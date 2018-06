Sin barreras

Desde niño siempre estuve ligado al deporte: fútbol, tenis, rugby, mountain bike… Deporte que había, ahí estaba inscrito. Sin embargo, a mis 38 años apareció el running, un deporte que no había contemplado antes, que me sorprendió y se convirtió en mi verdadera pasión deportiva.

¿Cómo llegué al running? Muy fácil, el codo de tenista me ayudó. Esta rebelde lesión me mantuvo fuera de las canchas por muchos años y me obligó a buscar nuevas alternativas. Luego de un corto paso por las canchas de fútbol, me di cuenta de que no eran para mí. O mejor: ¡yo no era para ese deporte! En ese momento, una amiga me invitó a formar un club de running en Los Ángeles, donde vivo hace ya 18 años. No lo pensé dos veces y partimos con los entrenamientos, uno más exigente que el otro, llegando al borde de caer fatigado, pero con ese gusto de haber entregado todo y darme cuenta de que progresaba.

Me inscribí en la maratón del Biobío, en los 10K. Entrené duro y logré completar mi primera carrera. Había que ir por más. Después de eso, tomé al running como un desafío personal y llegué a correr los 21K de Santiago; ahí logré terminar dentro del tiempo esperado y con una felicidad enorme. Me empecé a sentir bien física y mentalmente, así que me tiré a la Maratón, los 42 eternos y sufridos kilómetros. Antes, jamás hubiese creído posible que correría una maratón. Luego de entrenar seis meses, levantándome a las 5:30 de la mañana, cinco veces a la semana, llegué a Santiago a correr.

A pesar de terminar en el suelo en el kilómetro 36, deshidratado y acalambrado a causa del resfrío, después de más de cinco horas llegué a la meta. En ese momento me dije: «No corro nunca más». Pero ya llevo cinco maratones, varias medias maratones y sigo entrenando para la próxima maratón, para volver a sentir esa emoción inexplicable que se siente al terminar una maratón.

Este es un deporte que me enseñó a superar mis propias barreras físicas y mentales. Puedo practicarlo en cualquier lugar, en cualquier momento y hacerlo acompañado de mis hijos, con quienes ya hemos participado juntos en algunas competencias familiares. Me ha dado la oportunidad de conocer otros lugares del mundo junto a mi señora y he logrado motivar a otros amigos a practicar deportes.

Andrés Monberg, Líder del programa AgroAmigo zona sur de Syngenta.