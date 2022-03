Basta conversar unos pocos minutos con Jorge Schmidt para advertir cuál es uno de sus principales atributos: su capacidad de tomar decisiones, y sobre todo, de hacerlo convencido. Y en ese sentido, quizás uno de las primeras grandes resoluciones, que a la postre se convirtió en un gran acierto, fue haber elegido quedarse en Chile. De origen mendocino, se casó con una chilena y cruzó la cordillera en 1978 para el nacimiento de su primer hijo. Llegó sin mucha plata y sin trabajo. Debieron pasar dos años para que consiguiera pega, lo que sería el primer paso de una larga trayectoria.

A pesar de crecer en el campo y de que su padre incluso fuera propietario de tierras, Jorge no había tenido una experiencia formativa en el campo. Todavía en Argentina, a los 19 años se fue a trabajar a un criadero de chanchos y gallinas, donde permaneció algunos años. Cuando llegó a Chile podaba plátanos orientales para la familia Tagle Ibáñez. Con lo que pudo ahorrar, compró un par de tractores viejos, que arregló y se convirtieron en su herramienta de trabajo. Comenzó a prestar servicios de arado. Junto con otro tractorista, trabajaban día y noche, todos los días del año: “Eran muchas horas, le daba muy duro al trabajo, pasaban dos o tres días que no llegaba a la casa, porque si llegaba me quedaba ahí; además dormía en una Citroneta, que tampoco era mía”, recuerda.

Más tarde, Jorge se convenció de ir por más. “Como el ingreso era muy poco, yo quería ser agricultor, porque es una manera de independizarse”. Al no tener ingresos para comprar tierras, tomó la decisión de arrendar. Y, por si fuera poco, se arriesgó a arrendar a largo plazo, a veinte años. “Me acuerdo que mucha gente me decía: ‘estás loco, esa cuestión después vas a tener que devolverla, con las plantaciones, con los sistemas de riego, todo’; y yo les decía: ‘no importa’. Lo importante era partir, hacer caja, porque si no, iba a ser un empleado toda la vida”, cuenta.

De izq. a der.: Benjamín, Federico y Camila Schmidt, Jorge Schmidt y Pablo Aranda.

“Nosotros hacíamos todos los puentes y la infraestructura, todo de primera, porque hay que hacer las cosas una vez nada más. Cuando una empresa está creciendo, todo hay que hacerlo de lujo y una sola vez, porque cuando se planta todos los años, no puedes volver atrás a reparar lo otro”.

En ese entonces tomó otra decisión tan audaz como osada: comenzó a comprar derechos de cerros. “Los cerros no valían nada y la gente me decía ‘¿para qué compras cerros? Nosotros hemos estado toda la vida acá y no los hemos comprado’. ‘Bueno, porque quiero tener tierras’ además era lo único que podía comprar, les respondía.” Los cerros estaban destruidos y erosionados por la cabrería, sin embargo esta fue la adversidad que lo llevó a innovar y desarrollar diversos mecanismos agrícolas como llevar agua a los cerros, que hoy en día es uno de los sellos distintivos de la compañía.

Para 1986 fundó Desarrollo Agrícola, su primer campo ubicado en Llay-Llay, Región de Valparaíso. Partieron con uva de mesa, y fueron unos de los primeros en producir a gran escala Red Globe y Crimson. Después le siguieron otros intentos como pera, pera asiática y manzanas. Algunos años después, en 1992, creó la compañía Jorge Schmidt y Cia. Ltda y fue en ese momento cuando llegaron los primeros paltos.

La transición de la pera y la uva de mesa a la palta fue una decisión logística pero también responsable con el trabajador. “En los campos, cuando hay poca pega en invierno, es duro para el trabajado. Pasar el invierno con poca pega o sin plata es duro. Cambiábamos el 80% de la gente todo el año, porque se van y vuelven el otro año. Eso significa volver a enseñar a la gente, entonces pusimos paltas y cítricos, no para ganar plata sino para darles continuidad”, explica.

Jorge recuerda con agrado cómo su marca fue falsificada en Vietnam, en donde se vendía más caro, “me alegré, eso significa que somos buenos”.

