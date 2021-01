La Unión Europea no renovó la autorización del mancozeb: principales argumentos

Bajo la lupa de grupos ambientalistas y distintos gobiernos, la Comisión Europea ha decidido no renovar la autorización del mancozeb. Esta es una señal importante para lo que muy probablemente será el futuro de varias moléculas que se utilizan en la agricultura. Esto se une a la no renovación, el 30 de abril de 2020, de la autorización del insecticida tiacloprid, que es el cuarto neonicotinoide prohibido en la UE después de imidacloprid, clotianidina y tiametoxam. Independientemente de que el mancozeb era uno de los agroquímicos más utilizados en la UE, de hecho el tercero en volumen, la opinión pública se empodera y anula los temores del mundo agrícola europeo frente a estos cambios, para los cuales no están efectivamente preparados.

Bacteriosis del nogal o peste negra, producida por la bacteria Xanthomonas campestris pv. Juglandis, para la cual se recomienda habitualmente la aplicación de mancozeb.

Desde que asesoro en Europa, hace más de tres años, he visto desaparecer de las especies con las que trabajo importantes elementos que permitían superar problemas serios. Si se hace un análisis sobre la utilización del mancozeb, podemos decir sin exagerar que se utiliza en las más relevantes enfermedades fúngicas y algunas bacterias en una gran cantidad de especies, como frutales de carozo, pomáceas, vides, frutales de nuez, casi todos los cereales, papas, hortalizas e incluso árboles forestales.

Las causas de esta decisión se basan en que sus propiedades causan la alteración endócrina “para los seres humanos y muy probablemente para los organismos no objetivo”. Además, “ha sido clasificado como tóxico para la reproducción (categoría 1B)”.

Aterrizando aún más qué significa este tema para las condiciones de los frutos exportados por nuestro país. La exigencia del mundo agrícola europeo es que estas limitaciones se extiendan a los productos que provengan desde el mundo extra comunitario. En todos los casos la tolerancia UE sería el límite de detección 0,01 ppm.

Esto significa que eventualmente se podría usar el producto cumpliendo la no detección. Sin embargo, probablemente los supermercados (estándares secundarios) podrían exigir la ausencia de aplicación.

Otro factor importante, es que esta condición de mancozeb más pronto que tarde podría extenderse a todos los ditiocarbamatos, que son fungicidas de bajo costo y de amplia utilización. Como ejemplos importantes podemos destacar el control de Venturia en pomáceas, de Xanthomonasarborícola pv juglandis (Xaj) en nogales, control de polvillos, septoria y Helmintosporium en cereales, control de tizón temprano y tardío en papas y tomates, mildiu y botritis en vides y Monilia laxa en frutales de carozo.

La realidad cultural en la agricultura europea es la desaparición progresiva de elementos esenciales para el desarrollo de distintos cultivos. Por otro lado, cada vez es menos probable la aparición de nuevas moléculas, principalmente por la incertidumbre de desarrollar agroquímicos que puedan ser cuestionados en el corto o mediano plazo. En lo que compete una especie como el nogal, la utilización de mancozeb es imprescindible bajo las condiciones de desarrollo en distintas regiones del mundo y el país. Esto principalmente para el control de peste negra o walnut blight.

Las consecuencias de la futura desaparición del mercado del mancozeb y otras moléculas por una tendencia mundial podría ser aún más complicado. La gran ventaja es contar con tiempo para desarrollar estrategias de control de los problemas que se solucionaban con los ditiocarbamatos u otros productos. El desarrollo de otras tecnologías y, sobre todo, de la biotecnología para el control de esta y otras patologías debería ser la llave. En el proyecto europeo La Noix de Demain se viene trabajando con laboratorios chilenos en el control biológico de Xaj, para solucionar este problema tanto en Chile como en Europa, principalmente Francia.

Antecedentes científicos que respaldan la negación de renovar la autorización: en marzo y julio del 2020, varias entidades y ONG de distintos países solicitaron a sus respectivos gobiernos que apoyasen la prohibición del mancozeb por los posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente que, según numerosos estudios científicos, puede tener esta sustancia. Por ejemplo, el Collegium Ramazzini de Bolonia asoció este fungicida con ocho tipos de cáncer diferentes. Otras investigaciones lo han relacionado con problemas tiroideos o a neurotoxicidad.

PRESIONES DE LA INDUSTRIA

La organización PAN-Europe, especializada en los problemas de los pesticidas, llegó a denunciar que la industria intentó intimidar a la EFSA y a la Comisión Europea amenazando con llevarlos a los tribunales porque parte de los datos que manejaban sobre el pesticida eran confidenciales.