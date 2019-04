Fruits From Chile analiza planes para CPMA para la temporada 2018-2019

Fruits From Chile ha estado entregando deliciosas frutas a los mercados de Norte América en categorías claves como arándanos, cítricos, carozos y más. En el CPMA Convention & Trade Show que se realiza anualmente, la Asociación de Fruta Fresca de Chile expondrá su caso, se reunirá con socios y discutirá sobre la próxima temporada completa de oportunidades promocionales.



“Nuestro mensaje clave es que Chile es un lugar donde puedes encontrar todo fresco”, expresó Karen Brux, Directora General de Fruits From Chile para Norteamérica. “Desde cerezas, arándanos, uvas y carozos durante los meses de invierno, hasta kiwis y cítricos en primavera, verano y otoño. En Chile puedes encontrar tus frutas favoritas con suministro en todas las temporada”, señala Brux, destacando que Fruits From Chile trabaja con importadores, mayoristas y minoristas para impulsar las ventas de productos chilenos en Norteamérica.



La Directora General de Fruits From Chile continuó señalando que “apoyamos a las principales cadenas minoristas de Canadá, aunque los mercados mayoristas, como el Ontario Food Terminal también juegan un papel muy importante, alcanzado a miles de minoristas independientes, desde cadenas asiáticas hasta tiendas italianas. Trabajamos con varios mayoristas para conseguir esta diversa gama de minoristas, brindando apoyo de marketing en el idioma requerido, ya sea chino, francés, etc. También hemos logrado grandes oportunidades de trabajo con tiendas de alimentos saludables en Canadá, donde llegamos a sus compradores con mensajes sobre salud y nutrición de Fruits From Chile”.



Y, aunque ya se han concluido varias temporadas de frutas chilenas, hay una serie de categorías en el horizonte. En el stand #1521 , los asistentes a la muestra de la CPMA podrán reunirse con la encargada de la asociación con sede en Toronto, Susanne Bertolas, y Monserrat Valenzuela, del Comité de Cítricos Chile, con sede en Santiago.



“La convención anual del CPMA es el escenario perfecto para que nos conectemos con nuestros socios canadienses. Con el evento llevándose a cabo al término de nuestra temporada para uvas, arándanos y carozos, será el momento perfecto para revisar los programas de promoción y concluir la temporada. Por otro lado, también podemos esperar la temporada de cítricos chilenos que se inicia en mayo y comenzar a poner en marcha los planes de promoción de mandarinas, naranjas y limones”, señaló Karen, quien agregó que “siempre hay exportadores chilenos que asisten al Encuentro, por lo que también organizamos visitas y reuniones con compradores clave”.



Brux también manifestó que gracias a la gran cantidad de fruta de alta calidad en categorías claves, Fruits From Chile tiene todo lo que los proveedores de América del Norte necesitan para obtener cítricos de alta calidad en los próximos meses.



“La temporada de cítricos chilenos comienza en mayo y continúa hasta octubre. Chile es la principal fuente de cítricos del hemisferio sur, y nuestros volúmenes crecen todos los años, por lo que nos entusiasma reunirnos con todos nuestros socios canadienses y comenzar a hablar sobre los programas para la próxima temporada”, aclaró. “También presentaremos nuestra nueva página de Facebook que lanzamos exclusivamente para Canadá (Fruits From Chile Canada). Decidimos tener presencia en Facebook por separado de Canadá para que podamos ser más específicos con los mensajes tanto en inglés como en francés”.



Finalmente, la ejecutiva comentó que Fruits From Chile está aumentando su participación en redes sociales en el Gran Norte Blanco (en los países de Norte América). “Nos hemos asociado con influencers de Canadá, y hemos patrocinado de todo, desde una maratón hasta una asociación de hockey, promoviendo la fruta como un snack saludable”, concluyó Karen.



A los asistentes, asegúrense de visitar durante el CPMA Convention & Trade Show el stand #1521 del Palacio de Congresos de Montreal, del 2 al 4 de abril, para obtener más información sobre Fruits From Chile.