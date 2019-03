La pereza mata más que los tiburones. (No sé quien dijo, pero es la pura verdad)

Mis deportes siempre tenían que ver con la naturaleza, de la natación al hipismo, ya practiqué diversos, hasta bucear en 2017 en Cancún. La primera vez solo por curiosidad, salí encantada y una sensación de paz indescriptible. Entonces hice el curso básico, otros buceos… pero faltaba algo, un poco de adrenalina quizás, junto con unas ganas de ver los grandes animales del mar… los tiburones. Miraba los vídeos en internet, documentarios y me decía, -tengo que verlos!- y en Enero de 2019 me fui a Bimini, Bahamas, para bucear con los tiburones martillos, lindos animales. No daban ganas de salir del agua, era como si el tiempo estuviera parado, ellos pasaban y desfilaban delante de mis ojos, y como extra también vi al tiburón tigre, Bull, Caribean reef… me gusta un poco la adrenalina. Un espectáculo único de la naturaleza.

Juliana Manco es Ingeniera Agrónoma, gerente de Marketing de AgroFresh.