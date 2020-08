Nuevas variedades de arándanos: cuáles son las que conviene exportar

Desde hace algunos años que la industria del arándano realiza un profundo análisis. ¿El objetivo? Clasificar el pool de variedades que existen para identificar cuáles deben dejar de formar parte de la paleta exportadora. Lo importante es llegar a los mercados con fruta de calidad para poder competir y un recambio varietal es uno de los caminos para lograrlo.

Chile cuenta con producción de arándanos desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos, por lo que existe una gran oferta de variedades de norte a sur. Sin embargo, hay algunas que ya no tienen espacio para ser comercializadas por no ser competitivas. Así lo indica Julia Pinto, gerente técnico del Comité de Arándanos, quien dice que entonces decidieron tipificar las variedades en tres grupos. El primero de ellos, explica, abarca las variedades con oportunidades de competir en buenas condiciones en los mercados externos, mientras que el segundo incluye a las que, si bien pueden exportarse, hay que observarlas con mayor atención en términos del buen manejo de producción. Finalmente, el tercer grupo contempla a las que se sugiere que no deben formar parte de la paleta de variedades exportadas.

Julia Pinto, gerente técnico

del Comité de Arándanos

El año pasado las variedades Legacy y Duke formaban parte del grupo uno, mientras que en el dos se agrupaban Briggita, O´Neal y Jewell, entre otras. En tanto, un conjunto de aproximadamente 39 variedades con poco volumen conformaban el grupo tres, donde la más importante correspondía a Elliot.

Pinto recuerda que hubo una buena respuesta a esta sugerencia, pero aclara que se trata de algo dinámico, por lo que este semestre el comité técnico se ha juntado para realizar algunos ajustes y si bien todavía se encuentran en proceso, por ejemplo, O´Neal ya pasó al grupo tres. En este contexto es que la industria apunta en su conjunto a un recambio con variedades que cumplan ciertos parámetros requeridos tanto por los mercados como por los productores.

VARIEDADES FIRMES Y CON SABOR

La nueva genética de esta especie apunta principalmente a contar con variedades firmes, que tengan Bloom – la capa de cera epicuticular pulverulenta que protege a las bayas-, un buen tamaño y una buena condición organoléptica, contando con un equilibrio entre la acidez y el azúcar.

En relación con el primer aspecto, Pinto señala que si bien hay variedades que traen ese gen de firmeza y que responden bien, es algo que igualmente se debe trabajar con los manejos de precosecha, cosecha y postcosecha, un complemento fundamental para llegar en buenas condiciones a destino. Respecto del calibre, comenta que la norma de calidad indica un mínimo de 12 mm pero que son pocas las variedades de este tamaño; por lo que uno bueno es de 12, 16 o 18. “Un punto importante en relación con este tema es el golpe a la vista en el clamchell, en el que se busca que el tamaño sea lo más parejo posible”, aclara.

Con estos parámetros coincide Gaspar Goycolea, presidente del Grupo Hijuelas, quien agrega que deben contar con una concentración de la fruta al momento de la cosecha y ejemplifica que, si un trabajador cosechaba 15 kg por día en variedades antiguas como O´Neal, en las nuevas puede llegar a más de 100 kg por día.

Pero también existen algunos parámetros que requiere el productor, como la productividad y la precocidad. “Esta condición de precocidad la tienen las nuevas variedades, que al segundo año ya están dando algunos kilos de exportación, lo que es importante para recuperar más rápido la inversión”, comenta Julia Pinto.

De esta manera es como las nuevas variedades de arándanos, que son una necesidad en la industria, se han ido introduciendo en el sector. El Anuario Viveros 2020 de la Asociación de Viveros, señala que las nuevas variedades provienen principalmente de programas genéticos de Estados Unidos, y que se han ido incorporando los últimos años, llegando a ser en 2019 el 68% de las plantas de arándano comercializadas en el país. Entre ellas se encuentran variedades de la Universidad de Florida, dentro de las que Emerald es la más relevante; de la Universidad de Georgia, entre las que destacan Suzie Blue y Ochlockonee, mientras que Fall Creek desarrolló en sus programas de mejoramiento variedades como Blue Ribbon y Top Shelf. Por su parte, las variedades tradicionales libres como Duke y Legacy siguen siendo un importante porcentaje de plantas comercializadas, constituyendo ambas alrededor del 30% de las plantas de arándanos comercializadas a nivel nacional el año pasado.

LOS NUEVOS PROGRAMAS

El programa de mejoramiento genético FFSP (Florida Foundation Seeds Producers) de la Universidad de Florida, representado en Chile por Viveros Sunnyridge, cuenta con un pool de más de quince variedades de arándano de bajo requerimiento de frío, con características de sabor, tamaño, firmeza y buena vida de postcosecha, que son aptas para su cultivo en la zona centro y norte del país.

Según explica Marcela Zúñiga, encargada de este programa en Viveros Sunnyridge, las variedades de bajo requerimiento de frío de FFSP tienen como principal ventaja que se trata de fruta temprana que alcanza buenos precios por la fecha en que se cosecha, pero además, por la calidad de la fruta, su firmeza, buen sabor y larga vida de postcosecha, se destacan en los mercados de China y Asia.

Es precisamente lo que ha sucedido con Emerald, que ha destacado por su buena calidad en la llegada a estos destinos, además de su alta productividad, buenos calibres y consistencia. En relación con ella, Julia Pinto comenta que está incluida en el grupo uno, ya que si bien hay que trabajarla bien, responde de buena manera.

Zúñiga aclara que cualquier variedad de cualquier programa genético enfrenta el mismo desafío: que no funcione en la zona productiva donde se la quiere introducir, y en caso de que funcione que luego aparezca una variedad mejor que la existente. Ante este panorama es que Sunnyridge realiza pruebas en sus Jardines de Variedades y se ofrece a los clientes evaluar cada nueva variedad de manera de conocer cómo se comporta en cada territorio.

