortalizas; nosotros, además de las ganas, no teníamos nada. No contábamos con tractor, arado, ni rastra, absolutamente nada. Tanto es así que los primeros surcos los tuvimos que hacer a pala, así preparamos la tierra al principio para las primeras siembras”, recuerda Marambio.

Esa mística es el sello que Maraseed ha buscado en su gestión desde el principio. Rodrigo imaginaba una empresa donde no existiera lejanía entre las personas, sobre todo entre los trabajadores con los mandos altos. “Siempre tuve un sentido social profundo. No tenía grandes ambiciones, me parecía suficiente trabajar en un proyecto donde yo y Jean Paul nos sintiéramos realizados, que fuera siempre una empresa familiar y creciera de forma natural”, recalca el agrónomo.

LAS PERSONAS PRIMERO

El crecimiento de Maraseed en el tiempo ha sido paulatino y sostenido. El rol de Rodrigo Marambio ha sido relevante para que la empresa haya logrado buenos resultados, debido a su experiencia y conocimiento del rubro. Sin embargo, lo más importante para lograr el liderazgo en la industria está relacionado con la gestión de personas.

Maraseed es una empresa que pone ante todo el foco en el bienestar de sus colaboradores. “Si la persona trabaja contenta, trabaja bien”, esa es la clave que permite diferenciar a esta empresa de otras, desde algo que puede parecer tan simple como preocuparse de la felicidad de sus trabajadores y sus familias.

Hoy en Maraseed trabajan cientos de personas, entre personal de planta y de temporada. Son muchas las iniciativas que realiza la empresa en beneficio de sus colaboradores, comenzando por la capacitación constante, pero no solo en el aspecto técnico, sino que además en temas sociales y humanos, que permitan solucionar sus problemas cotidianos. “A mi juicio el desempeño pasa por los problemas personales que el trabajador pueda tener y eso es muy desatendido en general. La gente de menos recursos tiene muchos problemas y no tiene donde acudir. Acá realizamos capacitaciones relacionadas con temas de liderazgo y realizamos encuestas a través de trabajadoras sociales. Eso genera que tengamos un equipo con la camiseta puesta, con mucha mística y que trabaja contenta”, indica Marambio.

De igual forma, Pilar Marambio destaca el rol social de la empresa, el cual no está solo escrito en un manual, sino que está plasmado con hechos concretos. “Es algo que está instalado en el día a día, en cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos contratados muchos extranjeros y ellos ganan lo mismo que un chileno, cuando sabemos que muchas veces viene una empresa subcontratista y les paga menos solo por el hecho de ser extranjeros. Los sueldos no tienen que ver con el origen, género u otra condición, sino con la experiencia y el desempeño de la persona”, sostiene la Gerente General de Maraseed.

En esa misma línea, Pilar también destaca la implementación de jornada laboral de 40 horas semanales que hoy rige en la empresa, adelantándose a la Ley que está siendo tramitada en el Congreso. Comenzaron a implementarla el 2021, pero desde el 2014 la jornada ya había sido acotada a 42,5 horas, durante seis meses al año.

También es indudable el liderazgo que tienen las mujeres dentro del equipo de trabajo, elemento importante en el nivel de productividad. Para Pilar, la empresa es el reflejo esas mujeres que han forjado su carácter siempre dispuestas a sacar adelante a sus familias. “En Maraseed el rol más importante lo ha cumplido mi padre porque es el líder, tiene la mayor experiencia y ha formado a muchas personas. Pero esas personas en su mayoría son mujeres. En general, es la mujer la que está dispuesta a esforzarse y a sacrificarse cuando hay que hacerlo. Por otro lado, la mujer tiene más habilidades manuales y prolijidad para hacer este trabajo, dadas las labores que históricamente hemos realizado las mujeres”, afirma la Gerente General.

TRABAJO TECNOLÓGICO Y AGRONÓMICO

Otro aspecto relevante a destacar es la actualización constante en el uso de tecnología que demanda la industria, y donde Maraseed no se ha quedado atrás. Una de las ventajas de trabajar con empresas europeas es que existe un intercambio de conocimiento permanente. “Nuestro principal cliente es Holanda, país muy importante dentro del mundo de las hortalizas. Holanda es dueño de aproximadamente el 80% del material genético de hortalizas del mundo, entonces tienen muchas empresas que son grandes productores, especialmente en los mercados de alto nivel. Con frecuencia vamos a visitar a nuestros clientes con algunos de nuestros agrónomos porque tienen un nivel tecnológico en hortalizas de los más altos del mundo. Trabajar con estas empresas genera intercambio de conocimientos y experiencia, ellos periódicamente mandan profesionales para acá a revisar sus cultivos, y de esas personas tú aprendes muchísimo también”, relata Rodrigo.

