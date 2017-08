El gran sueño de volar

El origen de la pasión por volar se remonta a mi primera infancia. Mi padre fue piloto, instructor y presidente del Club Aéreo de Curicó por varios períodos, donde se formó a inicios de los ’50 volando en Fairchild y Stinson.

Crecí escuchando las historias de raids a Argentina y Perú, las anécdotas de próceres de la aviación curicana y las de él mismo como instructor. Tengo grabadas algunas imágenes dentro del CC-KCB, un Piper pa 18-Lycomming de 125 HP, al que bautizamos el “sonoro”, por su ruido al volar.

Siendo aún alumno del Instituto San Martin, hermanos maristas en Curicó, nos juntábamos con Claudio Estay, hijo de Orlando Estay, quien fuera instructor del club, y vendíamos diarios y botellas para poder juntar algo de plata y salir a volar con su hermano mayor, que necesitaba las horas. Siempre tuve fijado en mi memoria ese olor a combustible de aviación: volar era mi sueño.

Al cumplir 18 años le dije a mi papá que quería hacer el curso de piloto privado, pero no podía pagármelo para no generar un conflicto familiar, así es que comencé a hacer preparaciones de suelo con tractor para juntar la plata: $220.000 del año 86. Logré juntar los fondos y me fui a hacer los exámenes y a volar.

Pasaron los años, se comenzaron a organizar los raids, esos viajes de camaradería que nos han permitido estrechar lazos entre los pilotos del club, conocer nuevas pistas, vivir aventuras y ganar experiencia. Viví raids al norte, hasta Antofagasta, y al sur, donde hemos volado varias oportunidades hasta Quellón por la isla de Chiloé y hasta

Pumalin por el continente. Además, he tenido la posibilidad de viajar dos veces a Argentina, recorriendo desde Mendoza por el norte hasta Bariloche por el sur. Recuerdo que en nuestro primer Raid a Argentina, despegué del Club Aéreo de Curicó muy temprano en la mañana; volé sólo en un Cessna 152, matrícula CC- KCE y atravesé la cordillera de los Andes al norte del Volcán Descabezado Grande, ubicado al sur de Curicó, donde por algunos minutos no tuve comunicación con Chile ni con Argentina. Ahí sólo me dediqué a observar la maravillosa vista que ofrecen los volcanes nevados de la zona y un sentimiento de profunda paz me embargó en esos largos 10 minutos, hasta que divisé la Pampa y retomé comunicación con Malargüe.

Siempre tuve el interés de ayudar a otros a poder volar, lo que me llevó hace unos cuatro años a hacer el curso de instructor junto a otros pilotos amigos. En el proceso de formación tuve la oportunidad de volar con cuatro instructores hasta que finalmente en el invierno de 2016 rendí mis exámenes teóricos; luego en mi aeródromo base de operaciones General Freire de Curicó, rendí mi examen operacional oral y de habilidades de vuelo ante un piloto inspector de operaciones aéreas de la Dirección General De Aeronáutica Civil.

A la fecha llevo más de 31 años de actividad aeronáutica, la que ya de alguna manera se ha ido trasmitiendo a mis tres hijos, que espero sigan mi legado, además de los nuevos pilotos que se están formando actualmente en la escuela de vuelo de nuestro querido club aéreo Dragones del General Freire.

Andrés Cabalin Correa es ingeniero agrónomo, diplomado en Administración de empresas, diplomado en Riego. Trabaja como asesor en carozos y kiwis y es empresario agrícola. Como piloto privado e instructor de vuelo, su licencia es la N° 9699.