SAG busca fortalecer el desarrollo ganadero y la oferta exportadora de Chile

El actual sistema PABCO, es un programa que entrega garantías a los diferentes mercados sobre el buen manejo predial de los animales. Por su parte el Subsecretario Claudio Ternicier indicó que es un paso importante, ya que son mejoras a la fiscalización de aquellos predios que no están habilitados para la exportación a los mercados que exigen el no uso de anabólicos. Agregó “vamos a liberar a aquellos que no lo usan y así quedarán en la primera línea para la exportación dichos mercados. Todo esto apunta a simplificar los procesos y mejorar los sistemas lo que nos permite ampliar la oferta exportable de nuestro país”.

La primera medida apunta a que se harán más eficientes las verificaciones a los predios PABCO, ya que se redujo la pauta de ítems a verificar, pasando de 66 a 23, permitiendo que la auditoría sea más ágil y eficaz. El segundo punto tiene relación con solucionar el problema de las cuadraturas físicas de animales en los predios. En ese sentido se modificó esta exigencia y a partir del 1 de diciembre de este año se deberá realizar solo 1 cuadratura física y dos cuadraturas documentales utilizando la información del sistema Sipec. Con este cambio, cerca de 900 predios se podrán sumar a la oferta exportable de Chile.

La tercera medida anunciada por la autoridad abre una oportunidad a los predios crianceros para que sean proveedores de animales de predios PABCO. Este cambio comenzará a regir a partir de marzo de 2018 y los planteles de crianceros que podrán ingresar a este sistema tendrán que ser no usadores de anabólicos, estar registrados en el Sipec, tener registrados sus nacimientos y realizar sus movimientos animales hacia PABCO en forma electrónica.

Finalmente, la cuarta medida permitirá mejorar la operatividad de los predios que actualmente no cuenten con acceso a internet, ya que podrán solicitar al SAG el permiso “Predio excepción sin internet”, que les dará la posibilidad de usar formulario papel que debe ser entregado en SAG en 24 horas, quedando de igual forma habilitados para la exportación de carne a los mercados internacionales.

Al respecto el Director Nacional del SAG, Ángel Sartori indicó “con todas estas medidas ha sido posible rediseñar el Sistema PABCO con el propósito de hacerlo más eficiente y amplio en su cobertura, y así apoyar aún más el desarrollo y competitividad de la actividad ganadera nacional al ofrecer oportunidades de negocio a muchísimos más productores ganaderos”.