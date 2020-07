New Holland Agriculture lanza la serie de cosechadoras CH CROSSOVER HARVESTING

New Holland Agriculture lanza la cosechadora CH7.70 e introduce el nuevo concepto Crossover Harvesting™, que reúne la excelente tecnología de separación Twin Rotor® con la acreditada y prestigiosa tecnología de trilla convencional de la marca.

La nueva cosechadora Crossover establece un nuevo referente en capacidad para las cosechadoras de gama media, con una extraordinaria calidad de grano y paja, adaptándose cómodamente a todos los cultivos y condiciones. El eficiente motor con tecnología HI-eSCR 2 patentada para cumplir la norma Fase V proporciona una alta productividad con costes de explotación muy bajos. Este rendimiento va de la mano del máximo confort de la cabina Harvest Suite™ Deluxe.

Lars Skjoldager Sørensen, responsable de productos de recolección, comentó: “Hemos diseñado la CH7.70 para aquellos agricultores y contratistas profesionales que buscan una cosechadora con un alto rendimiento constante en todas las condiciones y un coste de propiedad reducido. La nueva cosechadora CH7.70 brinda a nuestros clientes todas las ventajas de 45 años de excelencia en separación Twin Rotor en combinación con nuestra mejor tecnología de trilla: la mejor productividad de su clase, grano y paja de calidad superior, versatilidad a la hora de cambiar de un cultivo a otro y fiabilidad con bajos costes de explotación. Este exclusivo concepto anuncia la nueva era de Crossover Harvesting de New Holland”.

Lionel Gleyroux, responsable de cosechadoras New Holland para Europa, afirmó: “La nueva cosechadora Crossover crea un nuevo segmento en la extensa oferta de New Holland, situado entre los modelos de sacudidores de gama media y las emblemáticas cosechadoras rotativas, que amplía aún más las soluciones disponibles para nuestros clientes, capaces de satisfacer las necesidades específicas de todo tipo de explotaciones agrícolas. El nuevo concepto Crossover Harvesting aprovecha al máximo nuestra experiencia en recolección para brindar a todos los agricultores y contratistas la oportunidad de ser más productivos, versátiles y eficaces. Ofrece la mejor combinación de tecnologías de sacudidores y Twin Rotor de New Holland para obtener una productividad líder del segmento”.

“Con el nuevo concepto Crossover Harvesting, nuestros clientes reciben mucho más: mayor productividad, mayor calidad y mayor ahorro. Las nuevas cosechadoras CH llevan con orgullo el logo Crossover Harvesting en sus colores distintivos para indicar la revolución que se ha introducido bajo el capó”, añadió.

Carlo Lambro, Presidente de la marca New Holland, concluyó: “Hace ya 45 años que New Holland revolucionó el mundo de la recolección. Ahora, con el lanzamiento de la nueva cosechadora CH Crossover Harvesting, confirma su liderazgo mundial en recolección”.

“Nuestra marca ofrece una gran variedad de tecnologías capaces de satisfacer las necesidades específicas de cada explotación agrícola con soluciones centradas en la innovación, la sostenibilidad y una extraordinaria rentabilidad”.

Mejora en la productividad

La nueva tecnología Crossover garantiza un aumento de la productividad de hasta un 25% respecto a una cosechadora de sacudidores en este segmento. El sistema de trilla de dos cilindros incorpora un diámetro de cilindro de 600 mm —el más grande del segmento— con un diseño reforzado de alta resistencia para proporcionar un extraordinario rendimiento de trilla. El gran cilindro, combinado con el adaptable cóncavo por secciones, ofrece la mejor solución en términos de versatilidad, ya que permite cambiar rápidamente a diferentes cultivos en menos de 20 minutos.

La velocidad del cilindro se controla desde la cabina con un nuevo variador hidráulico de alta resistencia, garantizando fácilmente al operador una perfecta adaptación de la velocidad a las condiciones del campo y del cultivo. El sistema de trilla se combina con el acreditado sistema Opti-Thresh™ de New Holland, que se adapta a las condiciones y a la madurez del cultivo reposicionando la parte trasera del cóncavo sin necesidad de herramientas. Cuando la sección superior articulada se aleja del cilindro, la acción de trilla es más suave, mejorando la calidad de la paja.

