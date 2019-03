Reforma tributaria beneficiará al 92% de los agricultores por su simplificación

El secretario de Estado participó junto al Ministro de Hacienda en el anuncio de importantes medidas para el sector exportador en el puerto de Coronel.

“La modernización de la reforma tributaria que está impulsando el Ministerio de Hacienda es muy bienvenida en la agricultura, porque el 92% de los agricultores de Chile son pequeños. Actualmente 285.000 agricultores tienen menos de 12 hectáreas de riego básico y son principalmente pequeños y medianos productores, y esta modernización, que repercute en una simplificación tributaria, es muy bienvenida para el sector agrícola”. De esta forma el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, respaldó la iniciativa que se está discutiendo actualmente en el Congreso, esto en el marco del anuncio realizado por el titular de Hacienda respecto de la puesta en marcha de la interoperabilidad entre SICEX los sistemas portuarios de los puertos de Coronel y San Vicente, Directemar y el Servicio Nacional de Aduanas.

Estos avances para las operaciones de comercio exterior son el resultado de un trabajo conjunto, liderado por el Ministerio de Hacienda, que permitirá la interoperabilidad entre SICEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior), Directemar y el Servicio Nacional de Aduanas. Esta conexión digital —que se materializa con la DUS (Documento Único de Salida) embarcada—, permitirá conocer con certeza la fecha de zarpe efectivo de la nave, con especificación de cada contenedor, notificándose simultáneamente al exportador, al agente de aduanas y a Aduana si la carga fue embarcada y va en camino al país de destino.

Tal como explicaron las autoridades, esta integración ayudará a mejorar la competitividad de las exportaciones, a través de los siguientes beneficios: Acortar en promedio en 10 días el ciclo documental de una exportación; solicitar la recuperación del IVA en promedio 10 días antes, ayudando de esta forma a mejorar el flujo de caja de las empresas y a aliviar las necesidades de financiamiento, en especial de las pymes; eliminar la necesidad del BL (Bill of Lading) en papel para la legalización del Documento Único de Salida (DUS) y mejorar la trazabilidad de la carga, reforzando la capacidad de reacción y re agendamiento en caso de que esta no haya sido embarcada, disminuyendo el tiempo y los costos asociados. Para tener una idea, sin esta integración digital si un contenedor no había sido embarcado se conocía en promedio 7 días después de la fecha de zarpe de la nave. Ahora, se puede saber casi inmediatamente.

“Quiero agradecer al Ministro de hacienda las medidas que está tomando para agilizar las exportaciones de Chile, es una gran noticia contar con Sicex y Surlog. La agricultura chilena está con grandes números, el 2018 la agricultura chilena creció un 5,8%, exportó US$18.000 millones, la industria alimentaria exporto US$ 24.000 millones. La agricultura genero 800.000 empleos a lo largo de todo chile y es, después de la minería, el sector que más exporta en Chile, entonces todas estas medidas que está tomando el Ministerio de Hacienda, benefician directamente a la agricultura chilena que cada día crece más en sus exportaciones”, agregó Walker.

En el aspecto regional, la mesa de comercio exterior de la Octava Región, integrada por los equipos de los puertos de Coronel y Lirquén, liderados por el Ministerio de Hacienda, lograron implementar el Sistema Unificado de Redes Logísticas (SURLOG) y la interoperabilidad entre SICEX, SURLOG, y los puertos mencionados.

En una próxima etapa, el transportista podrá agendar directamente, y en forma digital, su llegada al puerto. Las estimaciones muestran que la implementación de este agendamiento generará un ahorro de más de 5 millones de dólares anuales para los transportistas, solo por este concepto, en relación a la operación de estos dos puertos.