Por su parte, Grupo Hijuelas representa diferentes variedades del programa genético Fall Creek USA, entre las que se encuentran Blue Ribbon, Last Call, Draper y Cargo, además de Suzi Blue, de la Universidad de Georgia. Respecto de sus ventajas, Goycolea menciona la postcosecha, rendimientos y calidades organolépticas que llevan a una mayor rentabilidad a nivel de productor.

La gerente técnico del Comité de Arándanos se refiere específicamente a Suzi Blue, Blue Ribbon y Top Shelf, variedades de las que se están afinando los paquetes tecnológicos para “sacarle el jugo” tanto en términos de calidad como de condición. Sin embargo, las define como buenas, sobre todo desde el punto de vista de la firmeza. “Hay que ubicarlas bien climáticamente. De repente Top Shelf la ponemos muy hacia el norte y es una variedad que responde mejor más hacia el sur”, comenta y agrega que si bien no pertenecen a un club se debe pagar un royalty por ellas.

Finalmente se refirió a Ochlockonee, la que el año pasado se encontraba en el grupo dos de variedades, dado que no es buena en términos de sacarle el rendimiento. “El año pasado tuvimos una baja de casi un 18% en términos de volumen desde la temporada 18/19 a la 19/20. Y eso es porque se ha ido sacando. No es una variedad que nosotros recomendamos para plantar, hay mejores alternativas”, advierte.

GENÉTICA PREMIUM DESDE AUSTRALIA

El programa de mejoramiento Mountain Blue Orchard (MBO) fue creado por el destacado genetista y experto en arándanos Ridley Bell, investigador que desde 1975 viene desarrollando variedades clave de Northern Highbush y Southern Highbush. Ridley ha sido clave en el desarrollo de la industria mundial del arándano, con un especial impacto en la industria australiana.

El programa MBO incluye variedades de temporada temprana, media y tardía, y algunas de las variedades más importantes son variedades de gran tamaño como Eureka y Twilight. Los arándanos MBO tienen cualidades premium que los diferencian de otros arándanos, tales como su tamaño jumbo, su sabor más dulce, gran textura y vida útil crujiente y prolongada. En la actualidad, ya el programa ha generado tres generaciones de variedades, siendo Eureka Sunrise y Eureka Gold dos de las variedades Súper Premium.

La llegada a Chile de esta nueva genética a Chile se produjo de la mano de Snackberries, empresa que posee la licencia de producción y comercialización. Francisco Soler, Gerente General de Snackberries, indica que en la medida que las variedades vayan demostrando su potencialidad y se vayan ganando la confianza de los productores, se irán extendiendo entre sus productores asociados. Ya en la campaña 2019 el comportamiento comercial de las variedades fue excelente: en las cinco hectáreas bajo producción en la zona de Teno, se están obteniendo rendimientos promedio de 20 T/Ha, con calibres medios de entre 18-20 mm. Según afirma Soler, el sabor es excepcional así como su crocancia. Además, señala, la fruta viajó en barco a mercados asiáticos y la calidad al arribo fue excelente.

Por su parte, Tomás González, Jefe de Producción de Snackberries, añade que han llegado hasta la fecha catorce variedades, de las cuales once de ellas se encuentran en campos productivos: Eureka, Firstblush, Twilight, Eureka Sunrise, Dazzle, Echo, Splash, Eureka Sunset, Inicio, Masena y Opi. Gonzáles comenta que, en general, el comportamiento es muy homogéno, aunque es de esperar que algunas de ellas puedan desempeñarse mejor de acuerdo a las zonas de producción.

Según José Gallo, Product Manager de BerryWorld en Chile y quien tiene gran experiencia en el cultivo y manejo de estas variedades en Europa y el norte de África, dice que la particularidad de esta nueva genética es su calidad de fruta en cuanto a firmeza, rendimiento, sabor y textura. Son plantas de crecimiento tipo Southern Highbush, las cuales requieren bajas horas frío y que abren una ventana comercial principalmente entre los meses de octubre a diciembre. Estas variedades tienen un hábito de crecimiento siempreverde, que se ven favorecidos por crecimientos bajo plástico y/o en maceta. Sin embargo, son variedades de fácil adaptación a los suelos chilenos y que obtienen muy buenos rendimientos desde los primeros años de cosecha. En 2016, BerryWorld adquirió derechos exclusivos para cultivar y vender arándanos MBO en Europa y África, asegurando la exclusividad de estas variedades en el mercado europeo. En Chile, la producción se realizará a través de asociados y bajo una sublicencia otorgada por Snackberries.

Los arándanos de MBO son clasificados como Super Jumbo, muy crujientes y dulces, lo que los hace muy apreciados por los consumidores.

La producción de plantas en Chile se realiza bajo altos estándares de calidad genética y fitosanitaria, debido a la importancia que tiene entregar un buen material de partida a los productores. Hasta el momento se han entregado más de 200 mil plantas a diferentes productores para ensayos de mediano y gran tamaño, indica el Dr. Rolando García González, socio y Director Ejecutivo de SynergiaBIO, empresa que realiza la conservación del germoplasma y la producción de plantas de esta genética en Chile.

Así como en otras especies frutales, en el arándano el recambio varietal se ha convertido hoy en día en una necesidad, con la firmeza y productividad posicionándose como los principales factores a considerar. Existen muchas opciones para los productores, por lo que es relevante estudiar en profundidad cada variedad y estar atentos a las recomendaciones de los expertos. Así la canasta exportadora se mantendrá con opciones que acepten los mercados y que les generen rendimientos a quienes las producen.