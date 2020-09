Toda mi vida he estado en contacto cercano con la naturaleza, desde pequeño, tanto en el campo familiar en Olmué, como en el sur de Chile. Estudié agronomía y así pude mantener en el tiempo las manos en la tierra, trabajando siempre en lugares que me permitían estar cerca de la naturaleza y arrancarme a esa conexión que ha sido tan necesaria en mi vida.

Hace ya varios años estoy radicado en Arica. Cuando me vine una de las cosas que me preocupaba era que no iba a poder disfrutar la naturaleza como lo hacía siempre. Y efectivamente fue así: fue una sorpresa muy agradable descubrir un tipo de naturaleza totalmente distinta a la que estaba acostumbrado en la zona central o sur del país. Ya sin los bosques frondosos o los caudalosos ríos, descubrí una nueva forma de mirar la naturaleza.

Así fue como en 2013 llegué a la fotografía. Al principio estaba muy enfocado en la observación de aves (birdwatching), pero hoy soy un fotógrafo de naturaleza y paisajes especializado en la Región de Arica y Parinacota. Capturar las maravillas naturales que tenemos en Arica, pasando por los cinco pisos ecológicos (costa, valles, desierto, precordillera y cordillera) en menos de 150 km, es un privilegio que no me canso de disfrutar.

También me dedico a enseñar sobre fotografía de naturaleza a través de cursos en línea y, cuando se pueda, coordino talleres y expediciones en la zona. Con esto puedo ayudar a difundir y compartir sobre los tesoros naturales ocultos que tenemos en esta maravillosa Región de Arica y Parinacota. ¡Anímense a visitarla! Andres Puiggros V. es subgerente general en Agro Piemonte SA, en Arica.

Sus fotos pueden verse en www.andrespuiggros.com y en su cuenta de Instagram @andres.puiggros.

Email: andres.puiggros@gmail.com