Antonio Walker: “Queremos ser un puente de diálogo”

Si hay un aspecto que caracteriza y define al nuevo Ministerio de Agricultura es, precisamente, que está encabezado por dos personas que provienen ni más ni menos que de este sector. Un ministro agricultor —Antonio Walker—, que lleva más de 30 años en este rubro, tanto en el campo como en las asociaciones gremiales y que cuenta con un amplio conocimiento de las virtudes y defectos; y un subsecretario —Alfonso Vargas—, agricultor también y con experiencia política. De esta manera, el ex presidente de Fedefruta llega del campo al Gobierno para enfrentar su primera experiencia política potente: asumir como ministro de Agricultura del segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera.

Con un sello social, de apoyo al mundo productivo y de modernización de la agricultura, esta cartera busca traer los terrones, el potrero y a los trabajadores y empresarios al Ministerio, ya que a juicio de Walker, éstos no pueden estar arriba en Júpiter y el mundo real acá abajo. “Tenemos que ser funcionarios públicos de bototos. El Presidente nos ha pedido estar muy cerca de los problemas, estar mucho en regiones y con los actores principales, difundir lo que hacemos y construir un relato de este sector maravilloso que cambió. Ya no somos el hermano pobre de los ministerios, nosotros hoy día estamos mostrando números muy potentes, estamos exportando US$ 16.500 millones con envíos a más de 200 países del mundo y generamos un millón de empleos”.

El programa agrícola lo han definido como uno abierto, por lo que el último tiempo el ministro se ha dedicado a recorrer los distintos gremios, organizaciones sindicales y servicios del ministerio para así escuchar las nuevas ideas que pueden incorporar. Agua y Araucanía son dos de las temáticas que se han vuelto reiterativas entre los involucrados del sector y sobre las que es común escuchar. Por ello, forman parte de los lineamientos de su programa y de las medidas a trabajar durante el primer tiempo de Gobierno, a lo que se suma el mejoramiento de calidad de vida del mundo rural, que es específicamente la primera medida sobre la que trabajarán.

Mundo rural

La formación de un Comité Interministerial, presidido por el ministro de Agricultura, es la primera medida que busca llevar a cabo en su gestión, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida del mundo rural. De esta manera se incorporará a Obras Públicas para que se encargue, entre otros temas, de la pavimentación, alcantarillado y agua potable, Transporte y Salud para mejorar cada una de estas áreas y Educación, ya que la idea es que los niños en el campo también tengan un segundo idioma. A estas carteras también se sumará Deporte, para ver la posibilidad de crear un centro con multicanchas y diversas herramientas para hacer ejercicio.

“El objetivo del comité es acortar la brecha entre el mundo rural y urbano. Queremos que el Ministerio de Agricultura esté muy centrado en la persona, en el trabajador, no queremos que la gente siga migrando a la ciudad más cercana; el villorrio es clave, entonces hagamos un villorrio tipo del Gobierno del Presidente Piñera”, afirma Walker.

Revisión de tratados

Una tarea que a juicio del nuevo ministro debe ser rápida y que forma parte de las labores que desempeñarán en los primeros días de gobierno pasa por la revisión de los tratados bilaterales y de libre comercio. Según indica, buscan ser el mejor embajador de la agricultura chilena como ministerio y contar con las mismas herramientas para competir que otros países del hemisferio sur. A modo de ejemplo, Antonio Walker se refiere a Nueva Zelanda, país que en manzanas llega a Taiwán sin aranceles, situación distinta a la que vive Chile. “Nosotros queremos transparencia e igualdad de condiciones con los países con que competimos, que están en el hemisferio sur, que son chicos igual que nosotros, que no tienen mercado local y que están enfocados a la exportación, como el caso de Nueva Zelanda, Perú, Australia, Argentina y Sudáfrica. No le tenemos miedo a la competencia, lo único que pedimos son reglas del juego claras”, indica.

Este se trata de un ministerio que busca coordinarse con las otras carteras, y este ámbito no es la excepción. Aquí Relaciones Exteriores toma un rol clave y bajo este escenario es que ven con muy buenos ojos que ProChile se esté transformando en una subsecretaría de dicha cartera, en lugar de la Direcon, para hacer estas negociaciones y mejoramientos de tratados. “Esto tiene que ser llegando, porque tiene que estar para la próxima cosecha”, destaca el secretario de Estado.

Financiamiento

Si bien hoy en día existe una batería de instrumentos financieros de apoyo a las pymes agrícolas, Walker es enfático al declarar qué ocurre con ellas: se encuentran en tierra de nadie porque no son productores Indap, pero tampoco son grandes. Hoy en día existen tres segmentos: la agricultura familiar campesina, las pymes y los exportadores. Se deben preocupar de los primeros dos, pero también darle un apoyo fuerte al sector productor-exportador, que tiene gran importancia, porque es el que genera la mayoría de los ochocientos mil empleos que entrega la agricultura.

Así es como existe un mundo que necesita un fuerte apoyo, y donde se encuentran a la espera de la designación del presidente de Banco Estado, ya que como señala Walker, “queremos que sea el banco agrícola. Siempre se dice que es, pero en la práctica no es así”.

