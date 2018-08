Desarrollaron mejoramiento de papas enriquecidas en antocianinas

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile y el Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chile Research, desarrolló en el Banco de Germoplasma en Papas Nativas de la UACh, el proyecto de Cooperación Internacional Conicyt-BMBF200140035 “Molecular Markers for the generation of Potatoes with enhaced anthcyanin content (MoMaPo” (Marcadores moleculares para la generación de papas con contenido mejorado de antocianinas),con la finalidad de proporcionar información para el apoyo de programas de mejoramiento que generen nuevas variedades de papas con propiedades nutricionales mejoradas, especialmente con alto contenido de compuestos antioxidantes.

La investigación fue dirigida por el Dr. Derie Fuentes en Fraunhofer Chile y por las Dras. Anita Behn y Carolina Lizana, académicas del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal y encargadas del Banco de Germoplasma en Papas Nativas de la UACh.

Para la Dra. Anita Behn, uno de los aspectos relevantes es que se generó un avance en la descripción del Banco de Germoplasma de Papas en parámetros morfológicos y genéticos, encontrando SNPs relacionados al metabolismo de los antocianos. Además de detallar accesiones por medio de microsatélites, los mismos marcadores moleculares con los que describe el Centro internacional de la Papa (CIP). “Es una investigación que permitió acercarnos un paso más para describir parámetros relacionados con una alimentación sana y benéfica para el ser humano”, subrayó la docente.

Asimismo, para la Dra. Carolina Lizana, esta investigación permitió, además de los resultados científicos, aportar información actualizada de las accesiones del banco de germoplasma que puede ser de gran utilidad para las comunidades que cultivan, consumen y comercializan variedades nativas.

“Los caracteres morfológicos, servirán por una parte, para reconocer las variedades de papas nativas que se están cultivando actualmente, mientras que la difusión de sus características químicas permitirá aumentar el reconocimiento de las papas nativas de Chile como alimentos de alta calidad nutricional”, recalcó la Profesora Lizana.

En este sentido – el Dr. Derie Fuentes sostuvo- que en el ámbito científico este proyecto avanzó en la generación de una herramienta que en el futuro permitirá hacer un desarrollo o mejoramiento guiado de variedades de papas enriquecidas en antocianinas, las que pueden ser utilizadas en alimentación humana, pero también en la preparación de alimentos funcionales para animales de producción como es el caso de los salmones acá en el sur de chile.

De igual modo, para el Dr. Álvaro González, investigador de Fraunhofer Chile la mayor utilidad de “nuestro trabajo fue establecer que con herramientas técnicamente sencillas y baratas de implementar se pudo establecer que la genética tiene una fuerte correlación con aspectos observables como el color de las papas y su contenido de antocianos, dichos patrones sientan las bases para seleccionar grupos de “súper papas / alimentos” que comparten los mismos patrones genéticos y alimenticios de forma rápida y a un bajo costo”.