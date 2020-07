Origen del éxito: Guía completa para la plantación de cerezos

Dentro de nuestra fruticultura actual, sin dudas la producción de cerezas ha sido uno de los mejores negocios para los productores, ya que hay otros cultivos que pasan por momentos de muy baja rentabilidad y otros que incluso arrojan pérdidas desde hace varias temporadas.

Es por ello que el cultivo del cerezo ha crecido considerablemente su superficie plantada en Chile. Si bien Odepa estima la superficie en torno a las 40.000 hectáreas, en lo personal, y basado en lo que algunos asesores observamos que fue la tasa de plantación en los últimos años, creo que hay más de 50.000 hectáreas. Lo que llama la atención es que como país seguimos siendo productores de siete toneladas promedio, lo que sigue siendo bajo rendimiento pensando que lo más plantado es Santina y Lapins, que son variedades de alto rendimiento, y Regina hacia la zona sur, variedad que también puede alcanzar un buen potencial productivo. Esto da la pauta de que algo hacemos mal.

La base de cualquier proyecto de plantación está determinada por su diseño y su ejecución. A continuación, algunos de los puntos importantes que se deben atacar para conseguir un huerto homogéneo y de alto rendimiento estable en el tiempo.

SUELOS

Este aspecto es muy importante y es donde ocurren los mayores problemas con el establecimiento de un huerto. Como profesional y productor soy un convencido de que no hay suelos malos sino productores malos, dicho esto con respeto. Por efectos de textura y fertilidad, el suelo determinará factores de producción importantes como son: elección de portainjertos, distancias de plantación, diseño del riego tecnificado, entre otras.

También por efecto de tipo de suelo (clase textural), depende del trabajo de suelo tanto en su preparación física como química, ya que aun en el 2020 existen productores que quieren ahorrarse el trabajo de un bulldozer, una excavadora con garra o tridente para hacer un correcto subsolado, estrictamente necesario para preparar un suelo en profundidad.

Esto debe tener un valor cercano a los 900 a 1.000 dólares por hectárea con el valor del dólar de hoy, un costo completamente marginal al lado de los 21 a 23 mil dólares por hectárea que cuesta solo dejar plantada una hectárea de cerezos, y que de no hacerse, además puede hipotecarse o sacrificar su productividad si no se hace el trabajo correcto del suelo, sacrificando rendimiento y por supuesto la rentabilidad del proyecto.

Hay que tener claro que la preparación de suelo se debe separar en dos partes. La primera, entre los 0 y los 30 centímetros de profundidad, será la capa arable y es fácil de preparar por cualquier equipo hortícola tirado por un tractor. La segunda parte es la que hay que preparar con maquinaria pesada y será el subsuelo desde los 30 cm al 1,20 mts de profundidad, que finalmente es donde las raíces tendrán mejores condiciones en toda época del año. Ver figura 1.

Es muy importante además tener en detalle los niveles de elementos minerales presentes en el suelo, de manera de corregir los niveles de insuficiencia en la CIC. Así se aplicarán las enmiendas, las que deben ser incorporadas con rastra o arado de vertedera. Ver cuadro 1.

VARIEDADES Y PORTAINJERTOS

Ha pasado más de alguna vez gente que ha plantado alguna variedad de cerezo fuera de la zona agroclimática adecuada, ya sea por falta de horas de frío o también por falta de acumulación de calor.

Cabe recordar que todas las variedades tienen una necesidad de frío invernal muy distinta y que de ello depende en una parte importante su productividad, ya que también existen diferencias significativas en la productividad (kilos por hectárea) de cada una, por lo cual debemos tener gran claridad sobre los factores climáticos de cada zona. Ver cuadro 2. En la producción de cerezos existe el concepto de equilibrio entre el vigor y la productividad, por lo que es muy importante la elección del portainjerto adecuado para la variedad, clima y sobre todo el tipo suelo. En Chile hay una serie de portainjertos que imprimen más o menos vigor y fertilidad, pero que tienen necesidades de suelo, riego y nutrición completamente distintas. A grandes rasgos un portainjerto de mayor vigor imprime menor fertilidad y uno de menor vigor la aumenta, por eso es importante encontrar el equilibrio. Ver figura 2.

CALIDAD DE PLANTAS

Colocar una planta sana, de buen vigor, que tenga raíces de buena calidad, es importante en el éxito del proyecto. Pero además es de gran ayuda tener huertos homogéneos y sin mortalidad de las plantas al mediano plazo. Por eso siempre digo que una buena planta no tiene precio. En general prefiero las plantas terminadas a raíz desnuda para plantar en pleno invierno o plantas en bolsa para plantar en octubre. En cambio, el formato que no recomiendo son las plantas de ojo dormido que tienen un prendimiento inferior a los otros formatos y que además generan huertos más heterogéneos.

DISTANCIAS DE PLANTACIÓN

Al día de hoy hacer un huerto productivo, fácil de trabajar (ya sea podar, ralear o cosechar) es muy fundamental, por lo que prefiero los huertos de alta densidad de árboles por hectárea, de manera que ayude a disminuir el tamaño de los árboles. Trato en general de que la altura de los árboles represente el 60 al 70% de la distancia entre hilera, así tienen mayor exposición a la luz y no tienen tantas horas de sombreamiento.

