Al rescate

Desde hace años, Chile ha logrado posicionarse como el quinto exportador de semillas a nivel mundial y el primero del hemisferio sur. Pese a ello y a que se pronostica un aumento en la demanda, el panorama de la industria nacional se advierte complejo: existen una serie de desafíos a nivel mundial y se perdió competitividad y se ha visto afectada la imagen país y la confiabilidad.

Si bien se mantienen algunos atributos claves para la industria como las barreras fitosanitarias o las buenas condiciones de temperatura y clima, Álvaro Eyzaguirre, presidente de Anpros –Asociación nacional de productores de semillas-, no puede dejar de lado su preocupación por los efectos que pueda tener el inicio de los paros, particularmente en los puertos y servicios públicos.

Uno de los efectos que destaca Eyzaguirre es el atraso en la recepción de las semillas que en el caso de este sector implicó cuatrocientos embarques retenidos. “Esa semilla va a estar exportada tarde de Chile y es muy probable que llegue a destino cuando los agricultores del hemisferio norte ya hayan sembrado o estén terminando de sembrar. Entonces la compañía que mandó a hacer semillas a Chile y que la tiene vendida no va a poder cumplir con su entrega”.

No se trata de un problema puntual o aislado, sino que para Eyzaguirre lo más grave es que si durante años las compañías extranjeras habían visto a Chile como un país serio y confiable, hoy están evaluando la opción de seguir recurriendo a este como país productor de semillas en contraestación.

Así es que el líder gremial advierte que las semillas debieran tener el mismo peso estratégico que la fruta y tomar conciencia de la relevancia que posee nuestro país en la industria semillera mundial.

Chile hace producción de semilla de exportación comercial, pero también realiza trabajo de investigación. Según explica el presidente de Anpros, nuestro país recibe semillas, hace cruzamientos y mejoramiento genético siguiendo las instrucciones de los fitomejoradores, por lo que esa segunda generación de semilla es única. “Esa semilla al haber estado expuesta a las condiciones de aeropuerto puede que se haya muerto y si perdiste esa semilla la perdiste para siempre porque no cuentan con un back up. Esa genética sencillamente se perdió”, sentencia.

Competitividad a la baja

No sólo los paros han afectado la competitividad del país como productor de semillas sino que también ha influido el alza del costo de mano de obra, que es un número considerable en este rubro.

Y a ello se suma la compensación que se le paga a los semilleristas, ya que para hacerle atractivo el negocio se le debe pagar más que lo que rinden sus cultivos y ya rinden bastante.

“Cuando firmas un contrato como semillerista, la compañía te va a ofrecer un resultado económico de ese semillero que sea más atractivo que lo que ganaría con el cultivo tradicional para grano. Chile tiene rendimientos en general muy altos”, profundiza.

Y como el agricultor hoy en día se ve tentado por la opción de invertir en frutales, el costo de esa compensación se incrementa año a año. La suma de todos estos factores pesa sobre la imagen país, lo que hace que las compañías del mundo pongan sus ojos en los mercados competidores, como Argentina y Sudáfrica.

Sobrestock y buen clima

Un sobrestock en el hemisferio norte es la principal causa de la caída de casi 50% que han sufrido las producciones nacionales en contraestación, principalmente en maíz, soya y girasol. A su vez, este sobrestock se atribuye a que no se cumplieron las proyecciones de demanda, quedando con inventarios muy altos de semillas.

Al mismo tiempo, existe una serie de factores que hacen que Chile salga al rescate de las producciones de Estados Unidos, pero que durante los últimos tres años jugaron a favor del hemisferio norte y no de la producción en contraestación. Se trata de los eventos climáticos, el manejo de inventarios, las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos.

Eyzaguirre señala que Chile tendría un rol importante ante contingencias climáticas como inundaciones o sequías, las que pueden afectar la siembra y por ende los rendimientos.

El manejo de inventarios es un factor en el que nuestro país también posee un papel relevante. Según cuenta, si a Japón le falta por ejemplo semilla de tomate, esa semilla la puede realizar Chile durante el invierno nipón. De esta manera, cuando llegue la primavera y salgan a vender, podrán contar con los stocks necesarios para suplir su demanda.