Hace tres años arrancaron los últimos parrones, cuando un hijo suyo al volver de China divisó el complejo escenario que se venía para esta fruta. “Teníamos unos packing maravillosos, producíamos un millón de cajas y de golpe sacamos toda la uva. Esto es un tema de decisiones, no esperamos a perder plata, arrancamos 500 has de una vez”, señala. Algunos les dijeron que habían sobrereaccionado, pero no se arrepienten.

“Ahora cuando llueve en verano no es un drama (como cuando teníamos uva), ahora es buen tiempo, las hojas se lavan y la fruta se ve preciosa”.

Actualmente la empresa tiene 2.800 hectáreas plantadas, de las cuales 2.100 corresponden a palta Hass y 600 a mandarina Murcott. Durante la actual temporada 2021/2022 ya han cosechado 18.000.000 de kilos de mandarina y 30.000.000 de kilos de Hass, aunque se espera que lleguen a 35.000.000; además, en Colombia tienen más de 2.000 has y están próximos a completar las primeras 1.000 has plantadas, lo que les impone el desafío de partir la construcción de la planta que ya tienen diseñada.

HACER BIEN LAS COSAS

Toda la energía que se utiliza es energía renovable no convencional, solar, eólica y fotovoltaica principalmente.

Sobre la supuesta crisis de mano de obra que vive el país, Jorge es tajante, “¿han probado pagarles? Claro, a la gente hay que pagarle”. La compañía es actualmente la principal fuente laboral de la zona y cuando está a su máxima capacidad, hay más de tres mil trabajadores.

“La gente nos prefiere, le gusta venir a trabajar a nuestra empresa. Siempre hemos sido una empresa de renta efectiva ninguna empresa del grupo es de renta presunta, jamás hemos utilizado subsidios de riego porque pensamos que son para pequeñas empresas y tampoco utilizamos subsidios al empleo”, señala Schmidt.

“Algo que llevamos en la sangre es que las cosas tienen que estar bien hechas”, dice. “Hay que pasarla bien en el trabajo y si además ganamos plata, la hacemos redonda. Nuestra política es si la gente está bien también nosotros vamos estar bien, es importante el cuidado de la familia, como ejemplo es la incorporación de tecnología que permitió controlar y operar el riego en forma remota lo que permitió que los trabajadores puedan incrementar su tiempo en la familia y trabajar desde la casa”.

Todas las instalaciones de la compañía, incluidos los comedores, son de lujo, modernas, con diseño y un marcado perfil tecnológico. “Esta planta la hicimos antes de la pandemia, hay metros cúbicos de aire para respirar, no hay hacinamiento”. Así, por ejemplo, los packing de inspección tienen todas las comodidades, sillas cómodas y calefacción.

“Nosotros tenemos un perfil relativamente bajo’’, dice Jorge. “Cuando llegan autoridades nuevas no dimensionan el aporte que uno hace y no es solamente lo relativo al trabajo, son todas las actividades relacionadas”. Una muestra de esto es lo que ocurrió al inicio de la pandemia, cuando debían movilizar a la gente, pero no había disponibilidad suficiente, por lo que hubo que contratar prácticamente todos los furgones escolares que había en la zona. “Tuvimos costos mayores porque solo teníamos la mitad de la capacidad de los buses y a veces, según donde vivían, iban solo cuatro personas en un furgón; sin embargo, fue un costo que asumimos y nunca nos cerraron. Este año, con el tema del IFE Universal, pensamos que quizás no íbamos a conseguir gente, pero eso no pasó y pudimos hacer todos nuestros procesos de la misma forma de siempre”, cuenta Camila Schmidt, primogénita de Jorge y parte fundamental en la compañía.

“Hay que estar en el campo, si uno no está en el campo llega a enterarse tarde de las cosas y eso es clave”.

Y es que en Jorge Schmidt y Cia, la familia tiene un valor importante. “La gente cuando viene me dice: ´siempre veo gente contenta, en las camionetas, los que andan por ahí, saludan, las mujeres, siempre contentos´. En el campo se trabaja duro, pero si la señora va a tener un hijo o va al doctor, deje que vaya tranquila, porque cuando son las cosas urgentes de una persona, está toda la empresa detrás”, relata.

