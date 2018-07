SAG y ASOEX buscan diversificar mercados para la fruta fresca en el ASIA

Representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), se encuentran trabajando en la diversificación de los mercados, abriendo nuevos o mejorando las condiciones de ingreso de las frutas frescas, potenciando mercados interés para el sector, como son aquellos que se encuentran en el Sudeste de Asia. Una primera acción fue la coordinación de una visita de dos inspectores de la Agencia de Cuarentena Agrícola de Indonesia (IAQA), quienes estuvieron en Chile, la semana pasada con el fin de conocer el sistema de inocuidad de la fruta chilena de exportación.

Durante una semana los inspectores acompañados por profesionales del SAG, como es el caso de Gonzalo Yévenes, y el asistente de la embajada de Indonesia, Mochada Rizal, recorrieron huertos, packings y laboratorios SAG de las regiones Metropolitana, O´Higgins y Maule con la finalidad de conocer el sistema de inocuidad de la industria de la fruta de exportación de Chile.

El Jefe de la delegación de la IAQA comentó “hemos encontrado todo lo que visitamos excelente, especialmente el proceso de packing para cada uno de los productos. Actualmente, hay ingreso de productos similares desde Estados Unidos de América, Europa, y países vecinos entran por Yakarta, y esperamos que también Chile lo haga. Nuestro principal objetivo es asegurar que los productos que lleguen a Indonesia sean inocuos. Nuestro país ha suscrito acuerdo con organismos internacionales en inocuidad como el Codex, por lo mismo, debemos cumplir”.

El Jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal del SAG, Rodrigo Astete se refirió a la visita de las autoridades indicando que el objetivo es mostrar el sistema de inocuidad que tiene nuestro país. “Vinieron a conocer en terreno la información que nosotros les enviamos hace algún tiempo referente a todas las acciones público-privadas que hacemos en materia de inocuidad. Si logramos el reconocimiento de nuestro sistema de inocuidad, nuestra fruta podrá ingresar por el principal puerto de Indonesia que es el de la ciudad de Yakarta y reducir las exigencias administrativas para los exportadores en el tema de inocuidad. Actualmente, Chile tiene autorizado el ingreso, pero por el Puerto de Surabaya, alejado de los centros de consumo, y por ende, implica un costo adicional en traslado”.

Por su parte, Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de Asoex comentó que ante un clima de incertidumbre comercial mundial, hay que comenzar a actuar, y no esperar a ver qué pasa. “Como Asoex vemos clave y necesario diversificar nuestros mercados, lo cual significa no sólo abrir nuevos, sino que también mejorar situaciones no arancelarias que nos están impidiendo un ingreso más expedito en mercados, donde nuestra fruta está permitida de ingresar. La visita de los representantes de Indonesia es el inicio de una serie de acciones que llevaremos a cabo, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y el SAG, para agilizar procesos de apertura de nuestros mercados, como es el caso de nuestras peras en China, pero también es imprescindible avanzar en procesos no arancelarios que están afectando el normal ingreso de nuestras”.

Canal-Echaverría agregó que hay temas pendientes y que requieren especial atención en Asia, como es el caso de lograr el ingreso de paltas chilenas en Corea del Sur, el ingreso de las manzanas a Vietnam y en India se requiere la publicación de la norma final, que permita la exportación solo con inspección en origen de los arándanos y paltas chilenas sin requerir fumigación, para poder dar comienzo a los envíos bajo este sistema.

Respecto al mercado de Estados Unidos, se requiere avanzar en la aprobación del mecanismo conocido como “systems approach” para los arándanos y la uva de mesa. Así como también lograr el ingreso a México de nuestras paltas, granadas y limones.

El embajador de Indonesia en Chile, Philemon Arobaya, destacó el gran volumen de la población en ese país, así como su crecimiento económico, cultural y social, lo cual lo convierten en una nación atractiva en términos de consumo. “Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, después de China, India y Estados Unidos. Con Chile tenemos una muy buena relación, la cual esperamos se profundice, luego de esta visita, donde esperamos que se logre el ingreso de las frutas chilenas por Indonesia. He tenido la suerte de probar las frutas chilenas y son muy sabrosas, distintas a las que tenemos en nuestro país, donde hay mayor presencia de frutas tropicales. Dado que tenemos muchas islas, nuestras tradiciones, costumbres y culturas son muy diversas y ricas, incluso nuestro idioma es muy diverso, tenemos más de 700 diferentes lenguajes”.