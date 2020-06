Summit-Ready®: único inhibidor de la nitrificación (3,5 dmpp) patentado

Summit-Ready®️ es un eficiente inhibidor de la nitrificación que contiene 3,5 DMPP (Di Metil Pirazol Fosfato). Su formulación liquida lo posiciona como un producto versátil para ser aplicado solo o en combinación con fertilizantes amoniacales o con enmiendas orgánicas.

Todas las dosis recomendadas en la etiqueta de Summit-Ready®️ están sustentadas en múltiples ensayos de eficacia realizados en campo, bajo condiciones reales donde la dinámica del N y el DMPP expresan su potencial real, lo que le ha otorgado una alta credibilidad en el mercado. Las evaluaciones en campo son la base que diferencia a Summit-Ready®️ de otros productos que contienen 3,5 DMPP, y cuyas dosis han sido determinadas bajo condiciones controladas (ensayos en macetas), donde no es posible determinar la dosis adecuada de DMPP.

Efecto de la aplicación de SUMMIT-READY® sobre la desviación estándar de la actividad de la AMO. Ensayo de Campo. Promedio de 7 y 32 días después de la aplicación.

Está ampliamente reportado en la literatura que la dinámica del N y el DMPP es diferente en condiciones controladas o en condiciones reales de campo, ya que factores como el desarrollo de la raíz, la temperatura, humedad, tipo y propiedades del suelo, forma y momento de aplicación son totalmente diferentes a una condición natural de campo. (Kabala et al, 2017; Menéndez et al, 2012; Marschner´s, 2012; Taiz and Zeiger, 2006; Azcon-Bieto and Talón, 2013; Sierra et al 2015; Webster et al, 1993). Esto se ve reflejado cuando se observan ensayos nacionales e internacionales y su comportamiento errático en los resultados de aumento de rendimiento por el error en las dosis utilizadas.

Summit-Ready®️ es el único inhibidor patentado en base a 3,5 DMPP en el mercado chileno por la empresa Tivar. Esta patente ha sido aceptada y se encuentra vigente en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Japón, India y Colombia, entre otros países.

Últimamente, la formulación de SummitReady®️ ha sido complementada con extractos de algas marinas, con el objetivo de entregar adicionalmente un efecto bioestimulante, aportando nutrientes, minerales, materia orgánica y precursores naturales de fitohormonas que promueven un mejor desarrollo de la raíz y del cultivo.

Diseño experimental y aplicación de tratamientos. (Informe de investigación. Evaluación de los efectos de Inhibición de la nitrificación de 3,5 DMPP en condiciones de campo Rodrigo Ortega.)

Summit-Ready®️ es distribuido por SummitAgro Chile desde el año 2014, empresa que ha evaluado el producto en diferentes cultivos y condiciones de campo, y que cuenta con una sólida experiencia técnica dando soporte a los agricultores, quienes han visto el incrementado del rendimiento de sus cultivos.