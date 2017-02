“Esta temporada puso a prueba la competitividad de Chile”

La mayor acumulación térmica fue un factor determinante para que se generara un adelanto en la cosecha de arándanos en la actual temporada, lo que provocó que se concentraran altos volúmenes en los mercados de destino. De acuerdo al director ejecutivo del Comité de Arándanos de Chile, Andrés Armstrong, “esta temporada ha tenido características bien particulares, porque nunca habíamos tenido el adelanto de la producción como en esta oportunidad. Nuestro primer peak de la temporada coincidió con los envíos de otros países productores, quienes además mostraron importantes aumentos en sus despachos. En los periodos de menor volumen, al inicio de la temporada chilena hay mejores precios porque hay menos volumen. Pero si adelantas la llegada, ya no existe el menor volumen y es lo que pasó con Chile”.

En la semana 48 se produjo un record de despachos, con 10.600 toneladas exportadas. “Como se adelantó cuatro semanas, nos encontramos con el crecimiento de México y Perú, y nuestra fruta llegó a los mercados cuando los supermercados no estaban preparados para poner en práctica sus planes de promoción”.

¿Qué factores incidieron en el adelanto de la temporada?

Chile trata de salir temprano para buscar mejores condiciones de precio, pero en esta temporada se produjo un adelanto de la cosecha debido a factores calóricos de grados brix y un aumento en el volumen con 10.600 toneladas. Esta situación se puede evitar con sombreadores y variedades que se adecuan mejor a estas condiciones. El cambio climático no es sólo acumulación térmica, sino que variabilidad de las mismas, con lluvias inesperadas, granizos y heladas. Hoy día estamos en una situación un poco incierta desde el punto de vista agronómico y por eso se ha producido un incremento de túneles y sombreaderos.

¿Cómo definiría la temporada actual?

Esta temporada puso a prueba la competitividad de la producción de arándanos de Chile, no es esperable que el fenómeno que tuvimos de adelanto de la temporada se repita, siempre hay variabilidad pero es un hecho fuera de lo normal y eso no ha sido bueno porque acumuló mucha fruta en un periodo donde ya hay ofertas de otros países, y en el cual los supermercados no están con promociones más agresivas de arándanos.

Es necesario incorporar al análisis la situación del mercado de congelados. Los niveles de stocks en Estados Unidos están en máximos históricos, lo que ha presionado los precios a la baja. Las últimas dos temporadas el mercado de congelados fue una buena alternativa para parte de la producción nacional.

Estimamos que cerca del 27% de la producción se fue al mercado de congelados la temporada pasada.

Con la actual situación de stocks y precios menos atractivos, este no ha sido un mercado muy interesante para nuestros productores esta temporada. Debido a los bajos precios de venta de fruta fresca y congelados, algunos productores han dejado de cosechar parte de su producción.

¿Qué nos diferencia de la competencia?

Existen variedades que tienen distintos requerimientos de horas frío, eso hace que la fruta que se produce en Chile tenga un nivel de acidez menor que los arándanos que se producen en las zonas más cálidas.

Otra diferenciación es el país de origen y Chile tiene un buen reconocimiento internacional en términos de fruta fresca, somos considerados como una isla fitosanitaria debido a las barreras naturales con que cuenta nuestro país, las que dificultan el ingreso de plagas y enfermedades, y eso hace que tengamos una menor carga de químicos facilitando el acceso a distintos mercados.

Hay una imagen de Chile, de proveedor de fruta fresca en contraestación. Nuestras ventajas están marca das por la calidad. Chile tiene que diferenciarse y ser competitivo, porque hoy es necesario tener huertos con mayor productividad, que la fruta sea de buena calidad y llegar a los mercados en buenas condiciones. Por eso ha existido un recambio de variedades en Chile.

¿Favorece o perjudica a Chile el crecimiento de producción de sus competidores directos?

Tener más competencia nos obliga a mejorar y desarrollarnos más. Tendremos crecientes desafíos en algunas ventanas productivas y en ciertos mercados. Chile está lejos de sus mercados de destino en comparación a otros países proveedores que están creciendo, pese a ellos hemos sido capaz de desarrollar una logística eficiente. Además de tecnología de post cosecha que nos permite llegar en buenas condiciones y en forma competitiva a los mercados, la situación actual nos obliga a mejorar aún más.

¿Qué rol tiene la diversificación de los mercados en la industria de los arándanos?

Desde que comenzó el Comité en el año 2009, nosotros hemos implementado proyectos de promoción con ProChile con el fin de incrementar el consumo y desarrollar nuevos mercados. La participación de los nuevos mercados en Europa y Asia han tomado una participación más relevante año a año, si bien nuestro principal mercado por lejos es Norteamérica, con un 70% de los envíos, seguido por Europa con un 20% y un 10% Asia en la temporada pasada.

Hemos realizado campañas en Norteamérica para buscar nuevos nichos y darle velocidad al movimiento de la fruta en semanas más complicadas. En el caso de Europa, el mercado más importante es Inglaterra y en Asia el principal mercado es China, seguido de Corea del Sur. Siempre estamos buscando nuevos mercados, hace un tiempo hicimos una campaña en los países escandinavos y realizamos actividades de promoción para aumentar el consumo. Desde el año pasado hemos iniciado actividades en Francia como un nuevo potencial mercado que no lo habíamos explotado, lo cual vamos a repetir este año para seguir impulsando el consumo.

¿Cuáles son las proyecciones al final de la temporada?

Estimamos terminar con cerca de 94.000 toneladas, lo que representa un aumento de un 3% comparada con la temporada anterior.

Estamos adelantados, por lo que queda menos fruta de lo que tradicionalmente tenemos en el final de la temporada.

¿Cuáles son los focos de trabajo que realizarán el 2017?

Estamos enfocados en la calidad, de cómo manejar la post cosecha y así tener una calidad consistente durante la temporada. Le hemos dado mayor importancia al manejo de precosecha. Posteriormente la relevancia está en la tecnología de postcosecha, para darle las mejores condiciones al arándano para que pueda llegar después de unos treinta días a China.

El nuevo foco está en lo productivo, el objetivo es que los productores sean más competitivos. El desafío está en ir un paso más allá, buscar ser más eficientes y producir arándanos de buena calidad y condición para competir de mejor forma con los otros países.

¿Cuáles son los desafíos futuros?

La competitividad como un todo, que pasa por la productividad, manejo de huerto, la post cosecha, cómo ser súper eficiente en producir. Lo otro es el desarrollo de mercados, el arándano es el producto que más ha crecido en consumo en Estados Unidos y todavía hay espacios de crecimiento; además China está comenzando a incrementar su volumen y existe un interesante potencial de crecimiento.