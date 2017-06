A la pesca de buenos momentos

Me inicié en la pesca deportiva hace muchos años, aprendiendo de otros colegas de trabajo, y he lanzado señuelos en mar, ríos y lagos. Aunque aprendí a pescar con mosca, principalmente he sido pescador “ferretero”, como le dicen a aquellos que usamos todo tipo de señuelos metálicos.

Durante las vacaciones practico la pesca deportiva en la zona de Puerto Varas, principalmente del tipo “trolling”, que es la pesca con arrastre de señuelos, cucharas o caimanes, desde embarcaciones, en mi caso impulsada a motor.

Cuando voy al Río Puelo, el objetivo es capturar salmones Chinook, de gran tamaño, sobre los diez kilos; si nos va bien, si capturamos alguno, lo conservamos ahumado y envasado al vacío, preparación que la hacemos en nuestra casa. En el Lago Llanquihue, cercano a la zona de Puerto Varas, hoy en día y en los años recién pasados, si bien la pesca es abundante (siempre se pesca algo, lo cual es muy entretenido para los tripulantes de la embarcación), casi toda es con devolución, por el tamaño reducido de las piezas que puedes conseguir.

Sin embargo, en mi caso, la pesca es una buena excusa para momentos de relajo al atardecer, disfrutando del lago, la vegetación, los volcanes y la puesta del sol, además de compartir con mis hijas menores, quienes son mis entusiastas “partners” de pesca.

Gabino Reginato, Ingeniero Agrónomo y Magíster en Ciencias, es profesor del Departamento de Producción Agrícola de Universidad de Chile.