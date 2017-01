De fondo, sonaban los Beatles y nos llegaba de afuera informaciones sobre las protestas contra la guerra de Vietnam y el incipiente movimiento hippie, mientras en Chile nos sobreponíamos del terremoto y maremoto de Valdivia y respirábamos la fiebre del mundial de fútbol y la aparición de la ‘tele a color’. Fue en ese contexto que un día recibimos en casa una visita que marcaría un antes y un después en mi vida. Se trataba de un tío sacerdote. A pesar del cariño que sentía hacia el tío, esa visita pudo haber sido como cualquier otra, salvo que había un gran detalle: mi tío sacerdote llegó en moto. La recuerdo muy bien, era una BMW 250 cc. Este detalle, en ese contexto, fue suficiente para marcar a fuego en mí la pasión por las dos ruedas.

A partir de entonces, y con la complicidad de mi padre y hoy con el apoyo de mi familia, fui avanzando en lo que se ha transformado en la pasión que siento por este lindo deporte. En él encontré una conexión con la naturaleza y el entorno.

Andar en moto es sentir en lo más profundo que no existen barreras con las personas, el clima, colores, calor, incluso los aromas del lugar; es posible detectar una cosecha de forraje o diferentes aromas agrícolas que se pueden sólo percibir desde la moto.

Sobre una moto he podido conocer todo mi lindo Chile, desde Arica por el norte hasta Villa O’Higgins por el extremo sur. Cuando digo que con este deporte no existen las fronteras es porque lo he vivido. En un reciente viaje pude conocer más a fondo España, Alemania, Francia e Italia. Fue una aventura donde logré recorrer alrededor de seis mil kilómetros. Una gira increíble, difícil de describir. Al revisar estas experiencias encuentro tan diferente los países y su gente respecto a lo que vemos en los noticieros, que pareciera otro mundo… un mundo mucho mejor.

También encontré entre los motoristas gente muy solidaria, extremadamente generosa, valiosa de compartir todo, grandes amigos. Dejamos todo de lado para sentir el viento en la cara. Nos dicen locos, pero de amor, y de locos todos tenemos un poco.

Hoy después de 40 años en esta actividad estoy preparando maletas de nuevo con más fuerza y energía porque siempre el viaje que viene es el más apasionante.

Walter Hund es Gerente y fundador de Metalúrgica Hund Ltda, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de implementos agrícolas.