Como ejemplo, si la distancia de entre hilera es 4 metros, la altura de los árboles será de 2,4 metros, lo cual ya facilita todas las labores de manejo del huerto, que en gran cantidad se podrán hacer a pie y que solo sería necesario subir a un piso o banquillo en caso de labores como la cosecha para poder recolectar la fruta de la parte alta.

Por supuesto también ajustar la densidad de plantas por hectárea, en función a la combinación portainjerto/ variedad, dependerá del tipo de suelo y su fertilidad. Ver cuadro 3.

DISEÑO DEL RIEGO TECNIFICADO

Muy normal es tomar el diseño de riego más barato en cuanto al costo por hectárea, que no representa ni satisface la necesidad de lo que en verdad requerimos porque en un número importante de casos no tienen agronomía y solo tienen hidráulica. Por supuesto esto incluye gente más seria y otros menos con su trabajo. Por eso, al momento de revisar el suelo, se puede tener mayor claridad de lo que se necesita y que será lo adecuado para nuestro huerto. Yo prefiero la doble línea de goteros a los aspersores, ya que son más eficientes con los fertilizantes, al concentrarlos mucho más en un punto y no enviándolos a cualquier parte, además de que el gotero tiene una mayor carga hidráulica y arrastra más oxígeno, facilitando la respiración de las raíces. El tema es que según la clase textural debe ser el tipo de gotero a utilizar, ya sea emisores de 2 litros/ hora, 3,6 litros/hora o 4 litros/hora, lo cual es importante para que puedan mojar el suelo en profundidad y logren hidratar y oxigenar las raíces de las plantas. Ver cuadro 4.

En ningún caso se debe tener más de 4 a 5 sectores de riego por equipo.

AL MOMENTO DE PLANTACIÓN

– Zanja u holladura. En todo lo que me ha tocado plantar en Chile o en Turquía, lo he hecho tanto en hoyos de plantación, como en zanjas, pero mis experiencias más positivas donde he conseguido hacer mejores huertos es con hoyos y no con las zanjas, ya que es muy importante que las raíces queden bien acomodadas, nunca enrolladas, ni menos torcidas y en 45° mirando hacia abajo.

Maquinaria pesada apta para romper el suelo en profundidad.

Sugiero hacer un hoyo de plantación grande, de dimensiones de 40cm x 40cm x 40 cm de profundidad, de manera de construir un buen “macetero”.

– Retiro de las plantas del vivero: En plantas de raíz desnuda, se sugiere retirar las plantas desde la primera semana de junio. Para tener éxito en el prendimiento de las plantas, idealmente plantar no más allá del 25 de julio.

– Plantas en bolsa. Retirar desde la segunda semana de septiembre una vez que los brotes tengan sobre 20 cm de longitud. Plantarlas lo antes que se pueda, no más allá del 30 de octubre

– Desinfección de plantas. Las plantas se deben desinfectar antes de plantarse, de manera de disminuir los problemas con Agalla del Cuello (Agrobacterium tumefaciens). Ver mezclas en cuadro 5.

– Insecticidas y fertilizantes hoyo de plantación. Al momento de comenzar a plantar se debe colocar insecticidas y fertilizantes para apoyar la partida de las plantas. Ver cuadro 6.

COMO PLANTARLAS

Raíz Desnuda:

· Raíces en 45° hacia abajo, para fomentar exploración.

· Luego tapar con tierra hasta cubrir por completo las raíces.

· Todas las plantas deben quedar a una misma altura, cubrir cuello no más de 5 cm.

· Nunca tapar unión portainjerto-variedad. Plantas podrían “afrancarse”, tener vigor excesivo y problemas de pudrición en la zona de unión (no cicatrizada).

· Portainjertos serie Gisela n° 5, 6 y 12, sugiero colocar más profundos para aumentar vigor inicial.

· Verificar que ninguna raíz quede torcida.

· Cortar cualquier raíz que sobresalga o quede torcida.

Plantas en Bolsa:

· Retirar la bolsa.

· Desarmar “pan de raíces”, soltar tierra y cortar cualquier raíz torcida.

· El “pan de raíces” debe quedar “peludo” o suelto. · Luego seguir misma metodología que para plantas raíz desnuda.

· Colocar las plantas todas a la misma altura, no tapar excesivamente con tierra de manera que las plantas no se afranquen.

CONCLUSIONES

Si queremos obtener fruta de calidad para el viaje largo a china, de tamaño sobre 28 mm (fruta mejor pagada), con producciones de altos rendimientos y que estos sean sostenidos en el tiempo, nuestros proyectos de plantación deben partir bien desde el principio, ya que la inversión inicial es alta (sobre 20 mil US$ por ha). El huerto recién comenzará a producir una muestra de fruta a su tercera hoja, siempre y cuando las plantas crezcan y se desarrollen adecuadamente. Por eso si vamos a plantar, sea el tamaño de superficie que sea, debe quedar el trabajo bien realizado desde el inicio, sin errores, en los tiempos que corresponden y sin economías injustificadas y que puedan ir en desmedro del desarrollo de las plantas, ya que con esto solo se ve afectada la rentabilidad del huerto cada año, el flujo financiero del huerto y así se retrasa el pago de la inversión inicial.

Por: Patricio Morales, Consultor Agrícola Director De Agroasesoría, [email protected]ía.cl