La CH7.70 combina este sistema de dos cilindros de alta capacidad con el acreditado concepto Twin Rotor de New Holland para proporcionar la experiencia Crossover Harvesting. Introducido por primera vez hace 45 años, ofrece el sistema de trilla más eficiente y suave del mercado a la vez que reduce la cantidad de grano roto. El diseño específico del sistema Twin Rotor, de 21 pulgadas y 3,45 metros de longitud, presenta la zona de separación más grande en el segmento, con unos 2,9 m2, y se adapta perfectamente a la misión de la CH7.70. Solo se requieren cambios mínimos en los ajustes del sistema para pasar de un cultivo a otro, de ahí su extraordinario nivel de versatilidad.

La CH7.70 puede equiparse con una gama de cabezales Varifeed™ de hasta 9,15 metros, incluyendo una nueva versión Varifeed de 8,53 metros desarrollada específicamente para esta serie. El frontal del alimentador se ajusta mecánicamente para garantizar una perfecta alineación con el cabezal, optimizando el ángulo de cada cabezal individual para ofrecer un flujo laminar más uniforme del producto y una mayor productividad, asegurando así el mejor flujo con independencia del tipo de cultivo.

Limpieza de triple cascada

La capacidad de limpieza de la CH7.70 se adapta perfectamente a su alto rendimiento de trilla y separación. Incorpora el exclusivo sistema de limpieza en cascada Triple-Clean™ de New Holland, que mejora la capacidad de limpieza hasta un 15% con la incorporación de una cascada adicional en el centro de la mesa de preparación. El sinfín transversal con doble álabe, que transfiere el grano al elevador en menos tiempo, aumenta la productividad y mejora aún más la capacidad.

La CH7.70 también presenta un comportamiento impecable en pendiente gracias al acreditado sistema SmartSieve™, que compensa automáticamente las pendientes laterales hasta un 25%, manteniendo un perfecto equilibrio en las cribas para una limpieza uniforme. El sistema también calibra la acción de las cribas en función de la velocidad del ventilador y el tamaño de grano para determinar el ángulo de lanzamiento óptimo. Además, el galardonado sistema Opti-Fan™ compensa automáticamente fluctuaciones de la velocidad del grano en el cajón de cribas cuando la máquina trabaja en pendiente. Reduce la velocidad del ventilador al subir en pendiente para no perder grano por la parte trasera de la cosechadora y la aumenta en pendientes descendentes para evitar impurezas en la tolva.

Confort y capacidad en pendientes pronunciadas

Para lograr un rendimiento sostenido en terrenos con pendientes pronunciadas, la versión Laterale utiliza un robusto sistema automático de nivelación que garantiza una corrección de pendiente transversal de hasta un 18% a ambos lados. El sistema Laterale se suma a los sistemas estándar Triple-Clean y de nivelación automática Smart Sieve™ para proporcionar una eficiencia optimizada de limpieza en terrenos difíciles.

Ahorro de combustible y coste de propiedad reducido

La CH7.70 incorpora el acreditado motor Cursor 9, que desarrolla 374 CV de potencia —34 CV más que la CX6.90— para proporcionar un alto rendimiento constante y eficiente en todas las condiciones. Cumple la normativa sobre emisiones Fase V con la tecnología HI-eSCR 2 patentada desarrollada por FPT Industrial. El diseño de la cosechadora CH permite un fácil mantenimiento, con solo cuatro puntos de engrase para agilizar el mantenimiento diario y una gran puerta de servicio en la parte superior del capó trasero para facilitar el acceso a los rotores. El sistema de postratamiento de los gases de escape libre de mantenimiento, unido a un consumo de combustible excepcionalmente reducido, reduce de manera considerable los costes de explotación.

Además, la garantía ampliada estándar de tres años (1.200 horas de funcionamiento del motor) para el motor, el eje cardánico y el sistema de postratamiento de los gases de escape, junto con los largos intervalos de mantenimiento de 600 horas, contribuye aún más a reducir los costes de explotación de la cosechadora. Esto demuestra la confianza de la marca en la calidad superior de sus emblemáticas cosechadoras y su compromiso de satisfacer la demanda de sus clientes de un claro coste total de propiedad de sus equipos.