¿Qué deben hacer los productores de manzanas de aquí al 2030?

¿HACIA DÓNDE SE VA A DIRIGIR EL I+D EN MANZANAS AL 2030?

-Vicente Vargas: Sin dudas, a la obtención de variedades que se adapten muy bien a una localidad determinada, que no desarrolle desórdenes fisiológicos y que permita ser cosechada de una sola pasada. Además deben ser productivas ya que si la variedad por genética no supera las 70 – 80 toneladas por hectárea no será rentable y el productor no la plantará. Deberán tener buena respuesta a diversas formas o prácticas de raleo y presentar resistencia a las enfermedades que demanden muchas aplicaciones de agroquímicos y así disminuir significativamente la carga de pesticidas en la fruta y bajar costos de producción.

-Óscar Carrasco: En primer lugar cabe mencionar variedades adaptadas localmente a las condiciones de clima y que tengan las características de calidad para los diferentes mercados; además del desarrollo de sistemas de producción adaptados a las condiciones del clima local, y que busquen una mayor productividad de los trabajadores. Probablemente lleguemos en algunos casos a las cosechas nocturnas de manzanas, para evitar el estrés en la fruta y las altas temperaturas que afectan el rendimiento y salud de los trabajadores.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER LOS ASESORES PARA ESA ÉPOCA?

-Vicente Vargas: Estimo que los aseso- res deberán estar mucho más interiorizados en los protocolos que cada productor de manzanas debe cumplir, que hasta la fecha son mínimo tres: Global Gap, Grasp y, recientemente, FSMA.

También los asesores además de conocer muy bien todas las prácticas de manejo, deberán estar mucho más comprometidos con el cuidado del medio ambiente e involucrados con la rentabilidad de cada cultivo.

-Óscar Carrasco: Deberán tener un alto compromiso con el manejo de las variables medioambientales, para asegurar que el sistema productivo sea sustentable. Asimismo, deberán saber manejar sistemas de monitoreo de variables biológicas y medioambientales en tiempo real, muchas de ellas como aplicaciones en celulares o tablets. Y tendrán que capacitarse en la función de transferir con facilidad instrucciones en terreno a trabajadores circunstanciales que no tienen la experiencia laboral agrícola (estudiantes, inmigrantes), que irán al campo sólo a faenas específicas (podas, raleos, cosechas).

¿CÓMO SE PIENSA EL DESARROLLO DE LOS INSUMOS PARA HACER UN USO MÁS EFICIENTE?

-Vicente Vargas: A mi juicio corresponde a envases biodegradables, envases solubles en agua, más chicos, productos más concentrados y que seaneficaces con bajas dosis.

-Óscar Carrasco: El desarrollo de insumos, que será más caro a futuro, deberá cumplir normas cada vez más estrictas sobre impacto ambiental (aire, suelo, agua) y en la salud de los trabajadores, comunidades vecinas y consumidores. Se trabajará con múltiples y más complejos sistemas de monitoreo de plagas, enfermedades, estaciones meteorológicas en redes, sondas de riego, monitoreo de la contaminación del agua y del aire y modelos bioclimáticos para predecir respuestas fisiológicas de los árboles, usando bigdata. De esta manera el objetivo pasa por racionalizar el uso de insumos químicos que afecten el ambiente.

¿CUÁLES SERÁN LAS NUEVAS FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN QUE LOS EXPORTADORES DEBEN CONSIDERAR AL 2030?

-Vicente Vargas: Llegará el momento en que el valor de las manzanas no solo esté determinado por color y calibre, sino que además se considere el potencial de almacenaje pero mucho más detallado respecto de lo que se hace hoy.

Tiene que valer mucho más una manzana que califique para ultra largo período de almacenaje con respecto a una de corto periodo, aun- que ambas sean de buen color y calibre.

También será muy importante que tenga una baja carga de pesticidas pero al mismo tiempo libre de plagas y/o enfermedades.