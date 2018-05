¿Qué medidas se deben implementar en financiamiento?

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN IMPLEMENTAR EN EL MEDIANO PLAZO PARA QUE AL 2030 LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES SEA MÁS ACCESIBLE?

-Ruth Rain: Por nuestra parte, estamos concentrándonos en entregar apoyo a nuevos Intermediarios Financieros No Bancarios –como coop rativas agrícolas-, ayudándolos a fortalecer sus áreas comerciales, operacionales y de riesgo con la finalidad de potenciarlos como un nuevo actor. También, apoyando la estandarización de ciertos tipos de inversiones tales como riego inteligente, uso de energías renovables para el proceso productivo (paneles fotovoltaicos para frigoríficos, geotermia de baja entalpía para invernaderos, manejo de residuos, etc.), certificaciones de cultivos orgánicos y eficiencia energética, entre otras. Esto debe ser apoyado por pro- gramas de créditos y garantías estatales que permitan cerrar un círculo virtuoso para el financiamiento. La idea central es generar un ecosistema favorable para que el financista no sea adverso a entregar recursos para este tipo de proyectos.

-Andrea Soto: En primer lugar está la necesidad de los productores de renovarse en términos de variedades para poder generar mejores flujos y ser mejores sujetos de crédito. Ello debería generar que en este periodo (de acá a unos cinco años) se produzca un recambio de variedades a variedades club. El desafío es que en muchos casos, las plantaciones de este tipo de variedades no se pueden considerar como garantías para los bancos, por estar protegidas y prohibida su venta por contratos con los obtentores. Esto representa un desafío para los bancos e instituciones financieras en términos de montos posibles a financiar. Se debe armar una mesa de trabajo conjunto entre la banca, los agricultores y los obtentores o viveros para resolver este tema con anticipación.

Asimismo, una medida fundamental es que los productores comprendan los beneficios de organizarse en cooperativas con el objetivo de lograr sinergia, lo que les permitiría bajar sus costos; aplicar tecnología en sus procesos; mejorar las condiciones de sus negociaciones y fortalecer su presencia en los distintos sectores de la agroindustria. Otro punto que hay que abordar es la reconversión de los campos que hoy producen granos y leche hacia la fruta, dados los estrechos márgenes que enfrentan en sus respectivos negocios y los cambios climáticos que favorecen dicha producción en las zonas geográficas en las que se desempeñan hoy. Sus márgenes se podrían ver incrementados en gran medida en caso de una reconversión hacia la producción de cierta fruta, para lo que es necesario entender el negocio frutícola y contratar la mano de obra especializada que requiere el negocio. Dentro de las especies que se están explorando, se encuentran alternativas como la fruta seca y fresca al mismo tiempo, las que hoy en día están mostrando buenos resultados.