Otro factor destacado en la integración total del negocio es la exportación, dirigida por José Martínez quien posee una dilatada trayectoria en la fruticultura nacional y es actualmente el gerente de la exportadora Jorge Schmidt Export Spa. Tarea que realizan en forma directa y que también es supervisada con viajes frecuentes al exterior por parte de Nicolás Schmidt quien es el relevo generacional en esta importante función.

EN FAMILIA

Es precisamente la familia uno de los pilares en los que se sostiene la compañía. “Actualmente a nivel global hay un problema”, afirma Pablo Aranda, gerente de Jorge Schmidt y Cia. “En general en las empresas familiares, las siguientes generaciones se van del campo, los empresarios agrícolas empiezan a envejecer, los campos envejecen y los hijos se van, pero acá no es así”. De los siete hijos de don Jorge, todos trabajan de alguna forma relacionado con el negocio familiar. Y, además, ha sido por mérito propio, ya que sus hijos han desarrollado compañías que ofrecen servicio y soporte al campo y con los que no solo se han mantenido los niveles productivos, sino que se han superado.

Camila, la mayor, desarrolló junto con una amiga Smartharvest, un sistema de control inteligente de cosecha que permite, a través de una pulsera con tecnología NFC, controlar y dar seguimiento a las unidades y kilos cosechados por trabajador. Además, permite trazabilidad de cada bins y tener mayor certeza en el control de las hileras cubiertas por cosecha.

Bemat Soluciones Integrales, conformada por Benjamín y Matías, es una empresa que presta servicios de maquinaria pesada enfocada en la habilitación de proyectos agrícolas, y actualmente presta servicios con todo tipo de maquinaria pesada para construcción de canales, tranques, trazado de tubería, etc. El tractor amarillo, de otros de sus hijos, es una empresa de prestación de servicios de maquinaria agrícola, enfocado principalmente en tractores, nebulizadoras, transporte de personal, porta bins autocargables, etc. Por otro lado, Benjamín también se ha desarrollado como apicultor y actualmente cuenta con 14.000 colmenas que polinizan los campos de la compañía.

SIEMPRE PIONEROS

Otro de los pilares de Jorge Schmidt, y por el que sin dudas destaca, es la inclusión de tecnología en prácticamente todos los aspectos de la compañía. “Nosotros hemos hecho todo diferente, hemos sido pioneros”, afirma Jorge. “Hacemos mucha tecnología porque es entretenido, es una característica nuestra estar innovando permanentemente”.

Como tenía cerros, comenzó a plantar en ellos. Entre las ventajas de plantar en cerros es que se tiene acceso a un clima distinto al que se presenta a igual latitud, pero a nivel del suelo. La pendiente del cerro permite el escurrimiento del aire frío proveniente de las capas superiores de la atmósfera en el invierno, evitando el daño a nivel de plantas y de frutos. “En las últimas temporadas no hemos tenido ni un solo registro de temperaturas bajo cero a nivel del cerro, por lo tanto el daño por frío ha sido cero”, explica Aranda, y añade: “Durante un mismo evento de heladas en el invierno, el daño en los sectores planos es evidente, donde las temperaturas alcanzan algunos grados bajo cero, mientras que en el cerro en simultáneo no se observa daño por frío y la temperatura no desciende de cero”.

Sin embargo, había mucho trabajo para preparar los cerros. “Se invirtieron muchas horas con maquinaria para cubrir las cárcavas producidas por la erosión, que a su vez fue causada por el sobrepastoreo de ganado caprino y la escorrentía de las precipitaciones, que no tenían freno y corrían cerro abajo, incrementando el problema. Estamos hablando en su mayoría de suelos con exposición norte con escasa vegetación. Luego cuando empezó el trabajo de preparación de suelo, de inmediato se iba plantando de forma tal de tener la menor cantidad de tiempo el suelo al descubierto”, explica el gerente.

De las 2.800 hectáreas que tienen plantadas, 2.100 corresponden a palta Hass y 600 a mandarina Murcott.

Llevar agua a los cerros fue otra problemática a enfrentar. “En este proceso fue muy relevante contar con tendidos eléctricos que llegaran hasta la puerta de los campos. Este proceso de electrificación rural fue largo y sostenido, y es algo sobre lo cual muchas veces no se ha reparado y que fue vital en el desarrollo agro frutícola del país.