Nuevos mercados

Ir delante de los productores – exportadores abriendo mercados. Esa es la tarea que se propuso este ministerio en relación a los nuevos destinos de exportación, un escenario bajo el que Antonio Walker se cuestiona: ¿Por qué no hacer de India lo que hemos hecho en China? Ello dado que se trata de un destino muy grande, con una población de alrededor de 1.200 millones de personas. Para ello el ministro cree que se debiera cambiar el nombre de “imagen País” a “Imagen Chile” y así promover los productos. “Tenemos que traer más indios a Chile. Muchas veces, más que ir a esos países, es mucho más efectivo traerlos a conocer el nuestro, donde hay una estabilidad política, económica y que le miren la cara a nuestros exportadores y agricultores. Falta mucho ahí, ellos han tenido problemas de inocuidad y nosotros podemos asegurarla, tenemos que pensar en India y también tenemos que pensar en los países al norte de África, como Argelia, Egipto, Marruecos. No es que nos hemos dormido en los otros mercados, pero vemos que hay otros que podemos promover y por cierto el Sudeste Asiático, que son países enormes. China nos ha mantenido cómodos, pero tenemos que salir de este mercado”.

En cuanto al gigante asiático, hoy buscan enfocarse en los tratados para permitir que ingresen las peras y luego los cítricos. Pero posteriormente viene una política en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de negociaciones de apertura de nuevos mercados y profundización. El secretario de Estado es enfático al señalar que en China no se pueden conformar con llegar a las ciudades de Beijing, Guangzhou y Shanghai. “Creemos que nosotros estamos llegando a unas 150 millones de personas, pero el poder adquisitivo de dicho país para los productos chilenos son más de 500 millones de personas, por lo que hay que seguir penetrando China. Por eso son todas las políticas que tenemos de apoyo para el productor – exportador a través de ProChile y Direcon”.

Modernización del SAG

Es sabido que Chile tiene una vocación exportadora y que los mercados de destino son cada vez más exigentes en la condición en que llega el producto. En este mundo productor-exportador, el SAG cumple un rol fundamental como encargado de revisar los envíos al exterior. Sin embargo, se trata de un servicio que requiere una modernización. A modo de ejemplo, Walker se refiere al incremento que hubo en la producción de cerezas: de 20 millones de cajas se pasó a 38 millones de cajas, pero la producción va más rápido que la capacidad del SAG de adaptarse a estos aumentos de volumen y a esta expansión de la agricultura local. “Tenemos que modernizar el SAG en los cuellos de botella, que son muchos. Por ejemplo, la inspección de la fruta en los packing es destructiva, esa caja no se puede exportar. Pero se puede hacer un muestreo que no sea de estas características, donde se saca una caja de la línea antes que esté sellada, se inspecciona y luego se sella”, indica.

Otra área a trabajar en esta institución corresponde a los pasos fronterizos. Hoy en día no cuenta con los medios para controlarlos, pero ocurre que los focos de la mosca de la fruta han ocurrido después de eventos como la visita del Papa o la Copa América. “Cada mosca de la fruta al SAG le cuesta US$ 1 millón. Vemos que es mucho más barato prevenir que curar”.

En este sentido Antonio Walker aclara que el presupuesto destinado a dicha institución está acotado para este año, se trata de uno que heredaron y no se puede mover, por lo que esperan ver cómo se desarrolla la economía para ver qué se puede hacer. Así es como el tema de las ideas es el que cobra fuerza para derribar este tipo de cuellos de botella.

Junto con el SAG, para el Ministerio es clave tomar posesión de cada servicio, realizar un diagnóstico y detectar los problemas con que se van a encontrar y los objetivos que le van a poner a cada uno de ellos. “Esto tiene que ser rápido en cien días, los servicios viven en diagnósticos y reestructuraciones, queremos activarlos para que cada uno cumpla el rol que le corresponda”.

Agua

Un tema recurrente en el sector agrícola es el del agua y tanto así, que donde van la temática es esta. Por ello es que el ministro hace un llamado para que se vea esto como un tema país y se logre llegar a un acuerdo nacional. “El código de aguas tiene aspectos positivos y negativos. Ya está en el Senado, nosotros queremos defender muy fuerte los aspectos positivos y mejorar el proyecto. Queremos llegar a conversar con el parlamento, para convencerlos de que no podemos transar en la certeza jurídica de los derechos de aprovecha miento del agua. Nosotros necesitamos la misma certeza jurídica que tenemos en la tierra, ya que tiene un título de dominio muy claro, muy firme y la tierra sin agua es nada; y por eso no podemos aceptar que se precarice el título de dominio del derecho de aprovechamiento del agua”.

Según recuerda Antonio Walker, hoy existe un título de dominio que es perpetuo y se cambia a indefinido. En la actualidad son propietarios de un derecho de aprovechamiento y pasarían a ser titulares de éste. Asimismo, hoy pueden usar, disponer y gozar del agua, y con el cambio no se podría disponer de este recurso. “Hoy día tendríamos dos tratamientos, los nuevos derechos de agua y los antiguos, uno sería concesión a 30 años y los actuales serían indefinidos. Esto es como la reforma tributaria, que tienes que escoger entre tres distintas reformas, todo esto es confusión y nosotros necesitamos certezas”, destaca.

