Fascinados: De padre a hijos

Mi padre, de quien yo era sumamente cercano, era golfista y jugó en Talca, luego en el Country de Santiago y después en Granadilla. Empecé jugando con él, pero como el acceso a Granadilla era muy malo, me dediqué a jugar fútbol, rugby y otros deportes. Jugué con mi padre desde los 12 años hasta los 15. Como falleció a los 60 años, perdí la oportunidad de jugar con él de más grande.

Retomé el golf a mis 40 años, por una invitación de un cuñado, y me encontré con que no había olvidado las enseñanzas de mi padre. Cuando partes desde chico, te quedan las bases. Empecé a ir con mis seis hijos, de los cuales el cuarto, José Antonio, es muy bueno. Es más, hemos tenido la suerte de ganar varios torneos de padre e hijo. Juego todos los fines de semana porque es la manera de despejar mi cabeza del trabajo. El golf es un deporte fascinante porque tiene mucha estrategia. Una misma cancha cambia de acuerdo cómo está el pasto, el clima, si corre o no el viento; por lo tanto es de mucha cabeza y concentración. Además tiene muchos golpes distintos, que son de fuerza, distancia y de cálculo. Todo esto es lo que lo hace fascinante.

Cuando juego bien, siento que juego con mi papá, que él está conmigo. Y cuando juego con mi hijo me llena mucho. Además como juega bien, es un agrado verlo.

Martín Silva es asesor privado y miembro de Uvanova.