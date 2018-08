Exportaciones silvoagropecuarias totalizaron US$ 4.770 millones

Según información entregada por ProChile, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras totalizaron US$ 4.770 millones los primeros siete meses del presente año. Destacando los envíos de fruta fresca.

Desde enero a julio de 2018 destacan los envíos de cerezas, que tuvieron un crecimiento anual de 168% al sumar envíos por US$ 799 millones, para los de arándanos que con un alza anual de 46% generaron envíos por US$ 508 millones y para los embarques de ciruelas frescas con un incremento anual de 14% al alcanzar los US$ 156 millones.

En horticultura, sobresalen los envíos de semillas de hortalizas alcanzando números históricos en los primeros siete meses del año, al sumar US$163 millones, luego de un alza anual de 34%.

Por su parte el director de ProChile, Jorge O’Ryan Schütz comentó que apoyan a este sector por medio de múltiples instrumentos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el sector privado. “La herramienta más emblemática de apoyo al sector es el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, a través del cual se financia la participación en ferias internacionales, misiones comerciales y otras acciones de promoción desarrolladas por ProChile junto a los empresarios. Y el Concurso de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, que año a año entrega co-financiamiento a los empresarios para realizar sus acciones en el exterior. Para la convocatoria 2019, que lanzaremos el 28 de agosto en Temuco, se concursarán alrededor de $ 4 mil millones”.