MINAGRI realizará seminario online sobre seguridad alimentaria durante pandemia

A poco más de 100 días del primer caso de COVID-19, que supuso tomar medidas como las restricciones de movilidad dentro de nuestro país, cabe preguntarse ¿cómo logramos mantener la seguridad alimentaria en tiempos de pandemia? Respuesta que se intentará resolver en el seminario online “Seguridad alimentaria en tiempos de pandemia, pensando en políticas públicas para el futuro” organizado por el Ministerio de Agricultura, que contará con la presentación el secretario de Estado, Antonio Walker y de Julio Berdegué, representante regional FAO para América Latina y el Caribe.

“El COVID-19 sugiere grandes desafíos para que Chile siga abastecido y como sector debemos trabajar unidos. Es primordial para nosotros mantener la cadena de abastecimiento y hemos trabajado arduamente para ello, con la creación de un Comité de Abastecimiento Seguro que busca garantizar la llegada de alimentos a los hogares chilenos. Sin embargo, es importante también mirar hacia el futuro y trazar un camino que nos permita crear políticas públicas acorde a la contingencia y que sean un aporte a todas las familias y agricultores de nuestro país”, destaca el titular del agro, Antonio Walker.

El seminario comenzará a las 9:00am del martes 16 de junio a través de Facebook Live, cuyo panel estará integrado por la moderadora María Emilia Undurraga, directora ODEPA, los senadores Felipe Harboe y Rodrigo Galilea, además, de Arturo Guerrero, relacionador público de La Vega Central y Froilán Flores, presidente de Ferias Libres.

Al respecto, Arturo Guerrero, espera referirse a la red de alimentación que existe desde Arica a Punta Arenas y a la no especulación de los precios. “Tiene que ver primero, con no crear un clima de terror. Hace una semana atrás, se hablaba del alza de precios de todos los productos, pero hemos visto cómo algunos han bajado. El Ministerio de Agricultura creó esta mesa de trabajo en base a que no faltara la alimentación, donde hemos trabajado arduamente para mantener el abastecimiento y los precios estables y, creo, que lo hemos hecho lo mejor posible y con buenos resultados. De esta pandemia no teníamos datos concretos ni experiencia y a medida que hemos ido avanzando hemos ido solucionando los problemas. La escasez de productos no se ha producido y la comida no va a faltar”.

Por su parte, Froilán Flores, presidente de la Asociación de Ferias Libres abordará la educación en alimentación saludable, la soberanía y la seguridad alimentaria y el rol de las ferias libres en pandemia. “Queremos destacar la importancia que tiene el canal agroalimentario en esta situación, que parte desde la pequeña agricultura familiar campesina, y que sigue con la central de abastecimiento, transportistas, ferias libres hasta llegar a la dueña de Casa. Creemos en la importancia de reivindicar el rol de las ferias libres en Chile y su papel primordial en la alimentación de los chilenos. Nosotros abastecemos a las zonas más pobres y estamos integrados en todas las comunidades a nivel nacional”.

Una mirada hacia el futuro, que supone un esfuerzo constante por mantener los canales de comercialización y de suministro, además de la coordinación permanente de una logística compuesta por miles de trabajadores y familias de chilenos.