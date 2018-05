A moverse para mantener el equilibrio

Desde pequeña he realizado deportes. Me inicié en el atletismo pero pasé por otros que fueron desde natación a escalada en resina. El año 2015 tuve que abandonar mi deporte mater por razones físicas que me impidieron continuar: dos operaciones a la rodilla. Fue ese año que, luego de una exhaustiva y paciente búsqueda junto a Max (mi pareja), me compré mi primera bicicleta con el fin de hacer deporte post-operatorio. Entonces aprendí que la vida es como andar en bicicleta, para mantenerse en equilibrio tienes que seguir moviéndote.

Comenzamos a recorrer los caminos cercanos en Rinconada de Los Andes, mi ciudad, donde luego esos caminos se convirtieron en cerros, y pronto pasamos a metas más largas de kilómetros y dificultad de terreno, donde me encanté con el mountain bike y la adrenalina de bajar los cerros. Ahí decidí comenzar a inscribirme en carreras de MTB maratón, como el desafío Trek-Subaru, entre otros y continuar recorriendo lugares increíbles a los cuales se puede llegar en dos ruedas en contacto con la naturaleza.

El 2017, con Max decidimos pasar nuestras vacaciones recorriendo sectores de la VII Región, tales como el parque nacional Altos de Lircay, subiendo más de 1200 metros en altura. Lo más gratificante del mountain bike es que luego de un gran esfuerzo para escalar montañas e ir observando el paisaje, viene la bajada, que conlleva mucha concentración y esfuerzo físico para mantener una buena técnica y no caer en el intento.

Valentina Castro, Ingeniera Agrónoma y ensayista en Centro de evaluación Rosario.