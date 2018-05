Embajada chilena en Estados Unidos presentó productos agrícolas nacionales

Estados Unidos es el principal destino para las exportaciones chilenas de productos agrícolas, es por ello la relevancia que tiene para nuestro país. Debido a ello, la Embajada de Chile en Estados Unidos–con el apoyo de la Agregaduría Agrícola y contribuciones de la industria de alimentos- participó por tercer año consecutivo del “Passport DC Around The World Embassy Tour”, actividad que abre las puertas de embajadas y residencias en ese país a los habitantes de Washington D. C., ofreciendo una muestra de la cultura, arte y productos característicos de cada nación.

Asociaciones gremiales y empresas privadas de Chile, realizaron una exhibición de diversos productos en la que la Asoex participó con un stand de fruta fresca, entregando muestras al público e informando sobre la oferta exportable de Chile y de la importancia que tiene nuestro país como proveedor de este tipo de alimentos a los Estados Unidos y al mundo.

También fue parte Asociación de Exportadores de Productos Lácteos (Exporlac), que fue representada en esta ocasión por Nestlé Chile, presentó un stand donde destacó el Manjar, que se comercializa actualmente en Estados Unidos. Por su parte, Chile Oliva a través de la empresa Cambiaso Hnos., presentó al público el aceite de oliva orgánico denominado “Garden of the Andes”.

Por su parte, la empresa Vilkún S.A. ofreció a los asistentes su producto MaquiBerry, polvo de maqui orgánico liofilizado, fruta utilizada por el pueblo mapuche y que cuenta con un alto índice de antioxidantes que destacó dentro de los productos que podrían calificarse como novedosos.

Dentro de las exportaciones de alimentos procesados en Chile, las frutas y hortalizas procesadas (deshidratados, congelados, pulpas y jugos, conservas y aceites) representan actualmente el 55% de las ventas internacionales de alimentos. El principal destino de los productos procesados, derivados de frutas y hortalizas chilenos, es Estados Unidos, concentrando cerca de un cuarto de nuestras exportaciones de este tipo de productos.