Sin embargo, si se analizan los últimos tres años se advierte que no hubo cambios climáticos significativos, ni necesidades de suplir stock, ni nuevas tecnologías revolucionarias.

Asimismo, el impacto de nuevos productos no ha sido tan dramático como se podía esperar. A esto se suma la caída de superficies a nivel global ante una baja en la demanda y la caída de etanol por una disminución en el precio del petróleo. De esta manera las exportaciones locales pasaron de una cifra record en 2013 de US$ 650 millones a US$ 314 millones durante 2015.

En términos de superficie, se pasó de 58.000 hectáreas de semilleros de exportación en 2013 a 20.000 hectáreas el año pasado. Pese a este escenario, el presidente de Anpros tiene una mirada positiva y asegura que la demanda va a seguir creciendo. “Esta cuestión son ciclos y la cosa tendría que compensarse. La demanda va a seguir creciendo y la economía va a mejorar. Estamos creciendo en población y en la calidad de los alimentos que están pidiendo. Eso obligadamente va a seguir generando la demanda”.

Desafíos del rubro

Invertir en tecnificación del riego, contar con nuevas tecnologías que permitan impulsar el desarrollo de variedades e híbridos, propiedad intelectual y una regulación fitosanitaria estricta pero basada en ciencia son algunos de los desafíos que Álvaro Eyzaguirre advierte en la industria.

Pero los tres puntos que destaca tienen relación con la propiedad de los derechos de agua, la nueva Ley de semillas y la reforma laboral. A su juicio, la reforma al Código de Aguas puede resultar contraria al desarrollo no sólo de este rubro en particular, sino de toda la agricultura.

Es un punto que lo mantiene preocupado y que califica de “gravísimo” ya que “desde el momento en que entra el Estado a controlar el agua se pierde la posibilidad de que el agricultor tenga control de variables tan críticas como este elemento”.

Asimismo, advierte que se necesita una nueva Ley de Semillas, más moderna y ajustada a los tiempos actuales. “Si uno piensa todo lo que ha evolucionado el mundo de las semillas del punto de vista tecnológico y del punto de vista fitosanitario, tenemos que estar hoy día con una ley de semillas moderna que esté acorde con las nuevas tecnologías y que esté de acuerdo con temas de propiedad intelectual, que también es muy importante. Tenemos que dar un paso significativo en eso”, manifiesta.

Otro punto que mantiene preocupado a este sector es la reforma laboral ya que según explica Eyzaguirre, la realidad de las labores agrícolas requiere de más flexibilidad laboral, y por el contrario, ven una tendencia a rigidizar las normas.

Cambios en la industria

Una serie de mega fusiones se aproximan en la industria, lo que a juicio de Eyzaguirre generará incertidumbre. Y es que se unirán Dupont con Dow, Monsanto con Bayer y ChemChina con Syngenta.

“Si uno piensa, Monsanto, Dupont y Syngenta son las tres compañías más grandes del mundo en semillas y también en agroquímicos y al producirse estas fusiones obviamente a nivel mundial se trastoca un poco la composición de los grandes jugadores. Eso produce una serie de incertidumbre, en que por un lado va a ser probablemente fantástico desde el punto de vista de la capacidad que tengan estas compañías para desarrollar nuevos productos. Pero por otro lado también se produce una concentración de este poder”.

Para Eyzaguirre el impacto que tengan estas fusiones es un factor que no se puede obviar, a lo que suma las oportunidades que ofrecerán las nuevas técnicas de mejoramiento genético. “Hay una serie de tecnología en la que se van a poder producir nuevas variedades y nuevos materiales en forma mucho más rápida y dirigida. Es distinto que la tecnología de los transgénicos y eso va a ser un tema muy interesante”, indica el presidente de Anpros y añade que si bien son factores que conllevan a un nivel de incertidumbre, los ve como algo positivo para el sector.

La industria semillera en Chile tiene muchos desafíos por delante que le permitirán seguir manteniendo su relevante rol como productor en contra estación. Sólo queda ver qué cambios se generan en la industria y si se está en presencia de un año que beneficiará nuevamente al hemisferio norte.