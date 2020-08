SAG llama a estar atentos ante paquetes de semillas recibidas desde el extranjero

El Servicio Agrícola y Ganadero realizó un llamado a no abrir paquetes que contengan semillas que pudieran venir dentro de encomiendas recibidas desde el extranjero, instando a los usuarios y usuarias a contactarse con sus oficinas en caso de recibir este material de propagación que no han solicitado.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que “el SAG ha recibido una serie de denuncias de encomiendas con semillas provenientes desde el extranjero que no han sido pedidas por las personas. Esto es muy grave puesto que estas semillas pueden destruir las plantas nativas o dañar severamente a los cultivos. Desde el ministerio estamos tomando todas las medidas para evitar que ingresen al país. De hecho, tan sólo en el primer semestre de 2020 se han interceptado y destruido cerca de 8 mil paquetes de ellas”.

Por su parte el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, explicó que esta situación reviste “un alto riesgo sanitario, ya que no sabemos a qué especie corresponden las semillas, si pudieran contener enfermedades o alguna plaga que no esté presente en Chile y que luego pueda afectar a nuestra agricultura. Por eso resulta fundamental que quienes hayan recibido estos sobres y tengan las semillas en su poder, no las planten, ni las boten a la basura o las liberen en el medio ambiente, porque allí van a germinar y puede ser muy peligroso. Deben contactarse con el Servicio Agrícola y Ganadero llamando al teléfono 22 3451100 o escribiendo a oficina.informaciones@sag.gob.cl para poder orientarlos al respecto”.

El potencial riesgo de las semillas

El ingreso de cualquier tipo de semillas al país está regulado por el Servicio Agrícola y Ganadero, organismo que no sólo fiscaliza el ingreso de material de origen animal o vegetal que pudieran portar los pasajeros que ingresan a Chile a través de puertos, aeropuertos, terminales terrestres o en los diferentes controles fronterizos, sino que también se realiza inspección sanitaria a todos los envíos postales -ya sea courier o correo- que ingresan a Chile.

Si en esta revisión se detectan semillas que no cuentan con certificación fitosanitaria oficial que respalde su origen y calidad sanitaria (ausencia de plagas), estas se interceptan y se destruyen. Anualmente por correo se detectan alrededor de 20.000 envíos de semillas, los cuales son destruidos in situ por el SAG.

Considerando la revisión de equipajes y medios de transporte que ingresan al país en un año normal, el SAG efectúa alrededor de 30 mil hallazgos de semillas. Sólo en el primer semestre de 2020 se han interceptado y destruido cerca de 8 mil paquetes de ellas.

Horacio Bórquez concluyó que, si bien “el SAG tiene un alto nivel de intercepciones, así lo demuestran las cifras, es imposible detectarlo todo. Por eso hacemos un llamado a las personas a no comprar semillas en el extranjero que no cuenten con la certificación fitosanitaria oficial de la autoridad competente y que cumplan con las exigencias sanitarias de nuestro país, para que entre todos protejamos nuestra agricultura y medio ambiente”.

Las semillas pueden constituir un elemento de alto riesgo, pues por tratarse de material de reproducción podrían traer una plaga no conocida a Chile. Por otra parte, constituyen un riesgo para nuestros ecosistemas, ya que de no estar estas plantas presentes en nuestro país, pudieran competir con nuestras especies nativas.