Agrega que este llamado responde también a que el rubro agrícola se trata de uno que transforma el agua en alimentos, por lo que el productor no especula en su uso. Mucho se ha hablado también de que se busca que Chile se transforme en una potencia agroalimentaria, para lo que un factor clave pasa precisamente por el agua. Así es que la disponibilidad del recurso hídrico es fundamental por lo que los embalses toman un rol relevante. En esta tarea, como en otras, la cartera dirigida por Antonio Walker toma las ideas que vienen de gestiones anteriores, se hacen parte y las continúan. De esta manera, señala, deben terminar tanto los estudios como las obras de varios embalses, tales como Valle Hermoso, Chironta, Empedrado, Aromos, Punillas, Las Palmas, Canelillo, Achupalla, Zapallar y Catemu.

En esta área también buscan reeditar una estrategia nacional de recursos hídricos que tenían en 2013, que consiste en asegurar el agua en los embalses, para lo que se encuentran promoviendo los embalses mixtos (energía – agua) y crear finalmente el mecanismo de financiamiento. Asimismo, están trabajando en la Ley 18.450 para que no se venza. “Tenemos que partir el trabajo dos años antes para promover que se renueve porque ha sido una ley espectacular y le ha dado la posibilidad a todos los pequeños y medianos productores de tener riego tecnificado”.

Araucanía

Existe un cambio climático y una estadística de que cada diez años Chile se corre 140 kilómetros al sur. Como ejemplo Walker se refiere a Curicó, lugar que antiguamente era la capital de las manzanas y no había mejor zona en Chile para su producción; sin embargo hoy en día esa capital es Angol. Según cuenta, el cambio climático ha ido favoreciendo a la IX región y ahí se da muy bien el avellano europeo, los arándanos, las manzanas y sus nuevas variedades y todos los berries ya que la IX región tiene más ventajas comparativas que la VII región: “la agricultura va para allá, la fruticultura va para allá y eso hay que aprovecharlo”.

Así es que a su juicio, las condiciones en la Araucanía de suelo, clima y agua son mejores que en ninguna otra región de Chile para desarrollar una agricultura de exportación. De esta manera buscan hacer proyectos pilotos demostrativos para mostrarle a la IX región y al pueblo Mapuche lo que se puede hacer allá. “Una imagen vale más que mil palaras. A través de INIA hacer una granja demostrativa, que ellos puedan ir a ver, tener una superficie de avellano europeo, manzanas, berries, cerezas y mostrarles los portainjertos y las variedades que mejor se dan en su zona”, comenta y agrega que para ello, lo primero es lograr la paz social.

Agricultura familiar campesina

Una transformación hacia un productor eficiente es la que se busca para la agricultura familiar campesina, por lo que las tareas pasan por entregar las herramientas financieras y mejorar la asesoría. En este ámbito es de vital relevancia la capacitación de los más de tres mil consultores con que cuenta Indap, ya que no poseen los conocimientos de la modernización de la agricultura que se está haciendo en otras partes del mundo. La idea del ministro es ojalá hacerlos viajar para ver lo que se está haciendo en el extranjero en cada sector de la agricultura.

Sector Forestal

El sector forestal es uno de los ejes que tiene el programa del Presidente Sebastián Piñera, dado que existen 2,8 millones de hectáreas plantadas de bosques pino y eucaliptus, que es un objetivo productivo no conservacionista, y 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Es por ello que en este rubro hay un tema clave y que Antonio Walker define como urgente: transformar a Conaf en un Servicio Nacional Forestal. Según comenta, no puede ser una corporación de derecho privado, ya que en los incendios se ha visto la dificultad en el traspaso de las platas. “Hoy día para apagar incendios hay que recurrir al Ministerio del Interior en el presupuesto, esto no puede ser; el Servicio Nacional Forestal tiene que tener su propio presupuesto, no podemos andar mendigan do platas cuando estamos en situaciones de emergencia como las que hemos visto los últimos dos años, que son consecuencia del cambio climático, y que la vamos a seguir teniendo”, sostiene y agrega que buscan contar con el director de esta institución lo antes posible, ya que los meses de marzo y abril están pronosticados como de alto riesgo. Esto último se atribuye a que los pastos están maduros y muchos más largos que lo que se ha tenido los últimos tres años y las temperaturas que van a haber no son bajas. Pero los planes en este sector apuntan a más: buscan promover la plantación de nuevos bosques en el sector de la agricultura familiar campesina; hay un programa de reforestación de las 400 mil hectáreas que se quemaron y también se va a reimpulsar la plantación de árboles en la ciudad de un habitante – un árbol. Además se va a sacar una ley para prevenir incendios y se va a reeditar la política forestal del 2015 al 2035.

Diferentes focos dentro del rubro agrícola son los que trabajará el nuevo Ministerio de Agricultura, donde sin embargo existe un camino a seguir: la inclusión de todos velando por lo social, el apoyo al mundo productivo y la modernización de este sector.