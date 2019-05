Destacada presencia chilena en Congreso International Nut & Dried Fruit Council (INC)

Chile fue el sexto país con más asistentes este año, con 69 personas, muchas de las cuales eran representantes de Chile Prunes. José Tomás Quezada, como speaker, llamó a realizar un marketing que apele más a la emoción y recordación del producto.

Muchas conexiones comerciales, cierre de algunos negocios y sólida presencia chilena como asistentes y en las presentaciones se dio en el Congreso International Nut & Dried Fruit Council (INC), llevado a cabo en Boca Ratón, Florida, entre el 23 y el 25 de mayo.

Existe coincidencia entre los asistentes chilenos que este congreso INC se ha consolidado como la conferencia más importante de la industria de frutos secos y deshidratados del mundo, tanto por cantidad de asistentes, como por la altísima calidad (tomadores de decisiones) de los mismos.

“Si bien se da énfasis al cultivo de relaciones entre actores de la industria, la plataforma ‘meeting point’ ha sido el espacio clave para la concertación de reuniones comerciales”, dice Juan Manuel Vicuña, export manager de Goodvalley Dried Fruits.

INC ha congregado a grandes players de la industria de los nuts y las frutas deshidratadas de diversos países, contabilizando cerca de 1.200 asistentes que han participado en mesas redondas temáticas, paneles de investigación y en temas de innovación, producción, exportaciones, tendencias, consumo mundial, oferta y demanda, novedades en investigación en salud, entre otros. Chile fue el sexto país con más asistentes este año, con 69 personas, muchas de las cuales eran representantes de Chile Prunes.

INC es la asociación mundial de frutos secos y deshidratados, la cual tiene un congreso que rota en distintos países todos los años. Nace inicialmente con frutos secos y en segunda instancia se abre a los deshidratados, “desde Chile, año a año, hemos empujado a que se incremente la presencia de los deshidratados cosa que hemos ido logrando en cuanto a la relevancia que se le entrega”, señala Andrés Rodríguez, director ejecutivo de Chile Prunes.

José Antonio Soffia, market manager de SuperFruit, expresa que “en este congreso se nota la diferencia con otros eventos de este tipo; estás en contacto con las personas que toman definiciones, que están encima del negocio, se da una conversación de mucha más calidad, en las presentaciones y el networking, independiente de si hay venta o no”.

Sebastián Plaza, export manager de Frutexsa, señala que Chile tenía menores volumenes. “Este año, las cosechas se vendieron muy rápido”. Agrega que los consumidores se ponen cada vez más exigentes en cuanto a estándares de calidad, “que nos obliga como exportadores a estar a la vanguardia en tecnologías, sobre todo en lo que respecta con la humedad de la ciruela y diferentes requerimientos de aplicaciones de sorbato”.

Juan Widmer, product manager de Dried Fruits en Pacific Nut Company señala que la convención fue un éxito, muy bien organizada y con una buena participación tanto de empresas nacionales e internacionales. “Dada la etapa del año en que se hace, las exportadoras chilenas estamos en pleno proceso de venta de nuestra cosecha, por lo tanto, es una buena oportunidad para hacer nuevos negocios”, dice.

Respecto del panel de fruta seca, destacó su foco hacia el futuro, “con nuevas ideas, muy constructiva, sobre todo la presentación de José Tomás Quezada quien dio una mirada diferente de cómo tratar de desarrollar la ciruela a nivel mundial. Con su presentación, se demuestra que Chile sabe lo que tiene que hacer para promover sus productos”.

Juan Manuel Vicuña, agrega que el foco estuvo puesto en el desarrollo de campañas de marketing que pretendan aumentar el consumo. “California destina grandes recursos públicos y privados a la promoción, además de investigación y desarrollo, áreas en la que Chile tiene mucho que avanzar.

Añade que una de las tareas pendientes de Chile, es con el marketing y la implementación de un sistema de financiamiento público-privado que permita materializar campañas de largo aliento en nuevos mercados. “Necesitamos fortalecer sinergias locales que permitan elaborar estrategias vanguardistas”, agrega Juan Manuel Vicuña.

La presentación de José Tomás Quezada

José Tomás Quezada, sales manager de Pacific Nut y director de Chile Prunes, fue el único speaker chileno en este congreso en nombre de la industria de la ciruela seca. En la oportunidad señaló que este producto debe basar su marketing en aspectos más emocionales que racionales.

Mostró una encuesta a mil personas a las que se les consultó cuándo habían comido ciruelas por última vez. Un 69% responde que hace un mes o más. ¿Por qué? La amplia mayoría dice no acordarse de la ciruela. Entonces “hay una falla en cuanto al marketing o promoción de lo que estamos haciendo; de un producto que tiene una larga lista de beneficios a la salud, pero que no está en el top of mind de los consumidores. Desde el punto de vista de Chile, promocionamos congresos, eventos, reuniones –lo que está bien-, pero hemos dejado de hablarle al consumidor final. Tenemos un tremendo producto, pero la gente no lo conoce”.

Quezada añade que el marketing debiéramos hacerlo en dos etapas: “primero, uno emocional donde hagamos referencia a las situaciones de consumo, los rituales, comida de Navidad, Año Nuevo, desayuno, aperitivo con amigos; y luego, lo fortalecemos con argumentos racionales que ya lo tenemos con investigación, inversión que ya hemos hecho en los últimos años”.