New Holland Agriculture celebra 125 años de historia

Los valores y la visión de los fundadores de New Holland constituyen el núcleo central de la marca hasta la fecha, celebrando 125 años al lado de los agricultores, brindándoles el apoyo necesario en todo momento con una inversión e innovación constantes para poder disponer de productos, tecnologías y servicios para trabajar de una manera eficiente, sostenible y rentable.

Carlo Lambro, Presidente de la marca New Holland Agriculture

Carlo Lambro, Presidente de la marca New Holland Agriculture, afirmó: “New Holland tiene una valiosa herencia que comenzó en un pequeño pueblo de Pensilvania y se ha convertido en una marca global con presencia en 170 países. Es una historia marcada por importantes innovaciones que han transformado la agricultura. Reúne un legado único de marcas como Ford, Fiat, Braud y Claeys. Y, lo más importante, es una historia marcada por las personas: nuestros clientes, nuestros concesionarios, nuestros empleados, día tras día y año tras año. Juntos nos enfrentamos a los muchos retos que plantea la agricultura, ayudando a los agricultores a hacer su trabajo de manera eficiente y rentable y sacar el máximo partido a su explotación”.

New Holland es el socio de los agricultores en cada campaña – en los buenos momentos y en los momentos más difíciles: “Estamos viviendo circunstancias excepcionales que están modificando nuestra forma de vivir y trabajar de manera que jamás hubiéramos podido imaginar”, añadió.

“Esta situación ha subrayado el papel fundamental de la agricultura y llamado la atención de la población en general, poniendo de manifiesto la importancia que los agricultores tienen en sus vidas. La agricultura ha respondido a la crisis con fortaleza y ha logrado garantizar el suministro ininterrumpido de alimentos ante dificultades excepcionales. Y New Holland ha permanecido al lado de los agricultores durante todo este tiempo, brindándoles el apoyo necesario. Continuamos invirtiendo en el futuro y aprovecharemos al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la conectividad, la automatización y los combustibles alternativos, trabajando juntos hacia una agricultura sostenible. Al celebrar nuestro 125.o aniversario, en este momento sin precedentes en la historia, miramos hacia el futuro con confianza”.

La historia de New Holland: nuestro legado de innovación

Fundadores de la marca New Holland

New Holland fue fundada por pioneros en la agricultura cuyo rico legado perdura en los valores que impulsan la marca hoy en día. Abe Zimmerman, que comprendió la importancia de satisfacer las necesidades del cliente con soluciones sencillas y un servicio de asistencia fiable y cuya pequeña empresa de mecanizados, fundada en 1895 en New Holland (Pensilvania), se convertiría un día en una marca mundial; Henry Ford, que tuvo el objetivo visionario de hacer la innovación y la mecanización accesibles para todos y fabricó el primer tractor en serie del mundo en 1917; Giovanni Agnelli que vio cómo era posible ampliar una solución desarrollada para satisfacer necesidades locales específicas con el fin de ofrecer a los agricultores de todo el mundo una solución inteligente con máquinas innovadoras y fáciles de usar, presentando su primer tractor Fiat en 1918, y Leon Claeys, que dedicó sus conocimientos especializados a facilitar la vida a los agricultores, creando la primera cosechadora autopropulsada de Europa en 1952. Ciento veinticinco años después, New Holland sigue siendo un socio fiable, cercano y receptivo, innovador y sostenible para agricultores de todo el mundo.

New Holland hoy en día: el socio de los agricultores en cada campaña

Actualmente, New Holland continúa al lado de sus clientes y colabora con ellos estableciendo relaciones estrechas y duraderas para lograr su éxito. Sus concesionarios profesionales son capaces de responder con rapidez y eficiencia. Con cerca de 2.000 concesionarios y 5.000 puntos de contacto a escala global, New Holland está siempre cerca de todos los agricultores, lista para ofrecerles la oferta de productos más amplia del mundo y las soluciones que necesitan.

Ayuda a sus clientes a trabajar de manera eficiente y rentable con soluciones líderes del sector centradas en la innovación, la sostenibilidad y una extraordinaria rentabilidad que abordan las megatendencias que impulsan la agricultura: digitalización y conectividad, automatización, servitización y propulsión alternativa.

También es una de las marcas más conectadas digitalmente en el sector gracias a sus soluciones PLM™. Así, trabaja por un futuro que permitirá a los agricultores gestionar sus operaciones de forma más proactiva, convirtiendo la explotación en un ecosistema inteligente y conectado.

New Holland también es pionera en agricultura sostenible y combustibles alternativos gracias a su estrategia Clean Energy Leader, que ha llevado a desarrollar el prototipo de tractor Methane Power, cerrando el ciclo de la economía circular con un tractor propulsado por metano o biometano que puede producirse en la explotación. En los próximos años, continuará impulsando la transición de la agricultura a los combustibles renovables, siguiendo adelante con su proyecto de tractor de metano, que constituye el elemento central de su compromiso con la sostenibilidad.