Adicionalmente la evolución de las tecnologías de plásticos y polietileno de alta densidad permitió contar con matrices y submatrices de riego, que se extienden por muchos kilómetros, además de contar con polietileno lineal que permite llevar el riego por goteo a cada planta distante a muchos kilómetros de los centros de control”.

Además, en Jorge Schmidt y Cia han logrado una alta densidad, que responde a una lógica económica. “Si calculamos bien el costo marginal de la última planta puesta en el campo y lo comparamos con la producción esperada y un retorno estimado, nos lleva a concluir lo evidente, que es maximizar la utilización de nuestra superficie disponible. Por lo tanto, una alta densidad permite un retorno más rápido pudiendo incluso alcanzar plena producción en la primera cosecha. Adicionalmente la alta densidad permite optimizar el uso del agua, logrando producir una mayor cantidad de kilos con una menor cantidad de metros cúbicos de agua utilizada”.

En la empresa, ha sido clave para lograr esa alta densidad, contar con un suministro a bajo costo de plantas en el vivero, “lo cual nos llevó a construir grandes viveros con una capacidad de sobre un millón y medio de plantas por temporada. Esta producción a gran escala permite alcanzar muy bajos precios, pero por sobre todo realizar una exigente selección de las plantas que van al campo, donde incluso podemos indicar qué sólo dos de cada tres plantas producidas finalmente llegan al predio”. Actualmente cuentan con aproximadamente 23 hectáreas destinadas a viveros.

COMPROMISO VITAL

Pero todo este recorrido no ha estado exento de polémicas. “La gente nos dice, ‘¿por qué tienen tanta agua?’, ‘Bueno, porque nuestro proyecto es grande’”, responde.

Hace casi 25 años, otra vez siendo pionero, Schmidt tomó la decisión de perforar los campos de Las Palmas y Desarrollo Agrario. Como resultado, la compañía cuenta actualmente con veinte pozos. Del total de la dotación de agua un tercio son aguas superficiales provenientes del río Aconcagua y los dos tercios restantes corresponden aguas subterráneas, también provenientes de la cuenca hidrográfica del mismo río. La dotación de agua es variable, donde las aguas superficiales son las que han tenido un mayor nivel de depresión producto de la megasequía que afecta a la zona central del país.

La estructura característica de los campos de Jorge Schmidt consiste en plantaciones de mandarinas en la parte baja o media y de palta en lo alto de los cerros.

Gracias a su innovador sistema de riego y desarrollo tecnológico, Jorge Schmidt ha logrado una eficiencia en el uso del agua que le ha permitido apoyar a la región cuando es necesario debido a la crisis hídrica imperante en el país. “Nosotros pedimos agua para la agricultura y lo gastamos en la agricultura”, señala.

“Se acaba de presentar la modificación al Código de Aguas, donde se coloca que el consumo humano es prioritario sobre todas las actividades y la verdad es que eso Jorge y la empresa lo viene llevando a la práctica hace muchos años”, afirma Aranda. “Solo como ejemplo, el año 2010, después del terremoto 27F, hubo muchos APR (Agua Potable Rural), que por no tener electricidad la gente se quedó sin agua, pero Jorge se preocupó por arrendar muchos generadores y los colocó a disposición de las comunidades para que pudieran seguir teniendo suministro de agua. Después cuando empezó la sequía, Esval le pidió ayuda a la Junta de vigilancia del río para poder tener algún grado de preferencia en tener agua y se les apoyó no solo como asociación gremial sino como empresa. Se colocó a disposición las aguas que nosotros teníamos disponibles de forma tal de poder solucionar el problema de los regantes y Esval quedara exento de turnos y no tuviera que restringir el abastecimiento a la población de la costa. Estamos hablando de 2010 y el convenio se prolongó hasta 2015. Luego, en 2016 hubo precipitaciones normales, pero en 2018 Esval comenzó a pedir ayuda y siempre se le ha facilitado. Ahora incluso se les propuso conectar directamente nuestras instalaciones a la matriz de Esval porque además de ser agua de primera calidad, era lo más eficiente”.