Otra de las claves que definen a esta empresa es el foco sustentable en el manejo agronómico. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacados es el uso de control biológico contra plagas para que la producción sea lo menos contaminante posible. Actualmente, están llevando a cabo un programa en conjunto con la empresa holandesa Koppert, experta en el tema. “El control biológico es mucho más caro que el control químico, pero son cosas que las hacemos por principios. Estamos dispuestos a sacrificar utilidades por la calidad del producto, la salud de la gente y el medioambiente. Es mucho más fácil aplicar químicos, pero sabemos todo el daño que eso genera. Hoy todos somos testigos del daño que el ser humano está generando en los ecosistemas. Tenemos sequía, disminución de población de insectos y un montón de problemas más”.

En la producción de semillas de tomate se trabaja bajo un protocolo sanitario internacional llamado GSPP, que busca prevenir y evitar la aparición de Clavibacter michiganensis, peligrosa enfermedad bacteriana que suele arrasar el cultivo de tomate en cualquier parte del mundo y que se trasmite por semilla. “A través de este protocolo se toman estrictas medidas relacionadas con la higiene y sanidad para evitar el contagio y propagación de esta peligrosa enfermedad. Si aparece clavibacter en tus tomates no puedes exportar la semilla y es un desastre. Son pocas las empresas que trabajan bajo este protocolo GSPP, lo que le agrega un valor importante a Maraseed”, afirma Marambio.

MOMENTOS GRISES

En 25 años han pasado muchas cosas en la empresa y también en la vida de Rodrigo, cuyos caminos siempre se han visto entrelazados. Si bien los resultados han sido buenos, no han estado exentos de momentos difíciles y dolorosos. Hace 14 años Rodrigo Marambio y su familia tuvieron que enfrentar el sorpresivo fallecimiento de Jean Paul Bouchet, hijo y socio de Rodrigo. “Fue un golpe muy duro porque con Jean Paul partimos juntos la empresa”, cuenta el Director de Maraseed.

Tal y como sucedió en diferentes áreas productivas durante los últimos años, el Covid-19 significó un gran problema para Maraseed, en especial para la producción 2021-2022 porque resultó muy difícil conseguir mano de obra. Con los retiros de las AFP y la entrega de bono IFE mucha gente dejó de trabajar, lo cual afectó la productividad. Sin embargo, ese no fue el mayor problema que sufrió Rodrigo Marambio derivado del Covid-19.

“Esto sucedió de un día para otro. Tenía todas mis vacunas al día y no tengo enfermedades de base. Al principio, pensé que era una gripe, tenía fiebre y me sentía congestionado. Me hice el PCR aquí en Curacaví y no me daban los resultados. Cuando llevaba unos días sintiéndome muy mal, partimos a la clínica, llegamos, estacionamos el auto y de ahí en adelante no me acuerdo de nada hasta que me despertaron un mes y medio después. Estábamos a punto de comenzar la temporada y terminé desapareciendo repentinamente por seis meses; además la recuperación es lenta. Fue un shock emocional y por cierto también afectó el funcionamiento de la empresa. Si estoy vivo es porque algo me queda por hacer todavía, las cosas no pasan por casualidad. Ahora aprovecho de disfrutar la vida y dedicarle más tiempo a mi familia”, relata Rodrigo.

MIRANDO AL FUTURO

Maraseed es una empresa con proyección y que buscará seguir creciendo. Pilar Marambio asume el desafío que se le viene por delante y espera que el legado de su padre perdure por siempre. “Soy la Gerente General, pero finalmente mi papá es el líder, el fundador de la empresa y la gente lo reconoce y quiere mucho. Es una persona muy carismática. Esto no es como una multinacional donde cambian gerentes cada cuatro o cinco años. Tenemos muchos desafíos para los próximos años. La confianza en este negocio es clave y esperamos que Maraseed mantenga ese prestigio que se ha ganado en la industria”, afirma Pilar.

Por su parte, Rodrigo apela al espíritu de la gente joven y que se mantenga la mística de empresa familiar que es lo que siempre le gustó impulsar. Una cosa es segura, este hombre no jubila. Él no dejará el campo y el campo menos lo va a dejar a él.

