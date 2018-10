Desde que tengo uso de razón siempre me han gustado los deportes. No tengo una pasión por alguno en especial, todos me gustan. Disfruto competir, no tanto por querer ganar, sino porque al hacerlo uno se estruja al máximo. Desde chico las calles fueron mi cuna en el ciclismo y allá por el 2006 se me metió el bichito del mountain bike. Luego de varias salidas, vinieron las ganas de exigirme más y experimentar en las carreras. Partí por las maratón MTB, exigentes en lo físico pero más fáciles en lo técnico, para luego pasar a las asfixiantes carreras de circuitos de cross country por todo tipo de cerros, con adrenalina desde principio a fin y el riesgo de caerte. Hubo un periodo en el que no me perdía carrera, iba a todos los circuitos, incluso algunos fuera de Santiago. Al principio los más profesionales me ganaban por lejos, aunque llegaba a mitad de tabla; con el entrenamiento, mi rendimiento mejoró y a veces me lograba meter top 5 en mi categoría.

Con el tiempo tuve la fortuna de clasificar en mi categoría para participar en un Panamericano que se hizo en Chile y también tuve el honor de representar a mi país en el mundial Master que se hizo en Camboriú, Brasil. Es una experiencia muy difícil de describir. Me sentía como si estuviera en el Tour de France. Recuerdo que estando muerto de cansancio y con ganas de retirarme, bajo un calor insoportable, siempre llegaba el bálsamo y un golpe de energía con los gritos, el apoyo de la gente, en especial el de mi esposa e hijos, las pancartas, banderas y cencerros, que hasta el día de hoy escucho. Cada minuto de esas carreras quedó grabado en mi memoria. Hasta me acuerdo de los rivales de turno y las cosas que gritaba la gente para apoyarnos. ¡Qué experiencia increíble!

Además del futbol, junto a mis hijos subo cerros y espero que se motiven más porque nada me haría más feliz que ir a alguna carrera en modo duplas o tríos con ellos. Ojalá sea pronto para que al menos pueda seguirles el paso y que no me dejen botado a medio camino.

Álvaro Arroyo Fernández es Country Manager de STK.