Así lo entendió Esval y a finales de 2019 se firmó el convenio. Con las máquinas de los hijos de Jorge se hizo la instalación, se unieron los pozos con la matriz principal de Esval y empezó a operar a inicios de 2020. “Fue muy preciso porque empezó la pandemia y Esval está con problemas de suministro de agua. Solamente en la primera etapa de la pandemia, entre mayo y diciembre de 2020, cuando fueron los confinamientos, aportamos más de seis millones de metros cúbicos. Con eso se evitó el problema de posibles racionamientos”.

Ya transcurridos dos años, se llevan inyectados al sistema 14.275.000 de metros cúbicos, con fines de semana en los que se llegó a bombear casi 1.000 litros por segundo. De lo contrario, Esval podría haber recurrido a cortes de suministro. Esta práctica y el contrato se firmó por once años renovables. “Es importante destacar que este convenio no tiene costo, es un convenio sin fines de lucro y nosotros no cobramos ni un solo peso por el agua que estamos entregando”.

“Nosotros proveemos además seguridad frente accidentes que puedan haber en el río suministrando en caso de emergencia agua suficiente para pasar la contingencia incluso dejar de regar si fuera necesario. Nada es más importante que el agua en este planeta, sin agua no hay nada y me preocupa ver que el Estado no se preocupe lo suficiente”.

“¿Cómo no vas a tener agua? ¿Quién lo duda?”, dice Jorge. “Actualmente estamos inyectando algunos APR, nos hicimos cargo de ver todos los problemas de APR de las tres comunas. Les estamos inyectando, construyendo estanques y ayudando a las plantas de tratamiento de agua”.

Además de esto, junto con algunas organizaciones gremiales, se presentó ante el MOP con diferentes proyectos para construir embalses, de menor tamaño, pero de mayor capacidad, mucho más realistas desde el punto de vista de la escasez hídrica que hay. Actualmente el MOP lo tienen en sus manos y es de esperar que actúen sobre él. “Acá se han presentado proyectos que en definitiva son inviables porque no existían ni los derechos, ni el agua para llenarlos. Financiado por nosotros y con otro vecino, hicimos ingeniería para cinco embalses chicos donde se puede empezar a construir inmediatamente, pero tiene que estar la voluntad del fisco, yo veo que no hay voluntad política en este tema”, denuncia el empresario.

Cuando el packing está a su máxima capacidad, la máquina seleccionadora procesa 5.700 millones de fotos, a cada fruta le saca 400 fotos. Automáticamente extrapola la densidad, los daños, se selecciona el calibre y los mercados de destino.

“En las campañas presidenciales no se habla de eso, nadie ha hecho un plan con las grandes obras públicas que le corresponde hacer al Estado, no nos corresponde hacerlas a nosotros, es responsabilidad del gobierno. Sí, un embalse puede tardar veinte años, pero se puede empezar a construir, es solo que haya voluntad política. Cuando hay agua, hay todo.”

“Este es un tema que se debería destrabar, porque Chile es un país que tiene una cultura exportadora, es un proveedor de alimentos. Ahora están diciendo que la agricultura es una nueva manera de robarse el agua, pero al mundo hay que alimentarlo”.

En Jorge Schmidt y Cia, son “hacedores de cosas”, les gusta innovar permanentemente y hacer cosas entretenidas, ésta es quizá su principal característica. Pero con ella, vienen grandes responsabilidades. “No solamente tengo siete hijos, sino que hay ejecutivos y miles de trabajadores, la gente nos pregunta cuándo vamos a hacer nuevos proyectos porque saben que se abren nuevas posibilidades, es la misma gente la que nos motiva”, indica Schmidt.

Así como de un día para otro decidió arrancar hectáreas de parrones, la trayectoria de Jorge Schmidt está marcada por su bajísima aversión al riesgo y la audacia en la toma de decisiones. Su reconocimiento pasa no solo por ser el principal productor de palta del país y ofrecer productos de alta calidad al mundo, sino por su creatividad, innovación y compromiso con la industria frutícola chilena.

Jorge siempre dice que es un fanático de Chile y de los chilenos, “cuando juega futbol Chile con Argentina, voy por Chile porque se ponen contentos mis hijos, nuestros trabajadores e incluso a la gente a la que le debo: los bancos los proveedores etc. Es por una cuestión práctica”.

